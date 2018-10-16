Леди Гага подтвердила, что выходит замуж за своего менеджера Кристиана Карино

СЕГОДНЯ 22:40 2018-10-16T22:51:56+03:00

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Слухи о том, что 32-летняя Леди Гага помолвлена со своим менеджером Кристианом Карино, в шоу-бизнесt ходили уже год. Но ни Стефани (это настоящее имя звезды), ни Кристиан их не подтверждали – ровно до минувшего вечера, когда пара посетила вместе вечеринку «Женщины в Голливуде» («Women in Hollywood»), куда были приглашены многие знаменитости. Произнося со сцены приветственную речь, Леди Гага поблагодарила своего жениха – и все, конечно, поняли, что речь идет о Карино. Когда следом вопрос о помолвке артистке задали представители журнала «People», она не стала отпираться и подтвердила, что действительно выходит замуж за Кристиана.

С Карино Леди Гага встречается с 2017 года. В ноябре прошлого года западные таблоиды сообщили, что влюбленные планируют пожениться. Карино преподнес своей звездной коллеге кольцо и сделал предложение. А Стефани, не раздумывая, ответила «да». Прежде, чем объявить о помолвке, Кристиан поступил по традиции: попросил руки своей возлюбленной у ее отца. Джозеф Джерманотта ответил согласием, хотя поводы для сомнений у него были: Карино на 17 лет старше его дочери, ему 49 лет. Но Кристиан делает ее счастливой, а для отца певицы это – самое главное.

Жених певицы Кристиан Карино старше нее на 17 лет.Фото: EAST NEWS

В июле 2016 года Леди Гага разорвала помолвку с голливудским актером Тейлором Кинни (он известен по фильмам «Дневники вампира» и «Другая женщина»). Пара обручилась в феврале 2015 года, а всего Тейлор и Гага провели вместе пять лет. Расстались они не очень-то красиво - по рассказам источников из окружения звезды, Тейлор был не слишком верным, и артистке просто надоело терпеть его походы налево. Сама же Гага, объясняя причины расторжения помолвки, ограничилась обтекаемыми фразами:

- Тейлор и я всегда верили в то, что мы - половинки единого целого. Как у любой пары, в наших отношениях также были и взлеты, и падения, но сейчас мы решили взять перерыв. Мы оба очень амбициозные и творческие с большим количеством рабочих обязанностей и плотными графиками. Вдалеке друг от друга мы сможем поддерживать ту любовь, которая всегда была между нами. Пожалуйста, поддержите нас. Мы обычные люди, и мы очень любим друг друга, - написала Леди Гага в Инстаграме, сообщив о расставании с Тейлором.

С недавних пор на пальце Стефани красуется кольцо с крупным камнем - подарок жениха на помолвку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристиан Карино всегда был рядом со Стефани и поддерживал ее в самые трудные минуты. Он знает, как бороться с «демонами» звезды, которых у нее немало. В прошлом году певица призналась в своем главном страхе: она боится, что у нее не будет детей.

- Забеременеть-то я смогу. А вот выносить ребенка — не факт. Даже если удастся забеременеть, боюсь даже подумать, что может произойти при родах, — призналась Гага на встрече со своими поклонниками.

Врачи нашли у артистки редкую болезнь — фибромиалгию: это заболевание проявляется болью во всем теле, слабостью, бессонницей и депрессивным состоянием психики. Из-за фибромиалгии Леди Гага в прошлом году отменила европейские гастроли своего мирового турне – ей пришлось срочно лечь в больницу.

Кристиан - менеджер звезды, он всегда был рядом с ней в сложные моменты ее жизни.Фото: EAST NEWS

Кроме того, артистка уже много лет борется с последствиями сексуального насилия – этот случай оставил в ее душе глубокие шрамы.

- У меня есть психическое заболевание, и я борюсь с ним каждый день. Я страдаю от посттравматического стрессового расстройства, - рассказала однажды исполнительница на благотворительной встрече с инвалидами. - Я никогда никому об этом раньше не говорила. Но врачи, а также моя семья и мои друзья действительно спасли мою жизнь.

Певица вспомнила, как в 19 лет она стала жертвой изнасилования — над ней надругался мужчина вдвое старше нее. Артистка долгие годы не могла выйти из состояния шока. Для того, чтобы справиться с болезнью, у звезды есть проверенная мантра: она каждый день хвалит себя.

- Я говорю себе: ты смелая, ты отважная, - рассказала Гага. – Этот случай помог мне лучше понять боль и страдания других людей.

Почти два месяца Леди Гага провела в промо-туре своего нового фильма «Звезда родилась».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас певица сделала перерыв в своем плотном рабочем графике, чтобы отдохнуть с семьей. Почти два месяца она провела в промо-туре своего нового фильма «Звезда родилась». Картина об отношениях кантри-исполнителя и начинающей певицы стала режиссерским дебютом Брэдли Купера, который снялся вместе со Стефани в главных ролях. Купер и Гага впервые представили ленту в августе на Венецианском фестивале.