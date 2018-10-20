"Каждый его бой - за Родину": Хирург рассказал "КП" о закрытии мотосезона и подаренном Хабибу мотоцикле

20 Окт. 23:10 2018-10-20T23:21:16+03:00

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В эту субботу, 20 октября, московские улицы оказались площадкой для масштабного мероприятия российского байкерского клуба "Ночные волки". Президент объединения Александр Залдастанов, более известный как Хирург, рассказал "Комсомольской правде", как прошло закрытие мотосезона 2018 года, и за какие заслуги дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову был подарен уникальный мотоцикл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674204" frameborder="0"></iframe> Хабибу Нурмагомедову "Ночные волки" подарили мотоцикл.

"Закрытие в этом году, конечно, получилось какое-то особенное - душевное и необычное. Во-первых, у нас никогда не было такого, что две колонны в разное время, но с одними и теми же людьми, шли по Москве. И мы не рассчитывали, что утренняя колонна будет такой массовой, такой огромной. Собирались сделать всё для узкого круга", - сообщил в интервью Хирург.

Байкеры выразили огромное уважение Хабибу за то, что тот прославил Россию. Фото: предоставлено "КП" очевидцами

Он признался, что не ожидал увидеть стольких желающих посмотреть выставку картин известного русского художника Павла Рыженко, с посещения которой и начинался утренний заезд. Особенно удивительной эта новость кажется, если учитывать тот факт, что многие люди не спали всю ночь, пытаясь быстрее добраться до столицы. По мнению лидера клуба, именно эта часть утренней программы зарядила всех позитивом на весь оставшийся день.

"Дополнительные эмоции привнес, конечно же, Хабиб своим посещений байк-центра. Он впервые был на таком мероприятии, и первый раз окунулся с головой в нашу среду, почувствовал что-то братское от тысяч людей", - сказал Хирург.

В закрытии мотосезона 2018 года принял участие Хабиб Нурмагомедов. Фото: предоставлено "КП" очевидцами

Он рассказал, что члены клуба в тот же день дали спортсмену новое имя, назвав его "русским реактором аварского происхождения".

"Потому что в нем, действительно, есть энергия ракетоносца, энергия подводной ядерной лодки. Самое для меня ценное в этом спортсмене, что все его преодоления в жизни связаны с Россией, за которую он сражается. Он не просто спортсмен. Каждый его бой - это бой за Родину, что делает его спортивную карьеру еще привлекательнее", - заявил лидер "Ночных волков".

Он также выразил огромное уважение Хабибу за то, что тот прославил Россию в отдельно взятом виде спорта, буквально подняв ее "до небес", и "ответил за все унижения, которые сейчас льются на нашу страну".

"Ночные волки" решили, что Хабиб заслужил стать обладателем единственного в своем роде "железного коня". Фото: предоставлено "КП" очевидцами

"Конечно, мы не могли оставить его без подарка. Я очень хотел, чтобы этот подарок был с русской душой, с русским сердцем, как в том самом реакторе", - рассказал Хирург, добавив, что речь идет об уникальном мотоцикле.

Этот байк был собран вручную российскими мастерами и никогда не предназначался для продажи - лишь для выставок. Однако "Ночные волки" решили, что Хабиб заслужил стать обладателем единственного в своем роде "железного коня". Не обошлось, конечно, и без атрибутики самого клуба. Так, байкеры подарили бойцу фирменный жилет с двуглавым орлом на груди и символом "Ночных волков".