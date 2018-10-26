Ярослав Бойко прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-26T15:02:26+03:00

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Мария Порошина в конце августа очень удивила своих поклонников, когда заявила, что беременна пятым ребенком. И даже не тем фактом, что в 44 года красавица- артистка решила снова стать матерью, а тем, что родить она решила от любимого человека, и это оказался не законный муж. Более того, чуть позже звезда призналась, что с мужем они уже несколько месяцев не живут вместе, а имя отца ребенка она пока раскрывать не готова. В прессе скоро появились слухи о том, что им может стать давний партнер Марии по сцене – Ярослав Бойко. Тогда сама будущая мама призналась, что это точно не он, и пожалуйста, оставьте женатого человека в покое. А на днях сам артист высказался по этому поводу.

«Совсем недавно нам с Машей приписывали роман. Ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что сейчас она беременна не от меня. А я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод посмеяться, что мы и делаем», — рассказал актер в беседе с корреспондентом журнала «Антенна-Телесемь».

Мария опровергла слухи что отцом ребенка является Ярослав Бойко,Фото: Instagram.com

Напомним, Ярослав Бойко состоит в браке с хореографом Рамуне Ходоркайте. Пара воспитывает двух детей: Максима и Эмилию. У актера также есть внебрачный сын Ян от отношений с Евгенией Добровольской.

Надо отметить, что Мария Порошина и Ярослав Бойко знакомы со студенческих времен и столько же времени дружны. Они вместе учились в школе-студии МХАТ, а затем пересеклись на первых совместных съемках в сериале «Всегда говори всегда» в 2003 году. А не так давно Мария и Ярослав начали работу над спектаклем под названием «Неоконченный роман», где играют главные роли.

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