Гитлер чувствовал себя одновременно и мужчиной, и женщиной

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-23T19:46:32+03:00

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Досье было составлено еще в 1943 году для президента США Франклина Д. Рузвельта. Основной источник информации - доктор Эрнст Седжвик-Ганфштенгль, сын богатого мюнхенского антиквара и издателя. В баварской королевской гимназии его учил отец Гиммлера. Учебу Эрнст продолжил в Гарварде, где его однокурсником был будущий президент США Рузвельт. Вернувшись на родину, Эрнст познакомился с будущим фюрером и был очарован неистовым Адольфом. Помогал ему материально. После провала Пивного путча (неудачная попытка захвата власти, предпринятая национал-социалистами в 1923 году. - Ред.) Гитлер несколько дней прятался в доме Ганфштенгля. Когда полицейские пришли его брать, Адольф даже пытался застрелиться. Но беременная жена Эрнста выбила пистолет из его руки.

Сам Эрнст позже стал пресс-секретарем нацистской партии, но постепенно соратники оттеснили «капиталиста» от вождя. А в 1937-м и вовсе решили ликвидировать «опасного болтуна». Эрнст бежал в Англию, затем перебрался в Штаты. И выложил спецслужбам все, что знал о Гитлере и его окружении. А знал он многое!

«Отец - садист»

В начале секретного досье упоминается тяжелое детство Адольфа. Отец был садистом, бил свою собаку, детей и жену. Которая вроде бы получала наслаждение от битья. Это, дескать, и породило в Гитлере «целую смесь комплексов, включая Эдипов (сексуальное влечение к родителю противоположного пола. - Ред.) и нарциссизм (самовлюбленность и завышенная самооценка. - Ред.)». Смерть матери стала для Адольфа «величайшей потерей, которую я когда-либо имел». В досье объясняется, почему он предпочитал одиночество, не женился. Ему требовалась «полумать, полувозлюбленная».

Есть в досье намек, что Гитлер - плод кровосмесительной связи. Подробности в 1943 году, когда составляли документ, были неизвестны. Их обнаружили позже. Будущая мать Адольфа Клара Пельцль забеременела от двоюродного дяди Алоиза, когда его жена лежала при смерти. После похорон стала его законной супругой - третьей по счету. Для заключения этого близкородственного брака потребовалось разрешение аж самого Папы Римского. Клара, которая была на 23 года моложе супруга, по привычке называла мужа дядей Алоизом. Из шести ее детей выжило двое - Адольф и Паула.

Связь с племянницей

В жизни самого фюрера тоже, похоже, был кровосмесительный грех. Гели Раубаль, дочь сестры Адольфа Ангелы от второго брака папаши Алоиза, после школы решила заниматься музыкой. Она мечтала о карьере оперной певицы. Переехала к дяде Адольфу в его большую мюнхенскую квартиру. Ей 17, ему 36. Биографы утверждают, что Гели была единственной любовной страстью фюрера. Он жутко ревновал ее даже к своему охраннику. В 23 года племянница забеременела. Но дядя приказал сделать аборт. Гели выстрелила себе в грудь из его пистолета. По другой версии, фюрер сам застрелил племянницу в порыве ревности. Или это сделали его соратники, чтобы избежать слухов о кровосмесительном грехе вождя.

Известно, что в юности Адольф мечтал быть живописцем, дважды пытался поступить в Венскую художественную академию. Но проваливался. Зарабатывал в Вене на жизнь продажей своих акварелей. Обитал в мужском общежитии на Мельдеман-

штрассе в Биргиттенау, которое также было известно как «гей-хостел». Пожилые люди приходили сюда в поисках юношей для гомосексуальных удовольствий. Досье намекает, что Гитлер был не чужд гомосексуализма. В тот же период, судя по досье, он мог заразиться венерической болезнью от еврейской проститутки. Не отсюда ли его звериный антисемитизм?

Гели Раубаль называют единственной любовной страстью фюрера.Фото: ru.wikipedia.org

«Мой Гессик»

После провала Пивного путча Гитлер попал в тюрьму, где, судя по секретному досье ЦРУ, вступил в гомосексуальную связь со своим соратником по партии Рудольфом Гессом. Условия в тюрьме для путчистов оказались едва ли не курортными. Начальник тюрьмы был идейным нацистом. Камеры не закрывались. Друзья спокойно приносили заключенным вино, продукты.

Гитлер питал удивительно теплые чувства к Гессу, называл его «мой Руди», «мой Гессик». Тот, в свою очередь, боготворил Адольфа, преклоняясь перед ним с мистическим фанатизмом. А товарищи по партии за глаза звали Гесса «фройляйн Анна» за его любовь к женским нарядам. Английский историк Питер Пэдфилд так характеризовал чувства Гесса к Гитлеру: «Какие бы недостатки он в нем ни видел и как бы здравомыслящая, чувствительная и нежная сторона его души ни страдала от мерзостей, приписываемых его идолу, он, как женщина, знающая, что ее мужчина виновен, все же, несмотря на все это, продолжает любить его, так и Гесс любил Гитлера».

Когда Гитлер придет к власти, Рудольф Гесс станет его заместителем в партии. В мае 1941-го

Гесс совершит странный полет в Англию на истребителе. Самолет сбили, высокопоставленный пилот выбросился с парашютом, был арестован. Есть версия, что он по поручению Гитлера летел предложить Великобритании мир и военный союз против СССР. Но Черчилль не согласился. Нацисты официально объявили Гесса сумасшедшим, который угнал самолет.

Позже Нюрнбергский трибунал приговорил соратника фюрера к пожизненному заключению в берлинской тюрьме Шпандау. В 1987-м его нашли повешенным в камере. Официальная версия - самоубийство. Но имелось немало признаков, что 93-летний Гесс был убит. Из-за болезни его могли освободить, а старый Рудольф слишком много знал. Не только о гомосексуализме вождя, но в первую очередь о закулисных переговорах нацистов с англичанами.

«Брак - это не для меня»

Как-то доктор Седжвик Ганфштенгль спросил у фюрера, почему тот не женится. Гитлер ответил: «Брак не для меня. Моя единственная невеста - моя родина». - «Тогда вы должны иметь любовницу». - «Политика - это женщина. Тому, кто ее несчастливо любит, она откусывает голову».

Фюрер официально женился лишь в ночь на 29 апреля 1945 года, когда русские вошли в Берлин и стало окончательно ясно: война проиграна. Бракосочетание состоялось в подземном бункере. Невеста - давняя его любовница Ева Браун, связь с которой фюрер и ближайшее окружение тщательно скрывали от немецкого народа. Назавтра молодожены покончили с собой.

Есть в досье любопытный пассаж о привычке Гитлера носить хлыст и жестикулировать им, даже разговаривая с дамами. Вокруг этого факта развели целую философию. «Казалось, что хлыст играет какую-то загадочную роль в его отношениях с женщинами. По мнению доктора Седжвика, владение хлыстом сопряжено со скрытым сексуальным желанием Гитлера. Это позволяет ему преодолеть его фундаментальную сексуальную неполноценность». Намек на импотенцию. Или садомазохизм.

Нашлись и истоки этой странной привычки. Однажды, дескать, в разговоре с доктором Седжвиком фюрер процитировал «русскую пословицу»: «Отправляясь к женщине, не забудь кнут!» На самом деле это слова Фридриха Ницше, любимого философа фюрера. И уж доктор Седжвик, сам когда-то увлекавшийся идеями нацизма, прекрасно знал, кто автор фразы.

Не исключено, что составитель досье из спецслужб специально вводил в заблуждение Рузвельта, давая понять, что и тут жестокие русские виноваты.

По данным ЦРУ, Рудольф Гесс был для фюрера больше, чем просто товарищем по партии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ориентация - безысходность

Авторы секретного досье ЦРУ сделали в 1943 году такой вывод: «Его сексуальная жизнь двойственна, как и его политическое мировоззрение. Он и гомосексуалист, и гетеросексуал, равно как и социалист, и пламенный националист, и мужчина, и женщина одновременно. В то время как истинный Адольф Гитлер был неуловим для определения точного диагноза, определенные факты доказывают сложность и безысходность его сексуальной ориентации».