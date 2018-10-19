Можно ли молиться, ставить свечи и прикладываться к мощам в храмах Константинопольского патриархата

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-19T18:15:33+03:00

Посещение храмов и монастырей без участия в церковных таинствах и богослужениях, осуществляемых клириками этой церкви, допустимо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КП» публикует список новых правил для православных россиян после прекращения Русской церковью отношений с Фанаром

Изменить размер текста: A A

После того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей вопреки канонам снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил решение 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии (все это сделано, чтобы в скором времени предоставить Украинской церкви автокефалию), Русская православная церковь (РПЦ) разорвала с Константинополем евхаристическое общение - то есть совместное богослужение. Если кратко, то это означает, что духовенству и простым верующим нельзя участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата. Поскольку многие православные, особенно за рубежом, заволновались и стали задавать вопросы (в той же Турции наши соотечественники ходят как раз в храмы Константинополя), «Комсомолка» с помощью Правозащитного центра Всемирного русского народного собора по пунктам обьясняет, как что можно, а что нельзя делать простым верующим.

1. Можно ли заходить в храмы и монастыри Константинопольского патриархата?

- Посещение храмов и монастырей без участия в церковных таинствах и богослужениях, осуществляемых клириками этой церкви, допустимо для верующих, которые находятся в паломнических поездках.

2. В каких именно таинствах нельзя участвовать?

- Во всех таинствах православной церкви (крещение, венчание, миропомазание, покаяние, причащение, соборование, священство).

3. А если, например, исповедь назвать разговором со старцем, так можно?

- Разговор и таинство покаяния - вещи разные. Беседовать можно с каждым. А исповедоваться - в храмах Русской православной церкви или любой иной Поместной православной церкви в случае необходимости.

4. Можно ли креститься, молиться, ставить свечку, прикладываться к мощам и иконам в храмах Константинопольского патриархата?

- Молиться в храмах Константинопольского патриархата, если вы посещаете их как паломник для поклонения чтимым святыням, не возбраняется. Молимся же мы, например, в католической базилике города Бари, у мощей святителя Николая Чудотворца. Отношение к святыням, находящимся в храмах и монастырях Константинопольского патриархата, со стороны РПЦ остается неизменным.

5. Разрешено ли подавать записки об упокоении и о здравии, заказывать службы?

- Подавать записки надлежит в храмы РПЦ или храмы иной Поместной православной церкви в случае необходимости.

В храмах Константинопольского патриархата принимать причастие не благославляетсяФото: Михаил ФРОЛОВ

6. Можно ли отпевать усопших?

- Трудно представить в современном мире ситуацию, когда нет возможности отпевания в храме Русской православной или иной Поместной православной церкви. Они есть в большинстве стран мира. Отсутствуют они разве что на территории Турции. Вероятно, и эта проблема будет в скором времени решена.

7. Можно ли делать пожертвования?

- Это дело совести каждого. Стоит ли жертвовать на нужды церкви, которая внесла раскол в жизнь Вселенского православия и усугубила скорби православных верующих Украины?

8. Можно ли участвовать в службах? Повторять за священником молитвы, символ веры, целовать крест после службы?

- Участие в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата чадам Русской православной церкви не рекомендуется.

9. Что будет с теми, кто ослушается?

- Это вопрос, который с пастырской рассудительностью и вниманием к каждому отдельному случаю должен решить священник, которому кающийся об этом расскажет.

Участие в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата чадам Русской православной церкви не рекомендуетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Русская зарубежная церковь прекратила общение с Варфоломеем и призывает обсудить Украину на всеправославном собрании

Елена ЧИНКОВА

Вслед за Русской православной церковью разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ). Это, напомним, основанная в 1920-х годах белыми эмигрантами православная организация, которая с 2007 года стала самоуправляемой частью РПЦ.

- Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония, - говорится в заявлении Архиерейского синода РПЦЗ. - Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата.

Русская зарубежная церковь не будет участвовать в богословских церковных собраниях и диалогах, включая региональные ассамблеи канонических епископов, под председательством или сопредседательством Константинопольской церкви.

- Мы просим предстоятелей Поместных православных церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов, - подчеркивается в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

РПЦ: Константинополь одумается и прекратит творить беззаконие на территории Украины

В Минске прошел Священный Синод Русской православной церкви, посвященный последним религиозным событиям на территории соседской страны (подробности)