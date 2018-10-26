2018-10-26T12:43:12+03:00
Звезды

Биография актера Николая Караченцова

Актер Николай Караченцов снялся в десятках различных фильмов, среди которых "Старший сын", "Трест, который лопнул", "Собака на сене"
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Николай Караченцов в роли Билли Кинга в фильме "Человек с бульвара Капуцинов".Николай Караченцов в роли Билли Кинга в фильме "Человек с бульвара Капуцинов".Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве в творческой семье. Его отец Петр Яковлевич Караченцов (1907-1998) был художником-графиком, работал в журнале "Огонек". Мать - балетмейстером-постановщиком.

В выпускных классах будущий актер посещал драмкружок для школьников при Центральном детском театре (ныне - Российский академический молодежный театр, Москва).

В 1967 году Караченцов окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. А. П. Чехова) с отличием. Учился он на курсе Виктора Монюкова.

По окончанию учебы он должен был поступить во МХАТ, однако за помощью к училищу обратился Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне - Московский государственный театр "Ленком"), который страдал от нехватки артистов.

В связи с этим 10 лучших выпускников Школы-студии МХАТ, в том числе Николай Караченцов, были распределены на работу в "Ленком".

Инна Чурикова - Неле, Николай Караченцов - Тиль. Сцена из спектакля "Тиль" Фото: ТАСС

Инна Чурикова - Неле, Николай Караченцов - Тиль. Сцена из спектакля "Тиль"Фото: ТАСС

С тех самых пор "Ленком" стал для Николая Караченцова настоящим домом. В театре актер сыграл в более 20 спектаклях разных жанров. Впервые успеха артист достиг благодаря роли Тиля Уленшпигеля в спектакле Марка Захарова "Тиль" (1974). Помимо этого, Караченцов сыграл в постановках "Жестокие игры" (1972), "Автоград 21" (1973), "Гамлет" (1986), "Шут Балакирев" (2001) и др.

Пика популярности артист достиг благодаря роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которую он исполнял с 1981 года на протяжении двадцати лет.

Помимо театра, Николай Караченцов также прославился в кинематографе. Дебютировал он в кино в роли Ивана Шульги в телефильме Марии Муат "…И снова май!" в 1968 году.

Наиболее народный артист известен по фильмам "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Кровавая надпись" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведениям Артура Конан Дойля и др.

В фильме "Приключения Электроника". Фото: кадр из фильма

В фильме "Приключения Электроника".Фото: кадр из фильма

Кроме того, он снялся в таких популярных сериалах, как "Моя судьба", "Одиножды один", "Остров сокровищ", "Криминальный квартет", "Досье детектива Дубровского" и др.

В общей сложности Николай Караченцов сыграл в более чем 90 фильмах и сериалах. Кроме того, все трюки в в приключенческих картинах актер выполнял без каскадеров.

Также актер исполнял песни к художественным и мультипликационным фильмам, многие из которых были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах. В общей сложности он записал более 200 песен.

Артист дублировал иностранные фильмы, озвучка всех картин с участием актера Жан-Поля Бельмондо принадлежит Караценцову. Кроме того, он известен по озвучке мультипликационных фильмов, таких как "Ловушка для Бамбра", "Пес в сапогах", "Остров капитанов" и др.

Николай Караченцов в роли графа Резанова и Елена Шанина в роли Кончитты в сцене из спектакля "Юнона и Авось" Фото: ТАСС

Николай Караченцов в роли графа Резанова и Елена Шанина в роли Кончитты в сцене из спектакля "Юнона и Авось"Фото: ТАСС

Николай Караченцов избирался секретарем Союза театральных деятелей России, был членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств "Ника". В 1989 получил звание народного артиста РСФСР, в 1997 году был награжден орденом Почета, в 2009-м - "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Лауреат Государственной премии РФ (2002; за роль в спектакле "Шут Балакирев"), премии МВД РФ (2001).

В 2004 году артист получил специальный приз кинофестиваля "Амурская осень", в 2005 году - "Хрустальную розу" московской театральной премии "Хрустальная Турандот", российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2011) и др.

Николай Караченцов был женат на заслуженной артистке РФ Людмиле Поргиной, в 1978 году у них родился сын Андрей - выпускник факультета международного права Московского государственного института международных отношений, адвокат.

О смерти народного артиста сообщил его сын Андрей. Информацию подтвердила его супруга. На этих выходных актер должен быть отпраздновать 74-летие.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно об обнаружении у Николая Караченцова неоперабельной раковой опухоли в левом легком. Артист некоторое время лечился в Израиле. Большую часть суммы на медицинские процедуры предоставил фонд Никиты Михалкова, также несколько миллионов пожертвовали коллеги актера. К сожалению, лучевая терапия не помогла, и спустя некоторое время опухоль снова начала увеличиваться в размерах. Однако и на этом беды семьи Караченцовых не закончились.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале октября Николай Петрович попал в реанимацию в одну из подмосковных клиник с двусторонним воспалением легких. Именно там он и скончался, так и не дождавшись своего дня рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед смертью Николай Караченцов просил почитать ему Пушкина

В пятницу, 26 октября, стало известно о том, что в возрасте 73 лет ушел из жизни актер Николай Караченцов. Он буквально сутки не дожил до своего дня рождения. Последние дни он провел в больнице. О состоянии его здоровья в интервью "КП" рассказала супруга Людмила Поргина. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Николай Караченцов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Булгаков выдумал вражду Станиславского и Немировича-Данченко
120 лет назад открылся Московский художественный театр. Обычно дни рождения театра сопровождают капустники, где актеры рассказывают байки, вспоминают розыгрыши, подвохи и подначки коллег. «КП» собрала несколько баек разных лет
Новости 24
Психологи объяснили нежелание людей прекратить несчастливые отношения
Именем Николая Караченцова предложили назвать одну из московских улиц
Депутаты Госдумы попросили прокуратуру проверить дорожные камеры
Вице-премьер Украины призвал участников форума в Гомеле не говорить по-русскии
На Аляске зафиксировали извержение вулкана
Москвичей призвали отказаться от автомобилей из-за снега и заторов
В Щелково арестована мать ребенка, брошенного без присмотра в подъезде
США приостановили полеты истребителей F-35 из-за новых неполадок
ЕС продлил санкции против руководства непризнанного Приднестровья
Путин подписал указ о создании Фонда сохранения родных языков народов РФ
Горбачев считает, что США объявили новую гонку вооружений
Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября
Причина смерти Николая Караченцова: организм актера был полностью изношен
Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в "Ленкоме"
Стал известен срок окончания выдачи полисов ОМС нового образца
Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram
Оптовые цены на сахар в России выросли в полтора раза
Продажи водки выросли на 10%
Военные РФ впервые провели патрулирование Голанских высот с миссией ООН
В полиции США считают, что посылки с бомбами отправлялись из Флориды
В Италии исчезло знаменитое Голубое озеро