Forbes назвал самых богатых женщин России

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-25T14:54:52+03:00

На первом месте - Елена Батурина. Уже шестой год подряд

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Состояние супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается в $1,2 млрд — на 200 млн больше, чем в прошлом году. Елена Батурина - президент компании Inteco Management, занимается гостиничным бизнесом и недвижимостью в России и за рубежом. Часть денег инвестирует в альтернативную энергетику. По данным Forbes, ее коллекция фарфора не уступает в ценности некоторым музейным собраниям.

Следом за ней идет основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Замыкает тройку лидеров Елена Рыболовлева. Свои $600 млн она получила после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым — владельцем футбольного клуба «Монако» (номер 18 в списке богатейших людей России).

Всего в «женском» рейтинге 25 персон, и их совокупное состояние насчитывает $9 млрд.

Замыкает тройку лидеров Елена РыболовлеваФото: EAST NEWS

У кого сколько денег

Бизнесвумен Состояние, млн $ Возраст Откуда деньги

Елена Батурина 1200 55 Строительство, недвижимость.

Татьяна Бакальчук 600 42 Интернет-торговля

Елена Рыболовлева 600 51 Развелась с мужем

Наталья Филева 600 55 Авиаперевозки

Ольга Белявцева 500 48 Производство продуктов питания

Лидия Михайлова 500 60 жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева

Лилия Ротенберг 500 40 дочь миллиардера Аркадия Ротенберга

Татьяна Кузнецова 450 58 акционер ОАО «НОВАТЭК», добыча природного газа

Евгения Гурьева 360 60 жена миллиардера Андрея Гурьева

Наталья Луценко 350 58 совладелец агропромышленной группы «Содружество» - производство белков и масел