Греки начинают понимать: русская кухня - это не только блины и пельмени
Мы уже рассказывали, что пару дней назад в Афинах высадился десант наших шеф-поваров и гастрономических экспертов. Цель непростая, но благородная: рассказать о том, что из себя представляет современная российская кухня, как она меняется.
Первые два дня прошли на ура. Каждый вечер - «сольный ужин» одного из шефов. Начали с краснодарца Андрея Матюхи - он самый титулованный и опытный, ему не привыкать выступать перед зарубежной аудиторией. Вот меню его ужина.
Вот что представил в первый вечер Андрей МатюхаФото: Леонид ЗАХАРОВ
Там было много интересного, но на греков наибольшее впечатление произвело пирожное из трески с соусом из хрена и сметаны с тремя видами икры: палтуса, щуки и лосося. Гости искренне удивлялись: а мы и не знали, что из банальной трески можно создать такой шедевр.
Пирожное из трески от Андрея МатюхиФото: Леонид ЗАХАРОВ
На следующий вечер настал черед московского шефа Антона Сальникова. Можете взглянуть и на его меню.
Антон Сальников во всем своем великолепииФото: Леонид ЗАХАРОВ
Тут тоже не обошлось без икры - на этот раз щучьей на перепелином яйце пашот, и это было весьма остроумно. Но наибольшей похвалы заслуживает, пожалуй, десерт: облепиховая панакотта, мох из лесного ореха, еловое граните, плюс белый шоколад и цитрусовое желе.
У нас панакотта - и та из облепихиФото: Леонид ЗАХАРОВ
Еще один интересный формат - кулинарные саммиты. Это когда греческий шеф готовит русское блюдо по рекомендациям российского коллеги, а российской - греческое блюдо. Андрей Матюха готовил рыбу а ля специота, а шеф гостиничной сети Grecotel Сакис Тзанетос - наши голубцы.
Два шефа - наш и греческий - во время саммитФото: Леонид ЗАХАРОВ
Подробности мы вам еще расскажем, пока же отметим, что оба мастера выступили очень достойно. Теперь команда наших умельцев переезжает на остров Корфу, чтобы там продолжить Российскую гастрономическую неделю.
Гастрономическая неделя в Греции.Леонид ЗАХАРОВ