Чем математические школы мешают Герману Грефу

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-19T17:09:44+03:00

Что имел ввиду глава Сбербанка и кто же на самом деле будет востребован на рынке труда? Мы расспросили об этом экспертов

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На днях глава Сбербанка выступил с заявлением, которое вызвало если не скандал, то бурное обсуждение. Цитата из речи Германа Грефа:

“Хорошая новость заключается в том, что в этом мире нужны будут не только математики и программисты. Более того, я думаю, их всё меньше и меньше нужно будет. Поэтому, когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадаем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами... Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ, потому что математические школы - это там, где отбирают людей и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт”.

ДОВОДЫ “ПРОТИВ”

Мнение Олега Смолина, первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке:

“Нам необходимо сохранять математические школы! Мои родители работали в такой школе, и я знаком со многими выпускниками, которые учились в математических школах - они блестяще знали литературу и были широко эрудированными людьми. Это особенность нашего математического образования - из наших математиков, биологов и физиков нередко получались серьезные лирики, например, тот же поэт Александр Городницкий. Поэтому предложение отменить матшколы звучит странно, учитывая всемирную цифровизацию экономики”.

Ответ министра просвещения Ольги Васильевой: “Вот что на это ответила глава минпросвещения Ольга Васильева:

“Я приведу только цифры, которые говорят, может быть, ярче, чем цитата уважаемого Германа Оскаровича... У нас за последние 10 лет наши студенческие команды по информатике и программированию были победителями на международных олимпиадах, равных нет. У нас есть указ о стратегии развития нашей страны, майский указ, у нас сейчас грандиозные планы о создании 15 математических центров”

Исключительно математические школы, “без добавок”, придется сперва хорошенько поискать, прежде чем закрывать. Даже узкоспециализированные школы, вроде школы-интерната имени Колмогорова при МГУ (Специализированный учебно-научный центр МГУ), предлагают на выбор ученикам несколько профилей, помимо математики - физику, химию, биологию, информатику.

Более того, сами по себе профили подразумевают углубленное изучение сразу нескольких предметов. Например, физики и математики, биологии и химии, русского языка и литературы, экономики и истории.

ДОВОДЫ “ЗА”

Мнение Ивана Ященко, директора московского Центра педагогического мастерства, глава федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по математике:

“Школы, где преподавание сводится к одной математике, причем именно к дрессировке, когда детям задают сотни примеров на дом, конечно, не нужны. Поэтому хорошие матшколы – это те, которые, в первую очередь, учат человека думать, а затем дают возможность развивать разные предметы. Идея профильного обучения, которая декларировалась стандартами 2004 года, фактически провалилась. Детям давали огромный объем информации по одному предмету, не переосмысливая, что преподается по другим предметам. Оптимальная модель - многопрофильные школы, как в Москве, где большая школа-комплекс дает возможность динамично и мягко менять профиль. Мы видим, как в традиционно математических школах ребята выигрывают олимпиады по литературе и даже физкультуре, а в гуманитарных школах выигрывают олимпиады по математике и информатике. Понятно, что такого не может быть, например, в сельских школах. И тут как раз нужно онлайн-обучение”.

Елена Бунина, генеральный директор компании Яндекс: “Я была на этом обсуждении и Герман Греф имел в виду совсем другую вещь – что нужно учить не только математике-информатике, но и многому-многому другому, смотря что детям нравится. И хочется, чтобы школа давала такую возможность и выстраивала индивидуальные траектории для каждого ребенка”.

К тому моменту, как нынешние школьники попадут на рынок труда, карьера людей будет складываться совсем не так, как у их бабушек и дедушек. Никто больше не работает по 30 лет на одном и том же заводе, куда устроился сразу после школы, – сегодня людям предстоит сменить по несколько специальностей за всю жизнь. Поэтому учить только какой-то один предмет просто невыгодно.

КСТАТИ

Как устроены профили в Москве

Школы делают ставку сразу на несколько профилей, чтобы ребёнку проще было выбрать какую-то специализацию. Так и получаются гибридные классы, когда дети вместе ходят на литературу и историю, а потом полкласса идет на углубленную биологию, а остальные – на информатику.

Математики и гуманитарии в российских школах

* по данным Минобрнауки за 2017 год

А КАК У НИХ

Каждый будет немножечко программистом

На днях Массачусетский технологический институт анонсировал строительство нового колледжа, где машинное обучение и азы искусственного интеллекта будут преподаваться для всех специальностей – не только айтишников, но и гуманитариев.

В развитых странах понимают, что математика в жизни понадобится вообще всем – не только технарям, но даже и филологам-гуманитариям. И речь не про синусы и интегралы, а про логику, математическое мышление и основы программирования. Поскольку гаджетов и программ вокруг нас становится все больше, без всех этих навыков будет просто не обойтись. Так что современная математика – это не узкопрофильный предмет, а общая база для всего остального.

- Информационные технологии и искусственный интеллект перевернули мир, они повсюду, - считает президент MIT Рафаэль Рейф. - Преподавателям предстоит научиться воспринимать их как базовые принципы для всех предметов, а не читать лекции про искусственный интеллект отдельным курсом. Компьютерные науки – больше не удел одних экспертов, они везде, и каждому человеку нужно уметь с этим работать.