РПЦ: Константинополь одумается и прекратит творить беззаконие на территории Украины

15 Окт. 22:20 2018-10-16T01:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Священный Синод Русской православной церкви в понедельник дал ответ решению Константинопольского Патриархата предоставить автокефалию церкви Украины, а с глав двух раскольнических объединений - Филарета и Макария - снять анафему. Глава Отдела внешних церковных связей - «церковного МИДа» - Митрополит Волоколамский Иларион на брифинге по окончании заседания, которое прошло в Минске, объявил:

- На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решение не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата.

Прекращение евхаристического общения означает, что прихожане РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, совместным богослужениям тоже пришёл конец.

Принятые решения распространятся на всю каноническую территорию РПЦ - это не только Россия и Украина, но и Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Эстония, Япония, Китай, Латвия, Литва: всего 16 стран.

Митрополит подчеркнул, что Русская Православная Церковь категорически не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской церкви автокефалии и что РПЦ вынуждена сделать это.

- Было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской метрополии в состав Московского патриархата, а также было принято решение об учреждении ставропигии Константинопольского патриархата на Украине. Все эти решения, с точки зрения Русской православной церкви, являются беззаконными и канонически ничтожными. Русская Православная Церковь не принимает этих решений, не будет им следовать — говорит митрополит.

При этом владыка заявил, что РПЦ не теряет надежду на то, что Константинополь одумается и прекратит творить беззаконие на территории Украины.

Варфоломей поставил себя вне православияФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы надеемся, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе, — говорит представитель Московского патриархата.

Владыка Иларион выразил надежду на то, что «не будет никаких столкновений на этой почве», и президент Украины Петр Порошенко выполнит свои обещания - ведь ранее он заявлял, что все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий им никто чинить не будет.

В своём официальном заявлении Священный Синод РПЦ призвал все поместные православные церкви «к совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело единой святой соборной и апостольской церкви» и попросил верующих усилить молитвы о православных на Украине.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Националисты отложили захват Киево-Печерской лавры на юбилей Бандеры

Напомним, в минувший четверг Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП, в Москве ее считают раскольнической, не признана и другими православными церквями) получила от старейшего Константинопольского Патриархата автокефалию. То есть, по сути, начался процесс церковной легализации. Об этом давно мечтали власти Украины. Чтобы наконец-то у них была своя церковь, никак не связанная с Московским Патриархатом. После этоих новостей по Уркаине поползли слухи, что начнется захват приходов официальной церкви. Все это еще как назло совпало с любимыми праздниками националистов. 14 октября отмечался день украинского защитника и создания Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ), плюс был большой церковный праздник - Покрова Богородицы. Его националисты диковинным образом перемешали со своей идеологией. «Бандера - наш герой, Покрова - наше свято!» - весь день скандировали марширующие по центру Киева молодчики. (подробности)

КСТАТИ

Чем грозит отрыв Украинской церкви от Москвы

Этой весной президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию (независимость), назвав Московский патриархат "щупальцами страны-агрессора" (подробности)

Константинополь снял с главы украинских раскольников Филарета анафему: ждет ли Украину теперь и религиозная война

"КП" вместе с экспертами отвечает на наивные вопросы о кризисе во всемирном православии (подробности)

МНЕНИЯ

Роман Лункин: Украину в крови потопят раскольники

Глава центра по изучению проблем религии и общества Института ЕвропыРАН прокомментировал «КП» скандальные заявления президента Украины (подробности)

Автокефалией Порошенко пытается поднять свой рейтинг, но, тем самым, он себя похоронит

Александр КОЦ

Украинские СМИ сообщили о том, что Синод Вселенского Патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля неканоничного Киевского Патриархата Филарета. А также признал незаконным «аннексию» Киевской митрополоии в 1686 году, открыв таким образом путь к получению автокефалии. Наш спецкор о том, чем это грозит. (подробности)