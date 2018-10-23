Акция Минздрава России в Южном ФО: Незнание о ВИЧ может привести к страшным последствиям

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-23T10:15:40+03:00

III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» близка к завершению – почти 90% маршрута уже позади. К акции присоединились и три южных региона – Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области

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Больше четырех месяцев, начиная с 12 июня, участники Экспедиции проводят анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовыми и послетестовыми консультациями, информируют граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа и мотивируют их знать свой ВИЧ-статус.

Брендированные автомобили ГАЗель, оборудованные под мобильные пункты тестирования и предоставленные Горьковским автомобильным заводом, партнером акции, за это время уже начали узнавать и даже ждать в регионах.

Недостаточная информированность в вопросах ВИЧ/СПИДа часто порождает дискриминацию и стигматизацию ВИЧ-положительных граждан. Врачи-консультанты Экспедиции отмечают, что, к сожалению, иногда приходится объяснять элементарные вещи, рассказывать о реальных путях передачи вируса, развеивать старые байки о возможности заразиться, уколовшись об иголку в общественном месте, доносить информацию о том, что сейчас ВИЧ может коснуться каждого, даже самого социально благополучного гражданина.

Иногда к МПТ приходят люди уже знающие о своем положительном ВИЧ-статусе. Их интерес вызван желанием не только пройти тестирование и убедиться в том, что терапия действует и вирус благодаря лечению не определяется в анализах, но и желанием поделиться своим «бременем» со специалистами, которые не станут проявлять в их адрес негативного отношения. Увы, многие из-них отказываются открыто фигурировать на фото и в видеоматериалах, которые делают об акции журналисты. По-прежнему слишком велик в нашем обществе страх, порожденный убеждениями, что ВИЧ – это «стыдная» болезнь, и лучше держаться от такого человека подальше. Практически никто не задумывается, что всего один единственный незащищенный половой контакт с надежным, на первый взгляд, партнером может «подарить» ВИЧ-инфекцию.

Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в том числе, направлена и на то, чтобы донести до населения важнейшую информацию, которая поможет избежать стигмы и дискриминации ВИЧ-положительных граждан.

Незнание навязывает страх, порождает стигму

По словам экспертов ЮНЕЙДС, с самого начала эпидемии ВИЧ/СПИДа стигма и дискриминация создают питательную среду для передачи ВИЧ и в значительной степени усиливают негативные последствия эпидемии.

Что это означает: положительный ВИЧ-статус воспринимается большинством людей как печать, позорное пятно на репутации, показатель распущенности и асоциального образа жизни. Причем так воспринимают его и сами ВИЧ-положительные, скрывая этот факт от родных, друзей, и коллег.

Важно разрушать стереотипы

«Стигма в связи с ВИЧ/СПИДом базируется на многочисленных факторах, включая непонимание проблемы, неверные представления о путях передачи ВИЧ, предрассудки и страхи в отношении целого ряда деликатных с точки зрения общества вопросов, таких как сексуальные отношения, незаконное потребление наркотиков. Стигма может привести к дискриминации и другим нарушениям прав человека, что крайне отрицательно влияет на благосостояние людей, живущих с ВИЧ. Во всех странах мира зарегистрировано множество случаев, когда людям, имеющим положительный статус, отказывали в доступе к медицинским услугам, не принимали на работу и лишали права на образование и свободу передвижения», - говорится в документах ЮНЕЙДС.

Чтобы минимизировать вредные последствия стигматизации в 2001 году была принята «Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом». В документе подчеркивается, что дискриминация на основе ВИЧ-положительного статуса является нарушением прав человека. И с этой проблемой необходимо бороться, чтобы достичь целей общественного здравоохранения и преодолеть эпидемию.

Волгоградская область: Тестирование — хороший повод задуматься о рисках в нашей жизни

МПТ побывали в Волгограде, Камышине, Калаче-на-Дону и Волжском. Волгоградская область реализует активные меры в ответ на распространение ВИЧ/СПИДа в области. Информирование населения о ВИЧ-инфекции, мотивирование на снижение поведенческих рисков и к прохождению тестирования – первостепенные задачи.

Как рассказал главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Олег Козырев тестирование на ВИЧ – это не только возможность узнать свой ВИЧ-статус. Но и и приобретение достоверной информации об этом заболевании, а для кого-то – и повод задуматься о случаях рискованного поведения в своей жизни: «Знание своего ВИЧ-статуса позволяет грамотно и осознанно планировать свое будущее и строить взаимоотношения. Это - первый шаг на пути к предотвращению распространения вируса. Необходимо сосредоточить усилия на информировании населения, особенно молодежи, обеспечив доступ к информации о ВИЧ-инфекции, и мотивируя их к безопасному поведению».

В Краснодарском крае к акции присоединились хоккеисты

8 октября в рамках проведения матча хоккейных клубов «Сочи» - «Витязь» прошло бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию гостей и участников, прибывших на матч. Официальный партнер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), бренд Durex, предоставил тесты и информационные материалы для участников тестирования и зрителей матча. Сергей Доброхвалов, вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ уверен, что благодаря хоккею и матчам чемпионата КХЛ удается повысить уровень информированности людей и внести вклад в предотвращение распространения ВИЧ-инфекции.

На территории Краснодарского края проживают более 20 000 человек с положительным ВИЧ-статусом. И с помощью межведомственного взаимодействия министерств и ведомств, все ВИЧ-положительные обеспечены как юридической, так и психологической поддержкой. Власти края активно борются со стигматизацией, проводятся профилактические акции и мероприятия.

Как сказал главный врач ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края Валерий Кулагин: «Самый главный тезис «лучше профилактировать, чем лечить» дает свои плоды».

Главный врач ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края Оксана Коробкина отметила, что проведение таких важных социально-профилактических акций направлено на то, чтобы каждый человек, который прошел тест в мобильном пункте тестирования, запомнил, что это делать необходимо на постоянной основе.

Ростовская область: Отношение общества к ВИЧ-положительным должно измениться

Главная задача акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. Как рассказала главный врач Ростовского областного «Центра по профилактике и борьбе со СПИД» Елена Бекетова, акцию Минздрава России в Ростовской области поддержали органы исполнительной власти, служители церкви, волонтерские и некоммерческие организации.

Замглавы администрации по социальным вопросам города Ростова-на-Дону Елена Кожухова обратила внимание на то, что акция Минздрава России, которая проводятся уже не первый год, позволяет напомнить о такой острой проблеме как стигма.

- Для изменения отношения общества к данному заболеванию и к лицам, живущим с ВИЧ, мы активно привлекаем к совместной работе социально ориентированные НКО, осуществляющие свою деятельность в Ростовской области, - акцентировала Елена Кожухова. - В ходе акции на тестировании мы часто видели пары молодых людей, которые вместе пришли определить свой ВИЧ-статус. Это говорит о том, что наша работа дает свои результаты. Мы будем и дальше поддерживать, и совершенствовать мероприятия по профилактике ВИЧ в городе Ростове-на-Дону.

КСТАТИ

«Знания о ВИЧ у терапевтов необходимо повышать»

В рамках акции также был проведен обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика», на который приехали врачи-терапевты со всего Южного федерального округа. Слушатели получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

Ведущий специалист ФКУ «РКИБ» Минздрава России – «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава России Лариса Афонина пояснила, что в настоящее время необходимо сформировать у медицинской общественности определенный уровень осведомленности и очень высокий уровень настороженности для раннего диагностирования ВИЧ-инфекции. Именно для этого проводятся семинары, вебинары, конференции.

- Мы должны изменить отношение медицины к проблеме ВИЧ-инфекции, - уверена Лариса Афонина. - Все врачи, медсестры, фельдшера должны понимать, что ВИЧ-инфекция это одна наша общая и большая проблема. Поэтому повышение информированности и повышение настороженности, ранняя диагностика, раннее начало лечения и просвещение – ключевые моменты нашей работы по сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции.

Южный округ остался позади.

Пройдено 5 267 километров. ВИЧ-статус узнали 6 570 человек. В акции приняли участие жители 12 населенных пунктов, и сотрудники 3 ведущих предприятий округа. Впереди – Центральный Федеральный округ.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.