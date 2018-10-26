Биография актера Николая Караченцова

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-26T12:43:12+03:00

Николай Караченцов в роли Билли Кинга в фильме "Человек с бульвара Капуцинов". Фото: кадр из фильма

Актер Николай Караченцов снялся в десятках различных фильмов, среди которых "Старший сын", "Трест, который лопнул", "Собака на сене"

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Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве в творческой семье. Его отец Петр Яковлевич Караченцов (1907-1998) был художником-графиком, работал в журнале "Огонек". Мать - балетмейстером-постановщиком.

В выпускных классах будущий актер посещал драмкружок для школьников при Центральном детском театре (ныне - Российский академический молодежный театр, Москва).

В 1967 году Караченцов окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. А. П. Чехова) с отличием. Учился он на курсе Виктора Монюкова.

По окончанию учебы он должен был поступить во МХАТ, однако за помощью к училищу обратился Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне - Московский государственный театр "Ленком"), который страдал от нехватки артистов.

В связи с этим 10 лучших выпускников Школы-студии МХАТ, в том числе Николай Караченцов, были распределены на работу в "Ленком".

Инна Чурикова - Неле, Николай Караченцов - Тиль. Сцена из спектакля "Тиль"Фото: ТАСС

С тех самых пор "Ленком" стал для Николая Караченцова настоящим домом. В театре актер сыграл в более 20 спектаклях разных жанров. Впервые успеха артист достиг благодаря роли Тиля Уленшпигеля в спектакле Марка Захарова "Тиль" (1974). Помимо этого, Караченцов сыграл в постановках "Жестокие игры" (1972), "Автоград 21" (1973), "Гамлет" (1986), "Шут Балакирев" (2001) и др.

Пика популярности артист достиг благодаря роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которую он исполнял с 1981 года на протяжении двадцати лет.

Помимо театра, Николай Караченцов также прославился в кинематографе. Дебютировал он в кино в роли Ивана Шульги в телефильме Марии Муат "…И снова май!" в 1968 году.

Наиболее народный артист известен по фильмам "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Кровавая надпись" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведениям Артура Конан Дойля и др.

В фильме "Приключения Электроника".Фото: кадр из фильма

Кроме того, он снялся в таких популярных сериалах, как "Моя судьба", "Одиножды один", "Остров сокровищ", "Криминальный квартет", "Досье детектива Дубровского" и др.

В общей сложности Николай Караченцов сыграл в более чем 90 фильмах и сериалах. Кроме того, все трюки в в приключенческих картинах актер выполнял без каскадеров.

Также актер исполнял песни к художественным и мультипликационным фильмам, многие из которых были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах. В общей сложности он записал более 200 песен.

Артист дублировал иностранные фильмы, озвучка всех картин с участием актера Жан-Поля Бельмондо принадлежит Караценцову. Кроме того, он известен по озвучке мультипликационных фильмов, таких как "Ловушка для Бамбра", "Пес в сапогах", "Остров капитанов" и др.

Николай Караченцов в роли графа Резанова и Елена Шанина в роли Кончитты в сцене из спектакля "Юнона и Авось"Фото: ТАСС

Николай Караченцов избирался секретарем Союза театральных деятелей России, был членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств "Ника". В 1989 получил звание народного артиста РСФСР, в 1997 году был награжден орденом Почета, в 2009-м - "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Лауреат Государственной премии РФ (2002; за роль в спектакле "Шут Балакирев"), премии МВД РФ (2001).

В 2004 году артист получил специальный приз кинофестиваля "Амурская осень", в 2005 году - "Хрустальную розу" московской театральной премии "Хрустальная Турандот", российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2011) и др.

Николай Караченцов был женат на заслуженной артистке РФ Людмиле Поргиной, в 1978 году у них родился сын Андрей - выпускник факультета международного права Московского государственного института международных отношений, адвокат.

О смерти народного артиста сообщил его сын Андрей. Информацию подтвердила его супруга. На этих выходных актер должен быть отпраздновать 74-летие.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно об обнаружении у Николая Караченцова неоперабельной раковой опухоли в левом легком. Артист некоторое время лечился в Израиле. Большую часть суммы на медицинские процедуры предоставил фонд Никиты Михалкова, также несколько миллионов пожертвовали коллеги актера. К сожалению, лучевая терапия не помогла, и спустя некоторое время опухоль снова начала увеличиваться в размерах. Однако и на этом беды семьи Караченцовых не закончились.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале октября Николай Петрович попал в реанимацию в одну из подмосковных клиник с двусторонним воспалением легких. Именно там он и скончался, так и не дождавшись своего дня рождения.

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