Волочкова в микротрусиках искупалась в ледяной купели

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-28T16:30:12+03:00

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Анастасия Волочкова - страстная поклонница русской бани. После парилки разгоряченная Настя всегда обязательно окунается в ледяную купель. Минувшим вечером в Подмосковье прошёл первый снег вперемешку с дождем, и балерина официально открыла сезон моржевания. Попарившись с веничком, Волочкова сфотографировалась в купели, расположенной прямо во дворе ее дома, и в очередной раз рассказала поклонникам в Инстаграме о пользе русской бани.

Интернет дрогнул, ведь сфотографировалась Анастасия топлесс. Из одежды на ней в этот момент были только микротрусики на тонких бретельках, не скрывавшие подробностей строения тела звёзды. Свой обнаженный бюст балерина скромно прикрыла банным веником.

– Прекрасное времяпрепровождения в дождливый осенний вечер - русская домашняя баня на дровах и ледяная купель, - написала Анастасия в Инстаграме.

Фолловеры по привычке ополчились на звезду и ее крошечные трусики - мол, слишком нескромно. Впрочем, у Насти немало сторонников, которые считают, что балерина может позволить себе фотографироваться в любом виде. К тому же Волочкова за последнее время похудела и выглядит очень подтянутой.

Сауна Анастасии Волочковой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Внешность артистки претерпела и ещё одно изменение: Настя подстриглась. Как и многие звезды, Волочкова долго наращивала волосы. В итоге собственная шевелюра балерины пришла в плачевный вид. Анастасия решила раз и навсегда избавиться от длинных искусственных локонов и отрастить свои собственные. Волочкова отправилась в салон и сделала короткую стрижку: теперь волосы Насти не доходят даже до плеч. Подписчики Волочковой единодушно отметили, что новая стрижка ее молодит: Анастасия словно скинула десять лет. «Здорово, очень задорно», «Настенька, вы сразу посвежели, вам очень идет», - «Похудела, постриглась - минус десять лет долой, однозначно», - похвалили фолловеры в комментариях.

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О том, что отец Анастасии Волочковой перенес инсульт и вот уже десять лет парализован и передвигается на инвалидной коляске, знают все поклонники балерины. Бывшая прима частенько пишет об этом в своем "Инстаграме" (подробности).

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Волочкова показала новую стрижку, которую в шутку назвала «три волосины»

Как и многие звезды, Анастасия Волочкова долго наращивала волосы. В итоге собственная шевелюра балерины пришла в плачевный вид. Анастасия решила раз и навсегда избавиться от длинных искусственных локонов и отрастить свои собственные. Волочкова отправилась в салон и сделала короткую стрижку: теперь волосы Насти не доходят даже до плеч. Новой стрижкой артистка похвасталась в Инстаграме (подробности).