Гражданская жена московского экс-префекта Юрия Буланова: Я носила ему в тюрьму витамины и котлеты, а он обвинил меня в краже 70 миллионов

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-17T01:26:42+03:00

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Скандально известный бывший московский префект Юрий Буланов, отсидевший два года в тюрьме по обвинению в хищении 17 миллионов рублей, снова в центре внимания («Комсомолка» писала о судебных разборках с родственниками Буланова в прошлом году - «Личная жизнь Бориса Химичева: Актер нажил состояние с помощью московского префекта, севшего за растрату?», «В наследстве актера Бориса Химичева нашли «лишние» 58 миллионов рублей»). На этот раз он заявил, что обокрали его - на сумму 70 миллионов рублей. Именно эта цифра фигурирует в материалах дела (Буланов составил список украденного и представил оценку каждой вещи).

Свидетелем по делу проходит его бывшая гражданская жена, с которой они прожили 18 лет, - Елена Дмитриева, приемная дочь актера Бориса Химичева, на которую и старается указать Буланов.

- Я прошла с ним все тюрьмы, все тяготы. Писала ему письма, летала на все длительные свидания, возила в чемоданах продукты. Витамины ему из Франции привозили, чтобы здоровье поддерживать. Котлеты домашние, рыбу, икру, - вспоминает Дмитриева. - Пришлось очень сложно. И мой отчим Борис Петрович Химичев тогда сильно переживал. Я даже хотела уехать с сыном Денисом от первого брака во Францию, чтобы переждать сложное время. Но все же мы вынесли все эти тяготы. Когда же он (Буланов. - «КП») освободился, оказалось, что он сильно переменился. Жить с ним стало невыносимо.

Он вышел на свободу 1 января 2014 года. В конце 2014 года я от него ушла. И это стало основной причиной того, что творится теперь…

Елена Дмитриева с сыном Буланова Сергеем на дне рождении ее папы

«УКРАЛА» У НЕГО СВОИ ЖЕ ЧАСЫ»

- Началось с того, что он (Буланов. - «КП») в 2017 году подал заявление в Пресненское УВД Москвы о том, что у него в период с 2014 по 2017 год пропало имущество, - продолжает Дмитриева. - Одновременно он обвинил и моего сына, что тот украл у него дорогие настольные часы. Ко мне и моему взрослому сыну пришли с обысками. И у меня нашли некоторые мои личные вещи из того, что Буланов перечислил в своем заявлении.

- А что именно он указал в перечне пропавших вещей?

- Иконы в золоте. Монеты. Вроде бы трое мужских часов - каждые чуть ли не 800 тысяч долларов стоят.

- Что конкретно нашли у вас при обыске?

- Кольцо, часы женские с бриллиантами, старый телефон «Верту», который когда-то мне подарил наш приятель и которым я 5 лет не пользуюсь. Часы у меня были дома. А коробка-то осталась из-под часов у него. Вот он ее и приволок в полицию.

Чурбанов с Еленой Дмитриевой, на ее руке те самые злосчастные часы, которые она носит уже десять лет, и в краже которых ее обвиняет экс-префект

- А Буланов в заявлении своем написал, что это вы у него вещи украли?

- Нет. Дело возбудили по факту - что из его квартиры пропали вещи. Но при этом он указывал на меня, говорил, мол, считает, что, возможно, это сделала я.

- А с сыном Буланова у вас были хорошие отношения, ведь очная ставка с ним была?

- Да, у меня всегда были хорошие отношения с Александром (один из сыновей Буланова. - «КП»). Да я и сейчас на него не злюсь. Поздравляю его с днем рождения. Я понимаю, отец его заставил дать против меня показания. Буланов нашел момент, когда сын из Франции прилетел, хотя сыну уже сорок лет, самому бы надо думать.

Юрий Буланов составил целый список пропавших вещей. Фото: Михаил ФОМИЧЕВ/ТАСС

«ЛАДНО Я БЫ БИЛАСЬ ЗА КОЛБАСНЫЙ ЗАВОДИК»

- Я все прекрасно понимаю: все, что происходит, - это месть Буланова за то, что я от него ушла. Просто одолел всякими жалобами, заявлениями, исками. Например, он утверждал, что дал моему сыну Денису, на тот момент 19-летнему, два раза по 3,5 миллиона евро - в 2010 и 2014 годах. Подсунул ему какую-то бумагу в общей стопке, тот и подписал. Было судебное разбирательство, и суд разобрался, Буланов никаких денег не давал.

Потом меня вызывали по заявлению Буланова о том, что я якобы украла 3 миллиона долларов из гаража его охранника-консьержа, которые там у него хранились. Это дело тоже было пустое и закончилось ничем. Он все время инициирует какие-то дела про меня. И на моего отца строчил жалобы, что якобы он ему должен. Но одно дело, если бы я билась за какой-нибудь колбасный заводик. А другое дело - я бьюсь, чтобы меня не посадили за то, чего я вообще не совершала.

«Я МОСКВИЧКА В 10-м КОЛЕНЕ»

- В окружении Буланова полагают, что это именно он вас в люди вывел...

- Я коренная москвичка в 10-м колене. Папа - работник Внешторга. Постоянно всю жизнь за рубеж с ним ездила. Мама - в прошлом правительственный гид - водила по выставкам важных иностранных гостей. И отчим Борис Химичев - народный артист России. А он приехал из Кировограда, и, когда мы с ним начали жить, еще не был префектом. Связи моей мамы, скорее всего, помогли ему занять эту должность.

Кстати, мама продюсировала фильм «Юрий Долгорукий», в котором главную роль сыграл Химичев. На прокате этого фильма и был заработан основной капитал семьи.

- У Буланова конфисковали имущество, когда посадили?

- Не было никакой конфискации. Что имел, то у него осталось.

- Буланов считает, что, пока он сидел, вы у него все отобрали...

- В моей семье всегда была элитная недвижимость в Завидове, в Жаворонках. Полгектара земли в Жаворонках я отдала Буланову по хитроумно составленной им же схеме купли-продажи. И теперь это все его. Кстати, Борис Химичев очень сильно меня ругал за это.

Елена Дмитриева с Юрием Булановым и его детьми - старшим Сергеем и младшим Александром, с которым у нее недавно была очная ставка. Область прикрепленных файлов

А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?

- Может, так любит вас и все из сердца прогнать не может?!

- Не знаю, что это такое. Он не работает, ничем не занят. Видимо, с утра проснулся - и думает, куда бы чего еще на меня написать и что еще придумать. Бегает по правоохранительным органам, и после этого рождаются указания направить дело в суд. Сейчас он абсурдно утверждает, что все эти 16 лет он со мной не жил, а встречался раз от раза. И я не была его гражданской женой. Это является его доказательством кражи. И почему-то другие вещи из его списка не ищут, а именно преследуют меня. Ранее прокуратура отменила уголовное дело ввиду отсутствия состава преступления, подразумевая наши гражданско-семейные отношения.

А теперь он начал отрекаться от меня, говоря, что мы вместе не жили… Вот вам и «не отрекаются любя».

Если бы человек действительно любил, он бы сделал такой широкий жест напоследок, чтобы я, женщина, всю оставшуюся жизнь жалела, какого мужика потеряла. Он что думает - я к нему приползу? Да никогда в жизни.

Но он не может остановиться… Теперь вот новый от него «сюрприз» - уголовное дело по поводу якобы кражи. Надеюсь, найдутся честные люди в правоохранительных органах и остановят этот кошмар.

Елена Дмитриева с Юрием Булановым

ЗВОНОК ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЕ

Юрий БУЛАНОВ:

Не помню такого заседания

Я пыталась достучаться до другой стороны. Для начала позвонила самому Буланову.

- Юрий Константинович, есть сообщение, что вы подали заявление в полицию о том, что у вас украдены вещи на 70 млн. рублей.

- Не помню такого заседания.

- Это не заседание суда, а уголовное дело! По вашему заявлению Пресненское УВД ведет расследование кражи!

- Мне нечего комментировать.

Звоню его сыну Сергею Буланову.

- Сергей, вас вызывали по уголовному делу по факту кражи вещей у вашего отца?

- Да, но я не даю никаких комментариев.

Интересы Буланова представляет адвокат Дмитрий Чешков. Но, по последним сведениям, Буланов ищет нового адвоката. Предложение сделано Елене Забраловой, которая, между прочим, сейчас в суде защищает Елену Степаненко в деле по разделу имущества с Евгением Петросяном. Звоню Забраловой.

- Да, я хорошо знаю Буланова. Я по другим делам его представляла. Например, по квартире (Буланов отсудил квартиру у Дмитриевой, в суде она не смогла доказать факта передачи ею денег за это жилье. - «КП»). В этом уголовном деле (о краже на 70 млн.) я не участвую.

Нам остается только следить, чем же закончатся очередные судебные тяжбы в скандальном семействе.