Греки начинают понимать: русская кухня - это не только блины и пельмени

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-25T14:41:21+03:00

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Мы уже рассказывали, что пару дней назад в Афинах высадился десант наших шеф-поваров и гастрономических экспертов. Цель непростая, но благородная: рассказать о том, что из себя представляет современная российская кухня, как она меняется.

Первые два дня прошли на ура. Каждый вечер - «сольный ужин» одного из шефов. Начали с краснодарца Андрея Матюхи - он самый титулованный и опытный, ему не привыкать выступать перед зарубежной аудиторией. Вот меню его ужина.

Вот что представил в первый вечер Андрей МатюхаФото: Леонид ЗАХАРОВ

Там было много интересного, но на греков наибольшее впечатление произвело пирожное из трески с соусом из хрена и сметаны с тремя видами икры: палтуса, щуки и лосося. Гости искренне удивлялись: а мы и не знали, что из банальной трески можно создать такой шедевр.

Пирожное из трески от Андрея МатюхиФото: Леонид ЗАХАРОВ

На следующий вечер настал черед московского шефа Антона Сальникова. Можете взглянуть и на его меню.

Антон Сальников во всем своем великолепииФото: Леонид ЗАХАРОВ

Тут тоже не обошлось без икры - на этот раз щучьей на перепелином яйце пашот, и это было весьма остроумно. Но наибольшей похвалы заслуживает, пожалуй, десерт: облепиховая панакотта, мох из лесного ореха, еловое граните, плюс белый шоколад и цитрусовое желе.

У нас панакотта - и та из облепихиФото: Леонид ЗАХАРОВ

Еще один интересный формат - кулинарные саммиты. Это когда греческий шеф готовит русское блюдо по рекомендациям российского коллеги, а российской - греческое блюдо. Андрей Матюха готовил рыбу а ля специота, а шеф гостиничной сети Grecotel Сакис Тзанетос - наши голубцы.

Два шефа - наш и греческий - во время саммитФото: Леонид ЗАХАРОВ

Подробности мы вам еще расскажем, пока же отметим, что оба мастера выступили очень достойно. Теперь команда наших умельцев переезжает на остров Корфу, чтобы там продолжить Российскую гастрономическую неделю.