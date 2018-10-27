Грабители вынесли 17 миллионов рублей, 30 золотых червонцев и мешочек с бриллиантами

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-26T21:51:48+03:00

Дом Андрея Бельянинова упирается в лес, и с этой стороны - ни забора, ни охраны, ни камер видеонаблюдения. Фото: YouTube

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Деревня Бачурино в Новой Москве с населением в сотню жителей - это элитный коттеджный поселок. Особняк Андрея Бельянинова, возглавлявшего ФТС с 2006 по 2016 год, среди других особо не выделяется: полторы тысячи квадратов, участок, доходящий до самой кромки леса. Именно отсюда и пришли в дом экс-таможенника незваные гости.

Из оперативной сводки:

…Поступило заявление от гр-ки Бельяниновой Л. П. 1956 г. р., пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино, д. 18. О том, что 24.10.2018 неизвестное лицо в период времени с 20 часов 00 минут по 21 час 00 минут путем свободного доступа проникло в дом, где под угрозой предмета, похожего на пистолет... совершило открытое хищение денежных средств и ювелирных изделий, после чего скрылось в неизвестном направлении. Сумма ущерба устанавливается.

Принятые меры: организован выезд, произведен осмотр места происшествия, опрошен заявитель. Видеонаблюдение отсутствует. Применялась служебно-разыскная собака по кличке Марс, которая проследовала от дома около 400 метров в лесной массив, где потеряла след.

Главы семейства в момент нападения не было, дома были только супруга и ее 92-летняя мама. Приметы грабителя жена описала как смогла: мужчина спортивного телосложения, рост 170 - 175 см. Камуфляжный плащ, на лице черная маска. Налетчик вынес всю наличность и ювелирные изделия (см. «Конкретно»).

- За последний год это уже третий случай в поселке, - рассказал «КП» источник в полиции. - И каждый раз приметы совпадают. Грабитель орудует то один, то с напарником, ничего не боится. Хотя люди там живут непростые: генералы силовых ведомств, топ-менеджеры.

Этот налет, по приблизительным подсчетам, обошелся семье бывшего таможенного начальника, а ныне председателя Евразийского банка развития в 20 миллионов. Кстати, еще не забыт обыск в его особняке, когда пачки денег обнаружили в коробках из-под обуви («КП» подробно рассказывала об этом - см. заметки и видео на сайте kp.ru). По уголовному делу о контрабанде алкоголя он проходил как свидетель. А все ценности, изъятые в рамках доследственного обыска, Бельянинову вернули.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда нажитое?

Еще до таможни Андрей Бельянинов был зампредседателя правления РЭА-банка, председателем правления Новикомбанка. Работал в «Рособоронэкспорте», возглавлял Федеральную службы по оборонному заказу.