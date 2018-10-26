В России выпущен учебник по социальному волонтерству

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-26T12:51:46+03:00

Волонтеры движения вот уже десять лет помогают в интернатах, детских домах, приютах Фото из архива ДД "Даниловцы"

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Целых десять лет волонтеры Движения е «Даниловцы» помогают в больницах, приютах, колониях и интернатах для детей-инвалидов. И вот теперь весь этот опыт собран под одной обложкой. Движение выпустило настоящий «учебник по волонтёроведению» - двухтомник «Стандарт социального волонтерства».

- Если вы хотите не просто быть одним из волонтёров “пока получается”, а стремитесь выше и дальше, ищете большего эффекта от своей работы и хотите помогать людям долго – эта книга есть абсолютный must have, - так отозвался о сборнике Президент Фонда «Предание» Владимир Берхин.

- Книга будет интересна каждому, кто хочет стать или уже является волонтером, организаторам волонтерских групп, а также тем, кто когда-то разочаровался в добровольчестве, - говорит руководитель ДД «Даниловцы» Юрий Белановский. – На основании нашего опыта мы даем ответы на самые главные вопросы: как найти волонтеров? как правильно их мотивировать? что такое эмоциональное выгорание и как ему противостоять?..

Весь свой опыт работы с особенным людям волонтеры решили обобщить в книге - чтобы как можно больше людей не только хотели, но и знали, как правильно помогать Фото из архива ДД "Даниловцы"

Первый том рассказывает о теории волонтерства и содержит практические советы: как привлекать волонтеров и устраивать собеседование, как обучать людей и с чем идти в больницы к детям с онкологией. В книге приведены кейсы и разного рода справочный материал в виде правил, памяток, договоров и инструкций, который поможет с нуля организовать волонтерскую помощь нуждающимся людям в больницах, детских домах, психоневрологических интернатах, домах престарелых, хосписах, тюрьмах, приютах и т.п.

Второй том – описание реального опыта признанных мэтров волонтерского движения: ДД «Даниловцы», Фондов «Подари жизнь», «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и «Старость в радость», Фонда помощи хосписам «Вера», «Клуба волонтеров» и Благотворительного центра «Верю в чудо», программ по социализации детей «Полдень» и «Старшие братья старшие сестры», православной службы добровольцев «Милосердие» и других авторитетных организаций.

Презентация книги пройдет 31 октября Фото предоставлено ДД "Даниловцы"

- Ценно, что в книге собран опыт работы с волонтерами в совершенно разных организациях, - говорит исполнительный директор Благотворительного собрания “Все Вместе” Кира Смирнова.– Эти кейсы будут бесценны для НКО, развивающих работу с волонтерами и желающих ориентироваться на опыт лучших. Очень полезно, что приложены памятки и правила, формы анкет, формы необходимых согласий и договоров, кодекс волонтера – это готовые методики для работы, которые можно адаптировать в своей организации. Подобных трудов, насколько мне известно, в России нет.

- Из этой книги волонтеры поймут, что волонтерство – это не просто сюжет на один день, - считает Президент Алтайского центра развития добровольчества, член Федерального экспертного совета по добровольчеству Екатерина Четошникова. - Это ответственность и затраты, это необходимость учитывать мнение окружающих и членов твоей команды, это порой неожиданные и грустные грани нашей жизни. Но это и радость от общения, от чувства нужности и полезности, от плеча рядом, от результата, сделанного твоими руками. А руководителей волонтерских групп книга убережет от ненужных рисков, поможет лучше организовать командную работу и правильно осуществлять профилактику эмоционального выгорания участников группы и членов команды.

Презентация книги «Стандарт социального волонтерства» в виде шестичасового марафона-конференции пройдет 31 октября в «Точке кипения» (Москва, Малый Конюшковский пер., 2). В ней примут участие практически все основные НКО, работающие с волонтерами. Все время марафона будет вестись видеотрансляция.