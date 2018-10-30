Московских старшеклассников отправили в поход вместе с директорами их школ

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-30T13:07:16+03:00

Корреспондент "КП" посмотрел, как и для чего состоялся первый выезд проекта "Ди ректор в поход"

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Людей для президентского кадрового резерва — будущих министров, губернаторов — в обязательном порядке отправляют на специальные курсы. Там кандидатов во власть заставляют прыгать со скалы, ложиться под БТР и изучать восточные тонкости корпоративного управления. Недавно похожее испытание устроили для московских школьников. Под бронетехнику никого не клали, но все остальное присутствовало. Задача и у чиновников, и у 11-классников одна: научиться лидерским качествам, работе в команде.

К будущим аппаратчикам меня, увы, не пустили. Зато повезло набраться опыта вместе со столичными школьниками.

КТО В ЛИДЕРЫ КРАЙНИЙ?

Меня и 70 детей из семи школ забросили в Краснодарский край, к предгорьям Кавказа. Цель: пройти нужный маршрут за пять дней, спать в палатках, готовить на костре. Ориентироваться можно только по карте, компасу и простенькому навигатору. В качестве наставников пошли семь ди ректоров школ — они могут давать советы, но только если их попросят. Командуют в походе сами подростки.

В этом вся суть эксперимента. Детей по горам кто только не водил — тут еще в советское время проложили уйму туристических маршрутов. А вот так, чтобы школьники шли сами, взрослые только приглядывали, - такого еще не было. Зато навыки работы в команде должны развиваться очень быстро, ведь пройти путь, действуя поодиночке, невозможно.

Ребята пошли не одним большим кагалом в 70 человек, а разделились на 14 групп по пять учеников - чтобы у каждого участника в течение пяти дней была возможность поруководить своей группой.

В ПОХОДЕ ГЛАВНОЕ НЕ СИЛА, А УМЕНИЕ

С погодой в лесу повезло - каждый день солнечно и жарко, на небе ни облачка. Но вещей с собой все равно приходится носить много. Днем и в футболке хорошо, но к вечеру температура опускается до восьми градусов и без свитера уже никак.

Хоть на небесную канцелярию нам жаловаться не пришлось, простой прогулки не получилось. Многие ребята в поход пошли впервые, навыков ориентирования в лесу у них нет. Результат: одна группа сбилась с маршрута, потеряла много времени, ища правильную дорогу, и заночевала не в том месте, где предполагалось. Поблизости воды не оказалось. Готовить еду пришлось на том, что у школьников осталось в бутылках.

Не обошлось без слез.

Ориентироваться можно только по карте.Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Да, в один день я просто взяла и расплакалась, - рассказала Лина Локштейн из школы №329. – Лидер группы сбился, и мы три часа бродили по крутым склонам с рюкзаками, ища дорогу. Было тяжело. В такой момент больше всего давит мысль, что ты карабкаешься в гору с вещами зря. Вдруг потом придется спускаться назад?

Управление школьниками не всем участникам похода далось легко. Группы старались формировать из детей одного возраста. Но в команде от школы №892 с четырьмя 11-классниками пошел 8-классник Илья Басихин.

Вот уж специально такую группу не придумаешь – один старшеклассник занимается тяжелой гимнастикой и накачал себе приличные мышцы, второй играет в футбол, третий вообще чемпион мира по боевому самбо. Во дети сейчас пошли – все выше и явно сильнее меня. А самбист Ярослав Емельянов еще и бородатее. Ну а восьмиклассник на три года моложе и слабее остальных.

Я был уверен, что в группе расцветет махровая дедовщина. Но нет! Оказалось, что все спортсмены в лес попали впервые, а у Ильи Басихина за плечами не один поход. 8-классник оказался единственным членом группы, который знал, что и как надо делать.

- Парень заработал авторитет в группе благодаря знаниям, - говорит ди ректор школы №892 Юрий Вержбицкий. Он ходил вместе с детьми, но без спроса с советами не лез.

- Ребята поначалу даже не знали, какие дрова надо собирать, - вспоминает Басихин. Илье выпало руководить в первый же день. – На первой стоянке они притащили трухлявые поленья. Я эти гнилушки выкинул и отправил парней назад. Сначала они обиделись, но потом я объяснил, что труха просто не будет гореть.

Были и обратные ситуации. В одной из групп был парень, который всем рассказывал, что он все пробовал, все умел и знал. Только вот когда этому школьнику выпало руководить группой, оказалось, что он ничего не может. Костер у него не разводится, палатка не собирается, рюкзак не упаковывается, дорога не находится.

ЕЛИ, ЕЛИ НЕ ДОЕЛИ

Я помню свои школьные походы с учителем физкультуры. Преподаватель летом устраивал для учеников сплавы на катамаранах по рекам Карелии. На костре всегда готовили школьники. Я сейчас уже не помню, что мы делали не так, но у нас всегда из любых продуктов получалась полусъедобная каша. Макароны или рис, сваренные нами, просто прилипали к тарелкам. Есть такое варево было возможно только благодаря специям, которые вез с собой физрук.

Другое дело нынешний поход! Детям выдали столько продуктов (все согласно нормативу), сколько они съесть не могли в принципе. В итоге треть еды благополучно вернулась из похода. Да и готовка у современных школьников оказалась не в пример лучше нашей. Все вкусно-разнообразно. Никакого макаронного клейстера. В одной группе даже ухитрились печь пироги! При помощи алюминиевой сковороды и фольги получилось сделать импровизированную печь.

ПОД ПРИСМОТРОМ ИНСТРУКТОРОВ

Понятно, что 70 московских школьников и семь ди ректоров не сами по себе отправились в поход. Организацией занялся известный турист Матвей Шпаро и его «Лаборатория Путешествий», работающая при столичном Департаменте образования. Это такой центр развития детского туризма. Городские власти оплатили большую часть расходов мероприятия. Путешествие назвали «Ди ректор в поход».

Никакой опасности для детей не было. Группу школьников и ди ректоров сопровождали опытные специалисты «Лаборатории путешествий». Они по спутниковой связи регулярно передавали координаты групп, помогали выйти из тупика, если дети совсем уж теряли дорогу. Но специалисты вмешивались только в крайних случаях.

Еще одна задача специалистов: помогать школьникам справиться с лидерскими обязанностями, помочь преодолеть свои недостатки.

Инструктор Наталья Трофимова рассказала, как работала с тем парнем, который много важничал, но ничего не умел.

Группу сопровождают опытные инструкторы.Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Ему было дано задание: использовать местоимение “я” не больше десяти раз в день, - рассказала Трофимова. – Мальчик, на самом деле, умный. Он вместо своих историй начал вспоминать сюжеты прочитанных книг. В первый день выполнить задание он не смог – 12 раз сказал “я”. Он сам попросил продлить испытание на сутки, пообещал в следующий день только восемь раз использовать местоимение.

И так специалисты-психологи работали с каждым. Кому-то совет и помощь были нужны больше, кому-то меньше. Но присутствие опытных инструкторов, ди ректоров, к которым можно пойти за советом, обычный турпоход превратило в настоящий личностный тренинг.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В школе меня уверяли, что потом, когда я вырасту, я буду с ностальгией вспоминать подростковые годы. Вранье. Я до сих пор радуюсь, что мне больше не надо ходить на уроки. И я до сих пор обижен на некоторых учителей.

Но я и сейчас с любовью вспоминаю своего физрука за то, что он водил нас в походы, за то, что он научил меня выживанию в лесу. Я теперь сам хожу в путешествия с байдаркой, палаткой и рюкзаком. Но началось все именно в школе.

Мне жаль, что сегодня чиновники так забюрократизировали детские турпоходы, что учителю уже практически невозможно отправиться в лес со школьниками.

- Когда случилась страшнейшая трагедия на Сямозере, началась планомерная кампания по зажиманию активного туризма в тиски трудновыполнимых требований, которая в итоге может привести к тому, что скоро люди будут отказываться даже от семейных походов, - говорит Матвей Шпаро.

Путешественник приводит вопиющие примеры чиновничьей глупости.

- Появился запрет вывозить школьников в поисковые патриотические экспедиции, если во время поисков для проживания используются палатки. Почему всегда было можно, а теперь нельзя, хотя палатки стали явно лучше? – спрашивает Шпаро.

Почему-то бюрократам кажется, что детям нельзя ходить по нужде в кусты, ночевать в спальных мешках и пить не водопроводную воду. Если школьник окажется в лесу, то его тут же укусит клещ, на него набросится хищный зверь, а выживший обязательно утонет в ручье.

Приключения в карельских турпоходах – это самое светлое, что у меня осталось на память от школы. Будет очень жалко, если следующие поколения детей лишатся возможности ходить в походы из-за невероятного количества запретов и ограничений.

Тем более, так отточить навыки работы в команде, как во время путешествия, ни в какой школе не получится.