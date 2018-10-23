Леонардо да Винчи совершил революцию в живописи благодаря... косоглазию

СЕГОДНЯ 21:03 2018-10-23T21:28:25+03:00

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Сам Леонардо считал себя в первую очередь ученым и инженером. Изобразительное искусство было для него второстепенным занятием, поэтому он не так уж много успел написать. До нас дошли около 20 картин кисти Леонардо (авторство некоторых работ точно не установлено). Однако, гению и этого хватило, чтобы совершить революцию в живописи. До Леонардо большинство художников не понимало, как можно передать на холсте трехмерное изображение - мир на их картинах был достаточно плоским. Да Винчи разработал новую технику живописи, которая давала глубину, перспективу и объем.

Безусловно, здесь надо отдать дань художественному таланту великого флорентийца. Однако, нейробиолог Кристофер Тайлер из Медицинской школы Городского университета Лондона предположил, что определенную роль здесь могли сыграть и физиологические особенности Леонардо. В частности, его проблемы со зрением.

Вещественное доказательство стоимостью $450 000

Профессор Тайлер изучил 6 произведений искусства, на которых предположительно изображен Да Винчи. В этом перечне значатся две скульптуры Андреа дель Верроккьо. Леонардо был его учеником и считается, что именно он выступал в роли натурщика при создании скульптур «Давид» и «Молодой воин». Затем анализировались два рисунка - автопортрет Леонардо в пожилом возрасте и знаменитый «Витрувианский человек», созданный художником для определения канонических пропорций человеческого тела. И кроме того, Тайлер изучал две картины, для которых, по все видимости, позировал Леонардо - «Молодой Иоанн Креститель» и «Спаситель Мира». Последняя работа была продана на аукционе «Кристис» в ноябре 2017 года за рекордную сумму 450 миллионов долларов и официально признана самым дорогим произведением искусства за всю историю человечества. Покупателем оказался наследный принц Саудовской Аравии, картина выставляется в новом музее «Дувр Абу-Даби».

Скульптура "Молодой воин" (1470 г).

Скульптура "Давид" (1475 г).

Ученый обнаружил отклонение зрительных осей глаз на каждом изображении Леонардо Да Винчи. Для скульптуры Давида угол расхождения составил -13.2°, для «Молодого воина» -12.5. В случае с «Иоанном Крестителем» этот показатель составил -9.1°, а со «Спасителем мира» -8.6°. Однако на рисунках самого да Винчи этот дефект был менее заметным: «Витрувианский человек» косил под углом -5.9°, а автопортрет пожилого Леонардо -8.3°.

- Эти данные, собранные вместе, говорят о том, что у Леонардо да Винчи наблюдалась прерывистая экзотропия (форма расходящегося косоглазия - авт). - говорит Кристофер Тайлер. - Эта особенность позволяла Леонардо произвольно переключаться с бинокулярного (объемного) зрения на монокулярное (одним глазом). Иными словами, он в буквальном смысле слова мог видеть мир по-другому.

В живописи Да Винчи эффект не столь заметен.

Рембрант и Пикассо тоже косили

Тайлер предполагает, что этот недуг на самом деле давал художнику огромное преимущество. Ведь сложность работы живописца заключается в том, чтобы перенести трехмерные объекты окружающего мира на двухмерную поверхность холста. А это сложно, когда вы сами видите предметы только объемно. Но Леонардо со своей периодической экзотропией легко мог переключать зрение из режима 3D-изображения в 2D и обратно.

К слову, такую же особенность зрения имели другие знаменитые художники. Кристофер Тайлер утверждает, что нарушением параллельности зрительной оси глаз страдали Рембрант ван Рейн, Альбрехт Дюрер, Эдгар Дега и Пабло Пикассо. Следы этой патологии можно обнаружить на их автопортретах. Сложность случая с Леонардо да Винчи заключается в том, что у ученых до сих пор нет 100-процентной уверенности, что на портретах скульптурах и автопортретах, которые ему приписывают, изображен именно он.

Однако, у этой научной работы есть и совершенно неожиданный практический, житейский смысл. Косоглазие наблюдается примерно у 4 процентов жителей планеты. И люди очень сильно переживают по этому поводу. Теперь выясняется, что у одного из величайших живописцев в истории человечества была точно такая же проблема. Но она отнюдь не мешала ему жить, а, скорее, дала возможность совершить прорыв в искусстве. А значит, и остальным нужно поменьше комплексовать на этот счет.

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