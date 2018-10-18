Жених застреленной студентки-стажерки СКР: Аня хотела бороться с несправедливостью. А еще мы планировали свадьбу

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-18T16:12:53+03:00

Пара познакомилась 2,5 года назад. И с тех пор практически не разлучалась Фото: ВКонтакте

Студентка училась на юридическом факультете и даже прошла практику в следственном комитете.

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«Она моя жизнь», - писал о своей невесте в соцсетях Илья Богуш. «Мой самый любимый человек», - отвечала на своей страничке Аня. Пара познакомилась 2,5 года назад. И с тех пор практически не разлучалась.

- В колледже недавно появился юридический факультет. И Аня туда поступила, - рассказывает Илья. - Она отлично училась. А летом ее даже взяли на практику в следственный комитет. При этом Анюта успевала еще и в детском садике работать. В свободное от учебы время учила малышню танцевать.

Аня мечтала бороться с преступностью. Но утром 17 октября она сама стала жертвой убийцы. Студент 4 курса Влад Росляков расстрелял несколько десятков ребят и преподавателей. На данный момент скончались 21 человек.

«Она моя жизнь», - писал о своей невесте в соцсетях Илья БогушФото: ВКонтакте

- Утром я проводил Аню до остановки. Она поехала на автобусе в колледж, - говорит Илья. - А потом в новостях я узнал об этом кошмаре. Мы до последнего надеялись, что Аня выжила... Однажды Аня подарила мне альбом для фотографий, сказала, что будем туда клеить совместные снимки. Мы планировали пожениться. Свадебная фотография стала бы отличным завершением того альбома. Но теперь он навсегда останется наполовину пустым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

У Ани остались мама и младшая сестренка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

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