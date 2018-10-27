Довели мы греков: готовят оливье, едят морошку

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-27T11:50:57+03:00

Российская гастрономическая неделя в Греции продолжается. Теперь - на острове Корфу

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Можно сказать, все идет как по маслу. Вечером - званые ужины в исполнении наших шефов, днем - Кулинарные саммиты. Это когда греческий шеф готовит русское блюдо, а наш - греческое. Причем предварительно они друг друга консультируют, дают советы.

На этот раз Россию представлял шеф из Перми Рашид Рахманов, который накануне выступал с сольным ужином. Ему досталось блюдо под название бьянко, традиционное как раз для острова Корфу. Вот как сам Рашид объясняет, что это такое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675228" frameborder="0"></iframe> Гастрономическая неделя в Греции.Российский шеф-повар Рашид Рахманов рассказывает о греческом блюде, которое он приготовилЛеонид ЗАХАРОВ

От лица местных поваров выступал Фотис Бурос, ему нужно было приготовить оливье. Задача, в общем, несложная - в Греции очень популярен «русский салат», который от оливье отличается разве что наличием некоторых местных ингредиентов.

В процессе приготовления оливье для греческого шефа явно не было никаких неожиданностей.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Как уже бывало на предыдущих таких саммитах, готовые блюда представляли собой не столько классическую версию, сколько авторское прочтение оригинала. Но по-другому, наверное, и не бывает, когда работают профессионалы такого уровня. Гости попробовали, гостям понравилось. Саммит признан состоявшимся.

Рашид Рахманов показывает свою версию блюда бьянко.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

А вечером был очередной ужин. Солировал молодой шеф из Пскова Сергей Евдокимов. В меню много ингредиентов, которые характерны для его родных мест.

Вот так готовят на Псковщине.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Уже с холодной закуски стало понятно: перед нами настоящий талант. Чудский копченый лещ для греков, конечно, та еще экзотика (как и морошка, которая была в основном блюде), но уж если вкусно, то оно и в Греции вкусно.

Сергей Евдокимов и его версия псковской кухни.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Российская гастрономическая неделя в Греции скоро завершается. Ждите подробного отчета.

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Первые два дня прошли на ура. Каждый вечер - «сольный ужин» одного из шефов. Начали с краснодарца Андрея Матюхи - он самый титулованный и опытный, ему не привыкать выступать перед зарубежной аудиторией. Вот меню его ужина (подробности)