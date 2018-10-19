Мог ли студент убить два десятка человек в одиночку: отвечаем на главные вопросы о случившемся в Керчи

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-19T01:27:26+03:00

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Эти вопросы у себя в Фейсбуке опубликовал журналист Сергей Асланян, сам занимающийся практической стрельбой. Я и сам иногда люблю выехать на стрельбище со своим карабином, но чтобы попытаться найти логичные ответы на вопросы коллеги, связался со своими друзьями, которые много лет профессионально занимаются этим видом спорта.

АВТОМАТОВ И МАСОК НЕ БЫЛО

Вопрос 1. «Выжившие свидетели рассказывают про стрельбу очередями. Легальное оружие в РФ очередями не стреляет никогда. Оно запрещено к продаже. Полуавтоматическое оружие стреляет так быстро, что на слух может показаться, что огонь ведется очередями, только в руках профессионала с огромным опытом и настрелом.»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

Ответ: Уже известно, что у стрелка было не полуавтоматическое, а помповое ружье, которое очередями стрелять не может. На видео трагедии слышно, что стрельба велась одиночными. Судя по паузам, которые Росляков делал через два-три выстрела, он дозаряжал ружье, не опустошая полностью магазин под стволом. Этот процесс виден по обнародованной фотографии.

Свидетельства о стрельбе очередями можно списать на психоэмоциональное состояние детей, вырвавшихся из колледжа. Из этой же серии рассказы о нескольких нападавших в балаклавах и с автоматами. Панические слухи, как правило, сопровождают все крупные ЧП и теракты.

Уже известно, что у стрелка было не полуавтоматическое, а помповое ружье

10 КОРОБОК С ПАТРОНАМИ

Вопрос 2: «На фото с места преступления видны 10 коробок с патронами. Стоп-кадр с видеокамеры не дает представления о наличии патронташа. На трупе его тоже не видно. В кадре рюкзака на стрелке нет. Через плечо виден какой-то ремень. Возможно, на ремне небольшая сумка, не выходящая за габариты тела? Стрелок ведет очень плотный и результативный огонь без явных боеприпасов, которые неизвестно где, но, скорее всего, не с ним?»

Ответ: Очевидно весь арсенал он оставил в одном из помещений колледжа, скорее всего - в неработающем туалете, где и переодевался. С собой взял необходимое, как он считал, количество патронов, которые мог разместить как в карманах (по фотографиям не видно, но возможно у него были набедренные карманы), так и в сумку, которая перекинута через плечо. Если в туалете осталось 10 коробок, то при себе у него было 50 патронов - не слишком габаритная ноша.

На фотографиях с места преступления отчетливо видны десять коробок с патронами

ПЕРЕЗАРЯДКА - В СЕКУНДЫ

Вопрос 3: «Коробки с патронами вызывают недоумение: почему не распакованы? Стрелок настолько неопытен, что идя на дело, не удосужился переложить боеприпасы по карманам, не озаботился подсумками, не взял патронташ и в процессе стрельбы аккуратно вскрывал очередную коробку, аккуратно доставал каждый патрон и аккуратно заряжал в подствольный магазин. Это требует времени, навыка и четкости исполнения.»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673791" frameborder="0"></iframe> «Пацаны падали и их кровь разлеталась».«Я видела, как пацаны просто падали. И их кровь разлеталась. Это у меня всё перед глазами». От рассказов очевидцев о взрыве в политехническом колледже в Керчи кровь стынет в жилах...

Ответ: Опять же, если он не брал с собой коробки, то заряжал оружие патронами из карманов и сумки. Когда тебе никто не угрожает и ты не ожидаешь ответного огня, перезарядка занимает секунды.

ПЕРЧАТКА - КАК В КИНО

Вопрос 4: «На правой руке стрелка перчатка. Ели все же преследуется какая-либо практическая цель, то большинство людей надевает две перчатки. Например, когда оружие скользит в руках. Надета по неопытности, для красоты?»

Ответ: Судя по всему, Росляков копировал массовое убийство, совершенное в 1999 году в американском университете «Колумбайн». Даже не саму эту бойню, а фильм по ее мотивам. В картине «Нулевой час» один из стрелков был одет в черные брюки, белую футболку и у него на правой руке была перчатка.

Оружие было куплено 13 октябряФото: REUTERS

«ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»?

Вопрос 5: «Оружие было куплено 13 октября. Времени на освоение, тренировки и приобретение устойчивого навыка не было. Или стрелок все это уже давно умел, тайком тренируясь с чужим карабином. Иначе мы потеряли потенциального чемпиона мира по практической стрельбе с запредельным талантом.»

Ответ: Я советовался с профессионалами по практической стрельбе. Чтобы убить 20 человек в закрытом помещении, совсем не обязательно быть чемпионом мира с запредельным талантом. Один выстрел картечью может убить и двух человек сразу. Он стрелял по толпе, по перепуганным, зажатым в углах детям. Практически в упор, не целясь. Вспомните нападение на гей-клуб в американском Орландо. Один стрелок с полуавтоматической винтовкой и пистолетом убил 49 человек. Да, он работал охранником и имел лицензию на оружие (как и Росляков). Но чемпионом мира он не был.

Это, конечно, не исключает того, что керченский убийца тренировался. Возможно у него был доступ к оружию до получения разрешения - знакомые, тир, стрелковый клуб...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

Росляков состоял в соцсетях в тематических группах, посвященных событиям в школе «Колумбайн». В день трагедии в керченском колледже он даже оделся, как один из американскмх стрелков

ГДЕ ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ?

Вопрос 6: «Ответного огня не было. Об отпоре никто из свидетелей не упоминал. Почему стрелок не израсходовал все боеприпасы и взрывчатые устройства?»

Ответ: Во-первых, в какой-то момент все оставшиеся в живых просто разбежались из колледжа. Искать по кабинетам одиночные жертвы не входило в его планы. Возможно, он просто решил, что его «миссия» выполнена. А во-вторых, возможно, Росляков услышал полицейские сирены. И поспешил в библиотеку - закончить сценарий преступления точно по «Колумбайну».

А ГДЕ СООБЩНИКИ?

Вопрос 7: «Кто стрелял, из какого оружия и сколько было нападавших?»

Ответ: Пока выходит, что стрелял Владислав Росляков из турецкого помпового ружья 12 калибра крупной картечью. Судя по стопкадрам, никаких оруженосцев с сумкой с боеприпасами за ним не бегало. Из всего массива слитых в Сеть видео, нет ни одного, где был бы запечатлены другие стрелки. Но это не значит, что у Рослякова не было сообщников. «В колледже он действовал один, но задача - установить, кто его готовил к этому преступлению. Подготовку такого, на мой взгляд, в одиночку он осуществить не мог», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Принимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва», - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

На фотографиях с места преступления отчетливо видны десять коробок с патронами

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