Никакого "тротила" в бомбах Рослякова не было

18 Окт. 17:35 2018-10-19T18:18:54+03:00

Он мог получить взрывчатое вещество по рецепту из интернета с помощью доступных химикатов

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Очередной шедевр в ленте новостей: одному из агентств в экстренных службах Крыма сообщили, что "взорванные в колледже Керчи бомбы могли быть сделаны из снарядов времен Великой Отечественной войны".

- Есть кустарные технологии извлечения тротила из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умение и опыт работы, - сообщили неназванные специалисты.

Коллеги, но ведь достаточно обратиться к тому же интернету, чтобы узнать, что тротил "стал основным взрывчатым веществом для снаряжения боеприпасов благодаря удачному сочетанию достаточной мощности с низкой чувствительностью".

Перевожу специально для тех, кто написал этот шедевр: тротил не взрывается от удара молотком, и даже от открытого огня. Чтобы тротил взорвался, нужна детонация (взрыв маленького кусочка тротила). Для этого в армии и горных работах используют запалы-детонаторы.

На фотографиях, где можно увидеть неиспользованный арсенал керченского убийцы Рослякова, все бомбы имеют бикфордовы шнуры. Выходит, что наполнял он их не тротилом, а взрывчатым веществом, которое взрывается от огня. Им мог быть порох от патронов или вещества полученные из бытовой химии.

То есть следствию просто незачем отрабатывать версию "кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны".

На фотографиях, где можно увидеть неиспользованный арсенал керченского убийцы Рослякова, все бомбы имеют бикфордовы шнуры

Но зачем тогда распространять недостоверную информацию, и искать в этом уголовном деле след "черных копателей"? Если бы Росляков был знаком с ними, он бы вооружился минами, гранатами, и нарезным стрелковым оружием, а не самоделками и помповым ружьем.

Напомним, жертвами массового убийства в Керченском колледже стал по последним данным 21 человек. Более 50 человек получили ранения.

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