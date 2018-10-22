Умер норвежец, помешавший Гитлеру создать атомную бомбу

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-22T18:26:33+03:00

В возрасте 99 лет ушел из жизни Йоахим Реннеберг, который уничтожил нацистский завод по производству тяжелой воды

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В феврале 1943 года норвежский антифашист Йоахим Реннеберг возглавил группу, которая в ходе операции «Ганнерсайд» взорвала завод по производству тяжелой воды в Веморке (Норвегия).

Уничтожив завод, герои сопротивления лишили немецкую ядерную программу источника стратегического сырья. Ведь тяжелую воду, в основе которой не водород, а дейтерий - его более тяжелый изотоп - использовали в атомных реакторах для производства так называемого оружейного плутония из природного урана. А плутонием атомные бомбы как раз и начиняли.

По одной из гипотез, как раз тяжелой воды немцам и не хватило, чтобы в начале 1945 года довести дело до конца.

У нацистов было все для того, чтобы создать ядерное оружие. Немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман первыми в мире искусственно расщепили ядра атомов урана - еще в декабре 1938 года. Меньше, чем через год - в апреле 1939 года - профессор Гамбургского университета Пауль Хартек понял, что сулит достижение коллег. Сообразил, что на его основе можно создать «взрывчатое вещество» невероятной силы. И обратился с соответствующим предложением в германское Имперское военное министерство.

На Гитлера работал живший в Германии нобелевский лауреат, физик Вернер Гейзенберг — конструировал те самые атомные реакторы на тяжелой воде.

- Несколько сотен немецких ученых, вывезенных после войны, внесли значительный вклад в «Атомный проект СССР», - рассказывал мне историк, автор многочисленных книг Владимир Губарев. - По сути они стали «соавторами» нашей первой атомной бомбы. Более того, стараниями НКВД в Германии удалось добыть и «сырье». К концу войны там было произведено 15 тонн металлического урана. Германский уран использовали в промышленном реакторе «Челябинска-40», где был получен плутоний для первой советской атомной бомбы. После ее испытания немец доктор Николай Риль ( Nikolaus Riehl) стал Героем Социалистического Труда, а многие его соотечественники были награждены советскими орденами.

Планам Гитлера об "оружии возмездия" не суждено было сбыться. Но Третий рейх был близок к созданию атомной бомбы.

Но что в итоге получилось у немцев тогда — когда война еще не закончилась? Это - один из многочисленных секретов Третьего рейха, который не раскрыт до сих пор. Что дает основу для сенсационных предположений, появляющихся время от времени.

В 2005 году немецкий исследователь Райнер Карлш выпустил книгу под названием «Бомба Гитлера. Тайная история немецких ядерных испытаний», в которой утверждал, что в начале марта 1945 года на балтийском острове Рюген нацисты взорвали свое экспериментальное «чудо-оружие» - бомбу «Вундерваффе».

Райнер Карлш писал будто бы нашел в российских архивах доклад ГРУ об этих испытаниях. Якобы видел и ответное письмо Игоря Курчатова с сомнениями по поводу успехов конкурентов: «У меня нет полной уверенности, что немцы действительно делали опыты с атомной бомбой».

Игорь Васильевич действительно был осведомлен о том, что немцы продвигаются к атомной бомбе. И просил советских разведчиков выяснить «какие методы получения урана-235 нашли в Германии наибольшее развитие, ведутся ли там работы по диффузионному методу или же приняты другие способы разделения изотопов... какое количество тяжелой воды получают сейчас в Норвегии ...»

В 2010 году в Италии были опубликованы воспоминания некого Луиджи Ромерса, который в войну работал корреспондентом газеты Courriere della Sera. Он утверждал, что лично присутствовал на испытаниях немецкой атомной бомбы как посланник самого Муссолини. Наблюдал за взрывом из бункера — видел вспышку, облако в виде гриба, сожженых овец.

Итальянский корреспондент, как и немецкий историк, указывал все на тот же остров Рюген в Балтийском море. Но дату проведения испытаний называл другую - октябрь 1944 года. И если верить его свидетельству, то получится, что в 1945 году нацисты взорвали вторую бомбу. Первую — годом раньше.

Данные нашей разведки неоднозначны. По словам Владимира Губарева, в СССР с 1941 года шла операция под кодовым название «Энормоз», в ходе которой разведчики тщательно отслеживали работы, связанные с созданием атомной бомбы в разных странах.

Что касалось Германии, то историк нашел документ, в котором Курчатову сообщали следующее:

«Точных данных о состоянии разработки проблемы «Энормоз» в этой стране у нас не имеется. Имеющиеся сведения противоречивы. По одним из них, немцы добились значительных результатов, по другим - Германия при ее экономическом и военном положении не может вести сколько-нибудь серьезных научных работ в области «Энормоз».

Немцы создали ракеты, по слухам, строили "летающие тарелки", ходят байки даже о том, что они и людей запускали в космос. Вдруг и атомную бомбу все-таки создали?

По версии американского профессора истории Марка Уолкера (Mark Walker), автора книги «Нацистская наука: миф, правда и германская атомная бомба» (Nazi Science: Myth, Truth, and the German Atomic Bomb), у немцев никогда не было настоящей атомной бомбы, как у США или СССР. Поскольку физики Третьего рейха не знали, как рассчитывать критическую массу. Якобы они наугад брали обогащенный уран, окружали его обычным взрывчатым веществом и поджигали. Заряд взрывался, рассеивая частицы урана и заражая местность радиацией. А это не атомная бомба - всего лишь «грязная» по современной терминологии.

Доводы профессора основаны на рассекреченных несколько лет назад, но малоизвестных документах допроса немецких физиков Дибнера и Герлаха, доставленных в 1945 году в английское местечко Фарм Холл.

Кстати, специалисты радиохимической лаборатории немецкого федерального физико-технического ведомства недавно провели анализ образцов почвы, взятых с предполагаемого ядерного полигона на острове Рюген. Обнаружили повышенное содержания цезия-137 - радиоактивного изотопа, который образуется при цепных реакциях. Значит взрывы все-таки были? Не факт. Изотоп нынче не редкость. После аварии на Чернобыльской АЭС им — в той или иной мере - усыпана чуть ли не вся Европа.

Итак, можно, спорить, в самом ли деле именно Йоахим Реннеберг помешал Гитлеру доделать атомную бомбу. Или у нацистов и так ничего бы не получилось в силу экономических трудностей и теоретических ошибок. Несомненно одно: героическая диверсия бесполезной не была.