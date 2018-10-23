Дочери Лепса, тренера «Зенита» Семака и министра промышленности Мантурова стали дебютантками Tatler бала

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-23T01:09:22+03:00

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Tatler Бал - мероприятие, приятное для глаз родителей, повод для зависти тех, кто бы хотел на нем присутствовать, но вот не зовут, и масса волнения для хорошеньких дебютанток. В этот вечер именно им, а не их примечательным (а других тут не бывает) родителям досталось все внимание.

В этом году за музыкальную сферу отвечали 16-летняя Ясин Кристовская, дочь солиста группы Uma2Rman Владимира Кристовского, 18-летняя Анна Мазаева, дочь лидера группы «Моральный кодекс», 16-летняя Ева Лепс (тут, думаем, пояснять не надо) и 16-летняя Полина Дунаевская, дочь композитора Максима Дунаевского. За культуру были 18-летняя Екатерина Золотарёва, прапраправнучка художника Валентина Серова, 20-летняя Таисия Дуборсарская, дочь одного из самых дорогих современных художников Владимира Дубосарского и 17-летняя Мария Кончаловская, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского.

Глава Минпромторга РФ Денис Манутров с женой Натальей, сыном и дочерью ЛеонелойФото: Михаил ФРОЛОВ

Политический сектор представляла дочь министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, 23-летняя Леонела, бизнес - 16-летняя дочь председателя совета ди ректоров и основного акционера «Уралхима» Дмитрия Мазепина, Анастасия и дочь «Форбса» Игоря Рыбакова, 18-летняя Полина. За спорт отдувались 18-летняя Василиса Карелина, дочь трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, депутата Государственной Думы Александра Карелина и 18-летняя Майя Семак, дочь главного тренера футбольного клуба «Зенит», Сергея Семака.

Ева Лепс - тоненькая, изящная, в нежном голубом платье с цветочками, светилась от счастья.

- Моя мечта наконец сбылась! Я не балерина, поэтому разучивание танцев мне давалось не просто. Я в детстве, конечно, занималась балетом, но уже ничего не помню. Меня очень поддержала мама (Анна Шаплыкова раньше профессионально занималась танцами, работала в балете у Лаймы Вайкуле - Прим. авт.). Она дала мне даже несколько советов - как поворачивать голову, чтобы она не кружилась. Я учусь в МГИМО, на факультете международной журналистики. И последнюю неделю мне пришлось пропустить. Но я принесла в деканат справку, что я - дебютантка. И вообще, все домашние задания я делала, честно!

Певцу и его супруге надо уже морально готовиться к тому, что вскоре у их дочери начнутся серьезные романы. Григорий Викторович рассказал нам, каким должен быть избранник его дочери.

- Конечно, буду смотреть, что он из себя представляет. Некоторые родители говорят, что им не важно, сколько избранник дочки будет зарабатывать - главное чтобы любил. Я лично максималист: он должен и зарабатывать, и любить. Думаю, что любовь без бабок очень быстро проходит. Я это на своём примере ощутил неоднократно. Поэтому высшие материи мы оставим в стороне. Брак - это в первую очередь договор, на мой взгляд. Чувства - само собой - без чувств вряд ли получится. Но бывает и так. Говорят, что такие браки намного крепче, чем браки по любви. Моих мозгов не хватает это понять, - заключил Григорий Лепс.

Майя, дочь главного тренера футбольного клуба «Зенит», Сергея Семака, казалось, совершено не волнуетсяФото: Михаил ФРОЛОВ

Майя, дочь главного тренера футбольного клуба «Зенит», Сергея Семака, казалось, совершено не волнуется в маленьком чёрном платье от Шанель. С другой стороны, студентке Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета не привыкать к большому количеству людей вокруг. Мы решили узнать, где после бала ее можно будет встретить чаще - на футбольных матчах или светских раутах?

- На «Зенит-арене» меня можно будет увидеть на каждой игре папы, потому что для меня очень важно прийти и поддержать его. Как ни странно, я люблю футбол, - рассказала нам Майя.- Недавно сыграли 5:1, это любовь! Я знаю все кричалки. Это папина работа, которая даёт нам все, что у нас есть. Это колоссальный труд, и отец для меня - великий человек, поэтому мы его всегда поддерживаем и на всех матчах рядом с ним.

Екатерина Золотарёва, прапраправнучка художника Валентина Серова, выглядела потрясающеФото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Золотарёва, прапраправнучка художника Валентина Серова, выглядела потрясающе. Великий русский художник наверняка нарисовал бы не один ее портрет. При этом дебютантке было не просто.

- У меня ужасно тяжелое платье, восемь килограммов! Оно полностью расшито бисером, попробуйте его взять! (Мы попробовали - и правда, тяжело).

Как оказалось, Екатерина решила следовать зову сердца.

- Я сейчас учу чешский язык, планирую поступить в ветеринарную академию, и получать в Чехии образование. Я с детства говорила, что мечта всей моей жизни - стать ветеринаром. Я ходила в две художественные школы, на досуге рисую - очень люблю. Родители никогда меня не принуждали заниматься искусством. Они знают, что я если я не попытаюсь исполнить свою мечту, то могу сильно пожалеть. И они меня поддерживают и помогают.

Мы не могли не спросить, какие чувства испытала Катя, когда все СМИ страны передавали новости о гигантской, нескончаемой очереди на выставку Валентина Серова.

- Я в тот момент поняла, насколько здорово, что я имею к этому отношение. Меня распирало от гордости за мою семью, моего прапрапрадедушку. Меня потрясло, что люди были готовы стоять на морозе, чтобы посмотреть на его картины. Какая моя любимая картина? Наверное, "Девочка с персиками". Там есть определенный образ, душа, так все нежно!

Дочь председателя совета директоров и основного акционера "Уралхима" Дмитрия Мазепина АнастасияФото: Михаил ФРОЛОВ

На бал заглянули и дебютантки прошлых лет. Устинья с мамой, супругой Александра Малинина, пришли, как королевы в «богатых» платьях, потратив большую часть времени перед танцами на фотосессию. Удался наряд и у Дианы Немцовой - дочь политика позировала с мамой, Екатериной Одинцовой, в многослойном платье цвета фуксии. Мелания Кондрахина, похоже, уже получает удовольствие от выхода в свет с мамой Тиной Канделаки.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью МариейФото: Михаил ФРОЛОВ

И вот начался сам бал. Дебютантки (кто легко, кто совсем неумело) заскользили по паркету Колонного зала. Не обошлось без легких жертв - у Маши, дочери Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, во время танца порвалось платье. Но это не испортило девушке настроения. Тем более, что, как нам известно, дебютанткам дарят их роскошные наряды, так что неустойку родителям выплачивать не придётся.

- Выросла дочь... Как я рад! Не тому, что выросла, а тому, что есть! - признался в конце танцевальной программы гордый отец Егор Кончаловский.

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