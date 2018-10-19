Можно ли молиться, ставить свечи и прикладываться к мощам в храмах Константинопольского патриархата
После того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей вопреки канонам снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил решение 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии (все это сделано, чтобы в скором времени предоставить Украинской церкви автокефалию), Русская православная церковь (РПЦ) разорвала с Константинополем евхаристическое общение - то есть совместное богослужение. Если кратко, то это означает, что духовенству и простым верующим нельзя участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата. Поскольку многие православные, особенно за рубежом, заволновались и стали задавать вопросы (в той же Турции наши соотечественники ходят как раз в храмы Константинополя), «Комсомолка» с помощью Правозащитного центра Всемирного русского народного собора по пунктам обьясняет, как что можно, а что нельзя делать простым верующим.
1. Можно ли заходить в храмы и монастыри Константинопольского патриархата?
- Посещение храмов и монастырей без участия в церковных таинствах и богослужениях, осуществляемых клириками этой церкви, допустимо для верующих, которые находятся в паломнических поездках.
2. В каких именно таинствах нельзя участвовать?
- Во всех таинствах православной церкви (крещение, венчание, миропомазание, покаяние, причащение, соборование, священство).
3. А если, например, исповедь назвать разговором со старцем, так можно?
- Разговор и таинство покаяния - вещи разные. Беседовать можно с каждым. А исповедоваться - в храмах Русской православной церкви или любой иной Поместной православной церкви в случае необходимости.
4. Можно ли креститься, молиться, ставить свечку, прикладываться к мощам и иконам в храмах Константинопольского патриархата?
- Молиться в храмах Константинопольского патриархата, если вы посещаете их как паломник для поклонения чтимым святыням, не возбраняется. Молимся же мы, например, в католической базилике города Бари, у мощей святителя Николая Чудотворца. Отношение к святыням, находящимся в храмах и монастырях Константинопольского патриархата, со стороны РПЦ остается неизменным.
5. Разрешено ли подавать записки об упокоении и о здравии, заказывать службы?
- Подавать записки надлежит в храмы РПЦ или храмы иной Поместной православной церкви в случае необходимости.
В храмах Константинопольского патриархата принимать причастие не благославляетсяФото: Михаил ФРОЛОВ
6. Можно ли отпевать усопших?
- Трудно представить в современном мире ситуацию, когда нет возможности отпевания в храме Русской православной или иной Поместной православной церкви. Они есть в большинстве стран мира. Отсутствуют они разве что на территории Турции. Вероятно, и эта проблема будет в скором времени решена.
7. Можно ли делать пожертвования?
- Это дело совести каждого. Стоит ли жертвовать на нужды церкви, которая внесла раскол в жизнь Вселенского православия и усугубила скорби православных верующих Украины?
8. Можно ли участвовать в службах? Повторять за священником молитвы, символ веры, целовать крест после службы?
- Участие в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата чадам Русской православной церкви не рекомендуется.
9. Что будет с теми, кто ослушается?
- Это вопрос, который с пастырской рассудительностью и вниманием к каждому отдельному случаю должен решить священник, которому кающийся об этом расскажет.
Участие в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата чадам Русской православной церкви не рекомендуетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А В ЭТО ВРЕМЯ
Русская зарубежная церковь прекратила общение с Варфоломеем и призывает обсудить Украину на всеправославном собрании
Елена ЧИНКОВА
Вслед за Русской православной церковью разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ). Это, напомним, основанная в 1920-х годах белыми эмигрантами православная организация, которая с 2007 года стала самоуправляемой частью РПЦ.
- Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония, - говорится в заявлении Архиерейского синода РПЦЗ. - Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата.
Русская зарубежная церковь не будет участвовать в богословских церковных собраниях и диалогах, включая региональные ассамблеи канонических епископов, под председательством или сопредседательством Константинопольской церкви.
- Мы просим предстоятелей Поместных православных церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов, - подчеркивается в документе.
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