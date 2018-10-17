"Люди лежат на каталках прямо на улице": В больнице Керчи не хватает мест, чтобы принять всех раненых

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-17T16:20:38+03:00

В больницах Керчи не хватает места для пострадавших. ФОТО предоставлено очевидцем

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Часть пострадавших по итогам теракта в Керчи была доставлена в городскую больницу №1 Керчи. Очевидец событий предоставил сайту kp.ru фотографии, сделанные на месте событий. По его словам, пострадавшие находятся на носилках прямо на улице, поскольку мест в больнице не хватает.

Тем временем, из Ростова-на-Дону в Керчь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся спасатели и психологи. Вертолет также оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Губернатор Ростовской области Василий Голубев также заявил, что медицинские учреждения региона готовы принять пострадавших в результате произошедших в политехническом колледже Керчи событий. «Ленту сегодняшних новостей невозможно читать без боли», – цитирует «КП-Ростов» главу региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673729" frameborder="0"></iframe> Больница, в котрую отвезли пострадавших в Керчи.

Теракт в политехническом колледже Керчи унес жизни 18 человек. Около 50 человек пострадали, в основном это студенты учебного заведения. Сотрудники силовых структур и работники экстренных служб в настоящий момент работают на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Родственники раненных в бойне на территории Политехнического колледжа у входа в керченскую больницу. ФОТО предоставлено очевидцем

В Крыму объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв теракта.

В сеть также попали фото предполагаемого организатора теракта. Им оказался студент 4 курса политехнического колледжа Керчи.

Сайт kp.ru следит за развитием событий.

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