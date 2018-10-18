«Мы бежали и видели, как пацаны падают вокруг нас»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-18T01:19:53+03:00

В политехническом колледже Керчи студент взорвал бомбу и расстрелял однокурсников. Погибли 19 человек. Еще 40 ребят находится в больнице [видео, инфографика]

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«НЕ ДЕРИСЬ С АГРЕССОРОМ»

Керчинский политехнический техникум — старейший в Крыму. Через два года ему исполнится 90 лет. Региональные чиновники от образования любят приводить колледж в пример. Мол, учреждение не только крутых специалистов выпускает, но еще и внеучебной деятельностью со студентами во всю занимается. Например, в колледже даже проходят тренинги «Как не стать объектом агрессии». Там ребята разучивают правила: «Не бойся агрессора», «Постарайся сохранять спокойствие», «Не груби в ответ и не дерись». Увы, все эти правила оказались совершенно бесполезны утром 17 октября, когда в техникум пришел настоящий агрессор...

В 11:40 прозвенел звонок на перемену после второй пары. Погода стояла отличная, поэтому преподаватели и студенты поспешили на улицу подышать свежим воздухом. Вдруг в коридоре, ведущем на крыльцо, прогремел взрыв.

- Взрыв произошел на главном входе там, где стоят турникеты и металлоискатели, - морщась от пережитого ужаса рассказывают студенты. - Из правого крыла в нашу сторону побежали люди. После хлопка в коридоре возник парень с ружьем. Он палил во всех без разбора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

Первокурсница Оля добавляет:

- От взрыва вылетели стекла. Поэтому когда ублюдок начал стрелять в нас с подругами, мы стали прыгать в выбитое окно. Я порезала осколками руки. А парень стрелял нам в спины. Я бежала и видела, как пацаны просто падают, и кровь летит повсюду. Я видела, как убили мою подругу Дашу. Она бежала рядом, а потом упала и уже не дышала. Там куча моих друзей!

«УСНУЛ. ЭТО И СПАСЛО»

Стрелок медленно шел по коридору и стрелял во всех, кто встречался на его пути. Многие студенты и преподаватели побежали на шум, чтобы посмотреть, что происходит. И попадали под огонь. Но одному лоботрясу удалось спастись благодаря своей лени.

- Обычно на перемене я иду на улицу курить. Но тут я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул, - признался журналисту «Комсомольской правды» студент Семен Гаврилов. - Это меня и спасло. Сквозь сон я услышал выстрелы. Наконец, проснулся. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, на полу валялись тела убитых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

ГЕРОИ ПОНЕВОЛЕ

Когда прогремел взрыв, вахтерша 67-летняя Наталья Паникировская успела нажать на тревожную кнопку. В следующую секунду в предплечье ей прилетела пуля (к счастью, женщина выжила). Услышав выстрелы, студенты и преподаватели в панике побежали на улицу. Но были и те, кто наоборот пошел внутрь.

- Я был в классе со студентами, когда послышалась стрельба, - рассказывает 30-летний преподаватель основ рабочих профессий Сергей Пасечник. - Я вывел своих ребят на улицу. А потом снова побежал внутрь. Со мной вместе пошли два студента. Там было много раненых. На выбитых взрывом дверях мы выносили ребят на улицу. Там уже подъехала скорая.

В это время другие студенты тормозили проезжавшие мимо колледжа машины и просили водителей отвезти раненых в больницы.

Схема массового убийства в керченском колледже.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СТРЕЛОК ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

В это время в Интернете появилась фотография стрелка — его снял на телефон кто-то из очевидцев. Белобрысый паренек с ружьем на перевес. По сети, как вирус, стала распространяться информация, что убийца сбежал. «Будьте острожны, жители Керчи! Этот отморозок может быть в любом месте», - пересылали друг другу сообщения крымчане.

В это время полицейские прочесали колледж. При беглом осмотре преступника не обнаружили.

- Сперва мы думали, что стрелок сбежал, - объясняет источник «Комсомольской правды» в следствии. - Но затем мы посмотрели запись с камер наблюдения. По ней видно, как убийца поднимается на второй этаж и заходит в библиотеку. Там он убил себя. Это студент 4 курса Владислав Росляков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

НЕ ТЕРАКТ, А МАССОВОЕ УБИЙСТВО

Сперва следственный комитет возбудил уголовное дело по статье теракт. Но когда силовики убедились, что бойню устроили не подготовленные террористы, а 18-летний студент, они переквалифицировали дело на « Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

- На данный момент известно о 18 погибших, - комментируют в следственном комтете России. - Исходя из картины преступления, мы полагаем, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ст.105 УК РФ.

Предполагаемый убийца застрелилсяФото: предоставлено очевидцем

НА ПАРЫ ХОДИЛ СО ШТЫК-НОЖОМ

О 18-летнем Владиславе Рослякове пока известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом.

Влад учился на четвертом курсе по специальности «Монтаж, наладка и экслуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

- Он всегда был очень замкнутым, с первого курса. Ни с кем не общался, если только по учебе что-то нужно, - говорит однокурсник стрелка.

Список пострадавших

- Странный он был, - добавляет другой ученик колледжа. - На парах вечно в углу сидел. А на первом курсе Влад распылил в классе перцовый балнчик. Мы чуть не задохнулись .Спросили у него: «ты что творишь?!» А он в овтет только ухмыльнулся.

Перед тем, как учинить в колледже расправу, молодой человек ненадолго пропал.

- Влада с понедельника не было на парах. Вроде, болел. Вчера я хотел ему написать, спросить, как он, а у него страница ВКонтакте удалена, - говорит однокурсник Рослякова.

Следователи выяснили, что в сентябре 18-летний Владислав получил разрешение на ружье 12 калибра, а за несколько дней бойни купил к нему 150 патронов. По словам однокурсников парня, любовь к оружию у него была и раньше — на пары он ходил со штык-ножом.

- Металлодетекторы на входе, конечно, стоят. Но они на мелочь в кармане пищат сильнее, чем на металлический брусок, - говорит друг Влада. - Не удивлюсь, если он и раньше ружье проносил, чтобы проверить детекторы.

По словам друга Рослякова, парень вполне мог сам собрать взрывное устройство:

- Он любил военную литературу, историю. Наверняка мог что-то оттуда почерпнуть. Да и в Интернете, несмотря на все блокировки, можно найти информацию, как сделать взрывчатку. Было бы желание. В конце концов мы же электрики!

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек и 50 пострадалиФото: предоставлено очевидцем

МАМА В БОЛЬНИЦЕ ПРИНИМАЛА ЖЕРТВ СВОЕГО СЫНА

Владислава воспитывает одна мама. Отец бросил их еще 10 лет назад. Женщина работает санитаркой в онкодиспансере. Сегодня, когда центральная больница Керчи оказалась переполнена ранеными из колледжа, часть студентов отправили раковый цетр.

- К нам привезли троих пострадавших в перестрелке, - рассказали «Комсомолке» в приемном покое. Галина Рослякова как раз и принимала этих истекающих кровью ребят. А в это время по телевизору как раз стали показывать фотографию стрелка .Да еще и имя назвали. Галя как услышала, что бойню устроил ее Владик, схватила вещи и убежала.

Санитаркой Галина работает больше 10 лет. Зарплаты ее едва хватало, чтобы прокормить себя и сына (бывший муж давно пропал из их жизни и не платил алименты). Рослякова надеялась, что сын будет хорошо учиться в колледже, и ему станут платить стипендию. Но подросток едва перебивался с двоек на тройки.

Хронология нападенияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673705" frameborder="0"></iframe> Эвакуация раненых из колледжа в Керчи - 1 часть.

- Влад иногда заходил к маме на работу, - не скрывают в онкодиспансере. - Но он не производил впечатление психа. Обычный молодой человек. Правда, очень уж молчаливый.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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