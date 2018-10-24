2018-10-24T12:16:07+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Воронежской области. «Совместная работа сдерживает распространение инфекции»

III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проходит в Центральном федеральном округе
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В Воронежкой области завершилась III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.В Воронежкой области завершилась III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
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Торжественная церемония передачи флага Воронежской области организаторам III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в знак участия региона в проекте и его поддержки состоялась 22 октября в Воронеже.

Воронежская область впервые приняла участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Воронежская область впервые приняла участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Воронежская область стала двадцать седьмым после Камчатки регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, инициированная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Передача флага от региона к региону является символом объединения российских регионов перед проблемой распространения ВИЧ/СПИДа, а также преемственности, выраженной в форме эстафеты.

В профилактику распространения заболеваемости вносят огромный вклад мероприятия, подобные проекту Минздрава России.

В профилактику распространения заболеваемости вносят огромный вклад мероприятия, подобные проекту Минздрава России.

– Несмотря на то, что Воронежская область впервые принимает участие во Всероссийской акции по экспресс-тестированию на ВИЧ, на территории нашей области уже много лет реализуется план первоочередных мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, – рассказал на торжественной церемонии закрытия воронежского этапа акции первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков. – В результате нашей многолетней работы совместно с общественными организациями, министерством здравоохранения, правоохранительными органами на территории области удается поддерживать распространенность заболеваемости ниже общероссийского уровня. В профилактику распространения заболеваемости вносят огромный вклад мероприятия, подобные проекту Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В ходе акции была проведена мощная информационно-коммуникационная кампания по профилактике ВИЧ.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева рассказала об эпидемиологической ситуации в Воронежской области, которая, по ее словам, остается более-менее стабильной:

– Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в области в 4,4 раза ниже, чем на других территориях, и в 2,3 раза ниже, чем в Центральном федеральном округе. Несмотря на это, обстановка остается напряженной, поскольку заболеваемость все же продолжает расти. На сегодняшний день в регионе проживает 3,5 тысячи больных ВИЧ-инфекцией. К сожалению, сегодня распространенность заболевания отмечается не столько среди наркопотребителей, но и среди социально благополучных людей. Поэтому особенно важно каждому человеку знать свой ВИЧ-статус, и этому способствует в том числе акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Главный врач БУЗ «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» Ирина Тулинова еще раз обратила внимание, что ВИЧ – это не только медицинская проблема, но и социальная.

– На территории области утверждена программа и действует план мероприятий, обеспечивающий междисциплинарное взаимодействие, направленное на предупреждение развития ВИЧ-инфекции, – пояснила Ирина Тулинова. – В рамках этого плана в регионе создана сеть скрининговых лабораторий, повышающих доступность тестирования на ВИЧ-инфекцию. Из 17 лицензированных лабораторий 14 находятся в Воронежской области. В настоящее время в областном СПИД-центре на учете стоят 3174 ВИЧ-инфицированных, из них 57% получают антиретровирусную терапию.

НАША СПРАВКА

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию. Сейчас акция проходит в Московской области. Впереди еще два региона.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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