Рита Грачёва впервые встретилась с мужем, отрубившим ей руки

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-26T12:27:21+03:00

Дмитрий Грачёв попросил запретить журналистам его снимать: «не хочу, чтобы все знали подробности моей интимной жизни» [видео]

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В Серпухове начался суд по громкому делу, которое в СМИ назвали «дело подмосковного Отелло». В декабре 2017 года 25-летний Дмитрий Грачёв вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. После этого сам отвёз супругу в больницу и сдался полиции. Врачи смогли спасти только одну руку, вместо второй у Маргариты теперь протез. И вот, стартовал судебный процесс.

Как сообщила «КП» мама Грачевой Инна Шейкина, Рита сегодня увиделась с теперь уже бывшим мужем (их развели уже после трагедии) впервые с «того самого дня».

Маргарита Грачёва пришла на судебное заседание, однако от комментариев пока отказалась.

Грачев старается выглядеть спокойным. На вопросы судьи говорит ровным голосом.

Рита в сторону бывшего мужа не смотрит. А тот иногда на свою жертву поглядывает. Причём довольно странно - как будто даже с гордостью, с вызовом.

Дело вызвало большой резонанс - в суд приехали около полусотни столичных журналистов. Грачев попросил судью запретить журналистам снимать его и закрыть процесс.

Дмитрия Грачёва обвиняют по трём статьям, а ранее его лишили родительских прав.Фото: Александр РОГОЗА

- Я не хочу, чтобы все знали подробности моей интимной жизни, - заявил обвиняемый. - Я считаю, что это нарушение моих прав. Моя личная жизнь - неприкосновенность и она огласке не подлежит.

Судья после небольшого перерыва в ходатайстве о закрытии процесса отказала. Но частично. На время допросов бывших супругов журналистов будут выводить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675108" frameborder="0"></iframe> Мари Давтян, адвокат Маргариты Грачевой.Александр РОГОЗА

Сегодня в суде будут допрашивать первых свидетелей.

Напомним, Дмитрия Грачёва обвиняют по трём статьям - «причинение тяжкого вреда здоровью», «похищение человека» (он дважды увозил жену в лес и угрожал, на заявление Маргариты участковый не отреагировал) и «угроза убийством» (приставлял к горлу жены нож). У пары двое детей-дошкольников, однако решением суда Грачев был лишён родительских прав. Маргарита продолжает проходить курс реабилитации пришитой руки.

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