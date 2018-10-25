В интернете за 100 тысяч рублей продают паспорт Валерия Леонтьева

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-25T15:55:39+03:00

"КП" узнала, почему сам певец его не ищет

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На сайте "Авито" выставили на продажу паспорт певца Валерия Леонтьева, известного отечественной публике хитами "Казанова", "Полет на дельтаплане", "Исчезли солнечные дни", "Августин". Некий Денис просит за документ 100 тысяч рублей. Новый владелец находится в Санкт-Петербурге. Звоню по телефону.

- У вас, правда, настоящий паспорт Леонтьева? - спрашиваю.

- Правда, - говорит Денис.

На сайте "Авито" выставили на продажу паспорт певца Валерия Леонтьева

- А как он у вас оказался? Нашли на улице?

- В свое время - лет 20 назад - купил у коллекционера. Как к нему попал? Не в курсе. Да, и это не важно. Говорил, что Леонтьев его забыл в гостинице "Прибалтийская".

- А Леонтьев в курсе?

- Паспорт у него уже давно новый. А это, как раритет. Вон паспорт Цоя ущел за миллионы рублей. А Леонтьев жив, Слава богу, потом он будет дороже на много.

Некий Денис просит за документ 100 тысяч рублей

Похоже, что продать коллекционный предмет петербуржец решил после новости о том, что паспорт Виктора Цоя, который в августе был выставлен на "Авито" также в Санкт-Петербурге за 3,5 миллиона рублей, позже был приобретен через аукцион за 9 миллионов рублей. Нынешний владелец личного документа Леонтьева, вероятно, ожидает повторить денежный успех земляка с советским паспортом певца.

Что по этому поводу думает сам артист, неизвестно.

Нынешний владелец паспорта говорит, что уже много заинтересованых людей звонит и почти все из Москвы. Но сам продавец пока ехать в столицу не планирует.

На фотографиях паспорта видны личные данные Валерия Леонтьева

На фотографиях паспорта видны фото и личные данные Валерия Леонтьева: дата и место рождения - 19 марта 1949 года в Усть-Усинском районе Коми АССР, национальность - русский, а также дата выдачи псспорта - 5 сентября 1981 года, места прописки.

- А у вас еще чьи-то паспорта есть? Или вещи, предметы звезд? - спрашиваю у продавца.

- Уже нет, продал автограф Аллы Пугачевой на фото, так как сейчас нужны деньги, а так бы не продавал ничего, - говорит Денис.

КСТАТИ

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