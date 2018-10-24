«Дари душевное тепло»: Помочь одиноким бабушкам и дедушкам в домах престарелых можно, приняв участие в новой акции

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-24T11:40:30+03:00

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По статистике минтруда, в России действует около 1300 организаций социального обслуживания для взрослых. В них проживают 247 тысяч человек, больше половины которых из-за возраста и здоровья уже не могут ходить. В таких условиях, пожилой человек оказывается буквально прокован к кровати, отрезан от мира и заперт в четырех стенах.

Изменить это пытается благотворительный фонд "Старость в радость", который уже семь лет помогает домам престарелых по всей стране. Волонтеры каждую неделю приезжают к одиноким старикам, чтобы порадовать их концертом, просто пообщаться и передать подарки. А еще фонд нанимает культоргов - творческих людей, которые профессионально и на постоянной основе занимаются организацией досуга в домах престарелых.

Культорги приходят к пожилым людям прямо в палаты и занимаюся рукоделием и рисованием, устраивают музыкальные концерты, читают вместе с ними книги и отвечают на письма. Такие вроде бы обыденные вещи помогают пожилым людям найти новые силы в себе. Культорги вдохновляют своих подопечных посещать творческие мастерские, спортзал, гулять на улице. А часто становятся бабушкам и дедушкам настоящими друзьями или даже заменяют родных.

Благодаря фонду, 40 подопечных домов престарелых начали заново ходить

- Культорги возвращают интерес к жизни пожилым людям, которые могли провести в палате до этого несколько лет. Благодаря работе культоргов фонда «Старость в радость» в прошлом году 40 лежачих пациентов домов престарелых начали ходить, - рассказали в фонде.

Чтобы подарить одиноким пожилым людям как можно больше таких счастливых часов, компания «Такеда» и фонд «Старость в радость» объявили о старте благотворительной акции «Дари душевное тепло».

Каждый неравнодушный человек может опубликовать в социальных сетях - вконтакте, твиттер, facebook и instagram фото рукопожатия c хештегом #даридушевноетепло. за каждый такой снимок компания «Такеда» перечислит в фонд «Старость в радость» 100 рублей. Собранные средства пойдут на увеличение штата культоргов в домах престарелых.

- Во многих домах престарелых не хватает персонала для того, чтобы обеспечить пожилым уход и досуг. Акция «Дари душевное тепло», которую мы проводим совместно с компанией «Такеда», позволит увеличить штат культоргов - организаторов досуга, которые дарят пожилым общение и радость. Каждый день они продлевают пожилым людям жизнь, - отметила Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

ВАЖНО

"Старость в радость" можно поддержать не только во время акции. Фонд принимает как денежные, так и вещевые пожертвования, а еще волонтеры всегда рады новым людям в своей команде. Узнать обо всех способах поддержки, а также подробнее почитать о работе и подопечных фонда можно на сайте

КСТАТИ

«Человек не должен быть узником квартиры, комнаты, кровати»: Как волонтеры фонда «Старость в радость» меняют жизнь одиноких стариков

Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина - о том, как изменить систему ухода за пожилыми людьми в стране, и о том - что может сделать каждый из нас, чтобы помочь бабушкам и дедушкам, столкнувшимся с болезнями и немощью (подробности)