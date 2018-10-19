Ирина Безрукова отдала 11-летнего сына сайентологам

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-19T03:38:15+03:00

Игорь и Ирина поженились в 1989-м, в том же году у них родился сын Андрей. Фото: кадр видео.

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Актер Игорь Ливанов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал о том, как потерял самых близких для него людей. На долю артиста выпало немало испытаний: его жена и двое детей погибли, любимая женщина – актриса Ирина Безрукова – предала его и ушла к другому. В эфире программы 64-летний Игорь Ливанов впервые рассказал неизвестные подробности брака с Ириной и раскрыл тайну своего покойного сына Андрея, которую он хранил много лет.

Игорь и Ирина познакомились в Ростове-на-Дону: он был популярным актером местного театра, она – студенткой театрального вуза, где он преподавал. Но мало кто знает, что к тому времени у Ливанова уже был опыт семейной жизни. Свою первую жену Татьяну артист встретил в начале 70-х. Это была студенческая любовь, которая закончилась законным браком. В 1979 году у пары родилась дочь Ольга. Игорь и Татьяна жили счастливо и, казалось, так будет всегда. Но судьба распорядилась иначе. В 1987 году в пассажирский вагон, в котором ехали жена и дочка Ливанова, врезался грузовой состав – у поезда отказали тормоза. Актер прошел через страшные испытания: ему пришлось опознавать Таню и Олю в морге, хоронить их и… пытаться жить дальше.

- Мы попрощались на вокзале, я хорошо это помню. Потом неоднократно возвращался к этим воспоминаниям, - рассказал Игорь Ливанов. - А на утро ко мне в квартиру уже вошли милиционер и врач. Я помню, как они вошли, и раздался крик мамы, которая ничего еще не знала. Она сказала: «Их больше нет». Потом был долгий путь в Каменск на опознание. Я должен был пройти это, и я прошел. Это, наверное, самое страшное через что может пройти человек. Рядом со мной были друзья, которые не покидали меня, понимали. Мои соседи помогали. Один из них приносил мне трехлитровые баллоны с коньяком. Я выпивал их, но со мной ничего не происходило. Алкоголь меня не брал. Я понимал, что мне нужно либо заканчивать жизнь, то есть уйти в монастырь, или возродиться через детей. Эту бездну нужно было закрыть.

64-летний Игорь Ливанов впервые рассказал неизвестные подробности брака с Ириной и раскрыл тайну своего покойного сына Андрея, которую он хранил много лет. Фото: кадр программы.

Игорь с головой погрузился в работу – театр стал его жизнью. В глубине души он всегда верил, что у него еще будет счастье, семья, ребенок. Поэтому когда появилась Ирина, он сразу решил, что она – женщина всей его жизни. Игорь и Ирина поженились в 1989 году, в том же году у них родился сын Андрей. Мальчик стал для отца центром его мира – сын помог ему забыть о пережитом горе. Вскоре Ливанов получил предложение от одного из столичных театров, и супруги переехали в Москву.

Следующий удар от судьбы Игорь получил в 2000 году. Тогда он с трудом восстанавливался после травмы: артист повредил позвоночник на съемках очередного фильма. Именно в этот момент Ирина сообщила ему, что уходит к другому – она влюбилась в Сергея Безрукова.

- А через неделю в одном очень толстом глянцевом журнале я прочитал, что, оказывается, это я бросил жену и ребенка. И со мной было… не то слово, что со мной было. Я переживал в основном за Андрея.

Сына жена забрала с собой, и тяжелее всего Ливанову далась разлука с Андреем. Он стал «воскресным папой», но старался как можно больше времени проводить с мальчиком. И все же многие моменты жизни Андрея проходили мимо него.

- Я пообещал Андрею, что никогда не буду говорить про его маму плохо, и я свое слово держу, - рассказал Игорь. - Однако я помню, как 2000 году позвонил сыну, а он мне не ответил. Чуть позже он перезвонил и сказал: «Папа, я в Волгограде, живу на квартире. Мама меня отправила, это сайентология». То, что мама давно была в этом, я знал. Я был в ярости, буквально орал в трубку, потребовал, чтобы сына в течение 24-х часов вернули домой, или я иду подавать заявление в ФСБ. Сына вернули, но позже я понял, что совершенно не знал его.

В 2000 году Андрею было всего 11 лет. После того случая сын продолжал посещать сайентологическую церковь (в России ее окончательно закрыли к 2017 году по решению многочисленных судов), но скрывал это от отца.

Когда Андрею исполнилось 16 лет, он смог выбирать, с кем ему жить - и парень остался с матерью.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей трагически погиб в 2015 году – молодого человека нашли в квартире, где он жил один. По словам Ирины Безруковой, у ее сына была легкая форма диабета, ему стало плохо. Андрей пошел в ванную, поскользнулся, упал и ударился головой. Удар оказался смертельным. Сыну Игоря и Ирины Безруковых было 25 лет.

- Утром мне позвонила сестра Ирины Оля и сказала, что его больше нет, - с трудом подбирая слова, говорит актер. – Я поехал к нему на квартиру, я никогда в ней раньше не был. Когда я оказался у него в комнате, то понял, что сын был еще совсем ребенком. Везде стояли мои снимки: открываешь шкаф, там моя фотография, на столе, на тумбочках. А еще на столе лежало не менее десяти дипломов по сайентологии. Он знал, как я отнесусь к этому его увлечению, поэтому ничего мне не говорил. Я плохо знал собственного сына. До сих пор не понимаю, что с ним тогда произошло, очень бы хотел это узнать.

По словам Ливанова, Ирина не раз просила простить ее:

- Она потом просила у меня прощения за все. И если она действительно втянула его, если это продолжалось много лет… - актер не смог закончить фразу из-за подступивших эмоций.

Игорю Ливанову все же удалось встретить свое счастье: его третья жена Ольга младше артиста на 25 лет. Она далека от творческой сферы, супруга актера по профессии юрист, работает с ценными бумагами. В этом браке у Ливанова родились двое детей: в 2007 году на свет появился Тимофей, а в 2015 году – Илья. Актер признается, что жена и дети для него – лучшее лекарство от всех несчастий. Но своих погибших близких он вспоминает каждый день.

- Я знаю, что они не ушли, они рядом. И жена Таня, и дочь Оля, и сын. Они мои ангелы-хранители, они вместе, и я верю в это, - говорит Игорь Ливанов.

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С Безруковым Ирина прожила вместе 15 лет. К Сергею она ушла от мужа вместе с сыном.

- У них была тесная связь с отцом. Мы так договорились, что один Новый год Андрей был со мной, а один Новый год - с папой, - говорит Ирина. - Когда ему было 16 лет, он встал перед выбором, с кем ему жить – со мной или с папой, и он выбрал меня (подробности).