2018-10-25T14:41:21+03:00
Дом. Семья

Греки начинают понимать: русская кухня - это не только блины и пельмени

Заметки о Российской гастрономической неделе в Греции [видео]
Леонид ЗАХАРОВ
Поделиться:
Пейзаж греческий, блюдо нашеПейзаж греческий, блюдо нашеФото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

Мы уже рассказывали, что пару дней назад в Афинах высадился десант наших шеф-поваров и гастрономических экспертов. Цель непростая, но благородная: рассказать о том, что из себя представляет современная российская кухня, как она меняется.

Первые два дня прошли на ура. Каждый вечер - «сольный ужин» одного из шефов. Начали с краснодарца Андрея Матюхи - он самый титулованный и опытный, ему не привыкать выступать перед зарубежной аудиторией. Вот меню его ужина.

Вот что представил в первый вечер Андрей Матюха Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вот что представил в первый вечер Андрей МатюхаФото: Леонид ЗАХАРОВ

Там было много интересного, но на греков наибольшее впечатление произвело пирожное из трески с соусом из хрена и сметаны с тремя видами икры: палтуса, щуки и лосося. Гости искренне удивлялись: а мы и не знали, что из банальной трески можно создать такой шедевр.

Пирожное из трески от Андрея Матюхи Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Пирожное из трески от Андрея МатюхиФото: Леонид ЗАХАРОВ

На следующий вечер настал черед московского шефа Антона Сальникова. Можете взглянуть и на его меню.

Антон Сальников во всем своем великолепии Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Антон Сальников во всем своем великолепииФото: Леонид ЗАХАРОВ

Тут тоже не обошлось без икры - на этот раз щучьей на перепелином яйце пашот, и это было весьма остроумно. Но наибольшей похвалы заслуживает, пожалуй, десерт: облепиховая панакотта, мох из лесного ореха, еловое граните, плюс белый шоколад и цитрусовое желе.

У нас панакотта - и та из облепихи Фото: Леонид ЗАХАРОВ

У нас панакотта - и та из облепихиФото: Леонид ЗАХАРОВ

Еще один интересный формат - кулинарные саммиты. Это когда греческий шеф готовит русское блюдо по рекомендациям российского коллеги, а российской - греческое блюдо. Андрей Матюха готовил рыбу а ля специота, а шеф гостиничной сети Grecotel Сакис Тзанетос - наши голубцы.

Два шефа - наш и греческий - во время саммит Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Два шефа - наш и греческий - во время саммитФото: Леонид ЗАХАРОВ

Подробности мы вам еще расскажем, пока же отметим, что оба мастера выступили очень достойно. Теперь команда наших умельцев переезжает на остров Корфу, чтобы там продолжить Российскую гастрономическую неделю.

Гастрономическая неделя в Греции.Леонид ЗАХАРОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Легкие летние рецепты: Кандидат наук - и тот над гаспачо плачет!
Итак, начались летние качели: сначала нам было холодно, затем стало жарко. И котлета уже не вызывает аппетита, хочется чего-то легкого, как отпуск в Риме! Или хотя бы как выходные на даче. Поэтому предлагаем вам легкие летние рецепты
Новости 24
Олег Кожемяко планирует построить в Приморье новый корпус краевого реабилитационного центра
Голикова заявила о необходимости рассказывать о контрацепции в школе
Немецкие бизнесмены выступили против антироссийских санкций
В Мексике при падении автобуса в овраг погибли 8 человека
Дмитрий Медведев предложил ужесточить наказание для водителей, которые скрываются с места серьезного ДТП
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления
В Госдуме призвали улучшить работу сайтов знакомств
Покалечивший фанатов ЦСКА эскалатор ломался четыре раза за месяц
Самолет экстренно сел в Домодедово из-за трещины в стекле
Возле ресторана Роберта де Ниро в Нью-Йорке обнаружена бомба
Тюменский госуниверситет и Группа ГМС открывают проект по созданию интеллектуальной метрологической системы контроля
В больницах остаются шесть пострадавших в римском метро россиян
Moody’s допустило повышение рейтинга России до инвестиционного уровня
Ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера
Эксперты определили "индекс любви" постов россиян в соцсетях
В России дешевеет новая модель Apple iPhone XS
Ученые: Органические продукты способны снизить риск развития раковых заболеваний