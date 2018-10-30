Эхо наводнения в Краснодарском крае: Потоп можно было предотвратить за 50 миллиардов рублей
Краснодарский край. 29 октября 2018 года. На небе ни облачка. Море спокойное, как вода в ванне. На термометре 20 градусов тепла. Казалось бы, рай на земле. Но еще три дня назад здесь творился кошмар похлеще, чем в голливудских фильмах-катастрофах. Дождь стоял стеной. Горные реки выходили из берегов, и поток на огромной скорости летел с вершин к подножию, где стояли деревни. Волнами здания сносило, как карточные домики. Шестеро пенсионеров не смогли выбраться из своих жилищ и утонули. 150 человек находятся в больницах с переломами и ушибами. МЧС эвакуировали из зоны бедствия 5 тысяч краснодарцев...
1. Кто ответит за шестерых погибших?
Власти Туапсинского и Апшеронского районов в голос говорят, что они сделали все возможное, чтобы не допустить человеческих жертв. И эсэмэски за сутки до наводнения рассылали, и сиреной оповещали местных, что реки вышли из берегов. А старики, мол, погибли, потому что не послушались предупреждений и остались в своих домах. Но Следственный комитет не спешит верить чиновникам на слово.
- Уже заведены уголовные дела по статьям «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «халатность», - объясняют в СКР. - По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица районной администрации, обладая информацией о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в период с 24 по 26 октября, не предприняли исчерпывающих необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения.
Власти уверяют, что они сделали все возможное, чтобы не допустить человеческих жертв. ФОТО УМЧС Краснодарского края
Такого потопа Краснодарский край не видел 30 лет.Стихия накрыла около 30 населенных пунктов. Затоплены тысячи домой, люди лишились крова. Наиболее пострадали Туапсинский и Сочинский районы
2. Можно ли было избежать таких больших разрушений?
Большая вода в Краснодарском крае - не редкость. Наводнения из-за ливней случаются здесь практически каждый год. Горные склоны ускоряют потоки воды и выносят их в море по рекам и ручьям, вдоль которых построены города и поселки.
Но то, что произошло в Туапсинском и Апшеронском районах, все-таки выбивается из стандартных проделок непогоды.
Местные жители уверены, что наводнения такой силы можно было избежать. Достаточно почистить заваленные мусором русла ближайших рек.
- Насколько хорошо очищались реки, должны выяснить наши сотрудники, - кивают в Следственном комитете.
А городские власти тут же переводят стрелки на Москву.
- Денег на укрепительные сооружения у нас нет. Более того, по закону мы не имеем права заниматься расчисткой русел рек, у которых живут люди. Все реки - федеральные, мы не можем зайти туда, чистить их и углублять, - открещивается глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников.
Наводнения из-за ливней случаются здесь практически каждый год. ФОТО УМЧС Краснодарского края
3. В каком состоянии были ливневки?
Чиновники в Сочи на условиях анонимности говорят:
- Чтобы справляться с таким буйством стихии, необходимы внушительные вложения. Мы еще в начале 2000-х годов подсчитали, что на глобальную модернизацию ливневых стоков городу требуется порядка 50 миллиардов рублей. Это не избавило бы Сочи от подтоплений, но помогло бы минимизировать их последствия.
Эксперты с ходу добавляют: ни для кого не секрет, что ливневки в Краснодарском крае работают далеко не в полную силу.
- Законодательство требует, чтобы ливневые стоки попадали в море через глубоководный выпуск, а до него через очистные сооружения, - объясняет кандидат технических наук Эдуард Кушу. - А на практике у нас ливневые стоки просто текут по улицам, дорогам и дворам, попадают в переполненную реку, которая выносит все в море. Необходимо строительство глобальной системы ливневой канализации на Черноморском побережье!
Разгул стихии начинался с луж по колено. А спустя пару часов три района оказались практически полностью под водой. Фото: Анна БУРЛАКОВА/ТАСС
Но в данном конкретном ЧП, по всей видимости, ливневые стоки не могли сыграть большой роли.
- Количество осадков было настолько большим (за сутки выпала двухмесячная норма), что никакие ливневки, даже самые большие, не спасли бы от наводнения, - считает начальник Краснодарского гидрометеоцентра Андрей Бондарь.
4. Какую компенсацию получат пострадавшие?
- Более 1 миллиарда рублей зарезервировано на выплаты пострадавшим, - отрапортовали в администрации Краснодарского края. - По 100 тысяч рублей получат краснодарцы, оставшиеся без жилья. По 50 тысяч те, кто потерял часть дома. 10 тысяч - единовременная матпомощь каждому прописанному в зоне бедствия кубанцу. Восстановление мостов и дорог, находящихся в федеральном подчинении, возьмет на себя правительство страны.
Мобильный пункт раздачи питьевой воды. ФОТО УМЧС Краснодарского края
Потоп в Туапсе. Видео.Люди ходят в воде по пояс: за-за обильных осадков река Туапсе вышла из берегов
5. Непогода вернется в ближайшее время?
На момент подписания номера без света остаются 290 домов в 5 населенных пунктов. Без воды приходится жить 14 тысячам человек. В местах временного размещения находятся 205 жителей. Остальные пострадавшие разъехались по родственникам. А погода тем временем окончательно наладилась. Синоптики обещают кубанцам полный штиль на 10 ближайших дней и солнце. Воздух к середине недели прогреется до +24 градусов.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Вечные «грабли» Краснодарского потопа
Наш колумнист Герман Пятов о том, почему год за годом резкие подъёмы уровня воды в реках и подтопления становятся "неожиданностью" для чиновников и жителей
"Не было такого никогда... и вот опять!" Опять "неожиданно" стихия обрушилась на Краснодарский край, есть разрушения, есть, к сожалению, жертвы, парализовано автомобильное и железнодорожное сообщение. Телефон разрывается от звонков редакторов и журналистов с просьбой дать "комментарий". Ну чтож... (подробности)
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