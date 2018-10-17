Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-17T17:39:43+03:00

Владислав получил разрешение на ружье 12 калибра, а за несколько дней до трагедии Фото: REUTERS

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О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом.

Владислав Росляков учился на четвертом курсе по специальности «Монтаж, наладка и экслуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

- Он всегда был очень замкнутым, с первого курса. Ни с кем не общался, если только по учебе что-то нужно, - говорит однокурсник стрелка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Схема массового убийства в керченском колледже.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Странный он был, - добавляет другой ученик колледжа. - На пара вечно в углу сидел.

Перед тем, как учинить в колледже расправу, молодой человек ненадолго пропал.

- Влада с понедельника не было на парах, вроде, болел. Вчера я хотел ему написать, спросить, как он, а у него страница ВКонтакте удалена, - говорит однокурсник Рослякова.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11:25 прогремел взрывФото: REUTERS

Уже позже выяснится, что в сентябре 18-летний Владислав получил разрешение на ружье 12 калибра, а за несколько дней до 17 октября купил к нему 150 патронов. По словам однокурсников парня, любовь к оружию у него была и раньше — на пары он ходил с ножом.

- Металлодетекторы на входе, конечно, стоят. Но они на мелочь в кармане пищат сильнее, чем на металлический брусок, - говорит друг Влада. - Не удивлюсь, если он и раньше ружье проносил, чтобы проверить детекторы.

Больше того, по словам друга Рослякова, парень вполне мог сам собрать взрывное устройство.

- Он любил военную литературу, историю. Наверняка мог что-то оттуда почерпнуть. Да и в Интернете, несмотря на все блокировки, можно найти информацию. Было бы желание. В конце концов мы же электрики!

О причинах, толкнувших Рослякова на такой ужасный поступок, его друг долго не соглашался говорить.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек и 50 пострадалиФото: REUTERS

- Он увлекался историей расстрелов в школах, - нехотя признает парень. - Еще на первом курсе общались с ним на эту тему. Знаю, что у него были компьютерные игры на эту тему. Но я не думал, что он в реальности что-то такое устроит. Это ведь просто слова. Тем более, он об этом не орал на каждом углу, просто всплыло как-то в разговоре.

Владислава Рослякова воспитывала одна мама. Она работает врачем.

- Жили они небогато. Грубо говоря в бичевке, в одноэтажном доме на окраине, - говорит Денис. - Может, его это все просто достало? Мы не знаем, что и думать.

В Керчи усиленны меры безопастностиФото: REUTERS

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