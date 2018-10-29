2018-10-29T12:55:20+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

В Московской области прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

Жители четырех подмосковных городов прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус
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Московская область завершила свое участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция».Московская область завершила свое участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
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Московская область завершила свое участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Эстафета передана Смоленской области. Впереди еще один и последний регион на пути мобильных пунктов тестирования – Калининградская область, где 7 ноября и завершится масштабная акция.

С 23 по 26 октября жители четырех подмосковных городов прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус.

С 23 по 26 октября жители четырех подмосковных городов прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус.

С 23 по 26 октября жители четырех подмосковных городов прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К тестированию присоединился трудовой коллектив АО «Научно-исследовательский инженерный институт». В рамках акции также был проведен обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика», в ходе которого слушатели получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции и профилактическим мероприятиям. Итоги акции были подведены на торжественном мероприятии, которое состоялось 26 октября в Красногорске.

Благодаря акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию люди узнают больше о методах профилактики и путях передачи этого заболевания.

Благодаря акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию люди узнают больше о методах профилактики и путях передачи этого заболевания.

– В рамках акций по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, которые проводятся уже на протяжении трех лет, мы повышаем уровень информированности нашего населения, люди узнают больше о методах профилактики и путях передачи этого заболевания, – сказала помощник министра здравоохранения Московской области Ляля Габбасова. – С другой стороны, эти акции выполняют задачи снижения дискриминации и стигматизации людей, живущих с ВИЧ.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Утёмова рассказала, что в Московской области проживают 42 000 ВИЧ-положительных и ежегодно выявляется 3,5 тысячи новых пациентов.

– Одной из задач данной акции является выявление людей, которые на сегодняшний день не знают о наличии у них заболевания, и дать им возможность своевременно приступить к лечению, – сказала Елена Утёмова. – Для этого в Московской области имеются все ресурсы для оказания качественной медицинской помощи. И сегодня я могу с гордостью отметить, что каждый вновь выявленный пациент может получить лечение в день постановки диагноза и получить право на качественную жизнь.

В проведении акции помогали сотрудники ГКУЗ Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», которые проводили тестирование, дотестовое и послетестовое консультирование. Главврач ГКУЗ Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Александр Пронин отметил, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» может служить примером привлечения внимания населения и получения настоящего эффекта по профилактике ВИЧ-инфекции.

– Несмотря на высокую информированность жителей Подмосковья о необходимости тестироваться на ВИЧ, у многих людей зачастую нет времени или просто лень обращаться в медицинские учреждения, – пояснил Александр Пронин. – А здесь тестирование идет к людям, и на пересечении интересов у нас получился очень хороший эффект. Я надеюсь, что теперь мы будем внедрять этот формат работы с вою практику.

Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Московской области Наталья Санина отметила особое значение медицинского персонала первичного звена – участковых докторов Московской области, которые заинтересованы в здоровье населения региона: «Информированность нашего населения и терапевтов Московской области достаточно высока, но знания и информированность должны быть еще выше и глубже, если мы хотим, чтобы люди самостоятельно приходили делать этот тест».

В конце мероприятия состоялась торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Московской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». По итогам акции все собранные флаги будут выставлены на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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