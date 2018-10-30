Эхо наводнения в Краснодарском крае: Потоп можно было предотвратить за 50 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 01:09 2018-10-30T01:25:42+03:00

На Кубани восстанавливают разрушенный мост между селом Цыпка и поселком Кирпичное. Каждый день по нему ездили сотни машин. Теперь гаишникам приходится разворачивать автомобилистов и отправлять в объезд. Фото: Анна БУРЛАКОВА/ТАСС

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Краснодарский край. 29 октября 2018 года. На небе ни облачка. Море спокойное, как вода в ванне. На термометре 20 градусов тепла. Казалось бы, рай на земле. Но еще три дня назад здесь творился кошмар похлеще, чем в голливудских фильмах-катастрофах. Дождь стоял стеной. Горные реки выходили из берегов, и поток на огромной скорости летел с вершин к подножию, где стояли деревни. Волнами здания сносило, как карточные домики. Шестеро пенсионеров не смогли выбраться из своих жилищ и утонули. 150 человек находятся в больницах с переломами и ушибами. МЧС эвакуировали из зоны бедствия 5 тысяч краснодарцев...

1. Кто ответит за шестерых погибших?

Власти Туапсинского и Апшеронского районов в голос говорят, что они сделали все возможное, чтобы не допустить человеческих жертв. И эсэмэски за сутки до наводнения рассылали, и сиреной оповещали местных, что реки вышли из берегов. А старики, мол, погибли, потому что не послушались предупреждений и остались в своих домах. Но Следственный комитет не спешит верить чиновникам на слово.

- Уже заведены уголовные дела по статьям «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «халатность», - объясняют в СКР. - По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица районной администрации, обладая информацией о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в период с 24 по 26 октября, не предприняли исчерпывающих необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения.

Власти уверяют, что они сделали все возможное, чтобы не допустить человеческих жертв. ФОТО УМЧС Краснодарского края

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675182" frameborder="0"></iframe> Такого потопа Краснодарский край не видел 30 лет.Стихия накрыла около 30 населенных пунктов. Затоплены тысячи домой, люди лишились крова. Наиболее пострадали Туапсинский и Сочинский районы

2. Можно ли было избежать таких больших разрушений?

Большая вода в Краснодарском крае - не редкость. Наводнения из-за ливней случаются здесь практически каждый год. Горные склоны ускоряют потоки воды и выносят их в море по рекам и ручьям, вдоль которых построены города и поселки.

Но то, что произошло в Туапсинском и Апшеронском районах, все-таки выбивается из стандартных проделок непогоды.

Местные жители уверены, что наводнения такой силы можно было избежать. Достаточно почистить заваленные мусором русла ближайших рек.

- Насколько хорошо очищались реки, должны выяснить наши сотрудники, - кивают в Следственном комитете.

А городские власти тут же переводят стрелки на Москву.

- Денег на укрепительные сооружения у нас нет. Более того, по закону мы не имеем права заниматься расчисткой русел рек, у которых живут люди. Все реки - федеральные, мы не можем зайти туда, чистить их и углублять, - открещивается глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников.

Наводнения из-за ливней случаются здесь практически каждый год. ФОТО УМЧС Краснодарского края

3. В каком состоянии были ливневки?

Чиновники в Сочи на условиях анонимности говорят:

- Чтобы справляться с таким буйством стихии, необходимы внушительные вложения. Мы еще в начале 2000-х годов подсчитали, что на глобальную модернизацию ливневых стоков городу требуется порядка 50 миллиардов рублей. Это не избавило бы Сочи от подтоплений, но помогло бы минимизировать их последствия.

Эксперты с ходу добавляют: ни для кого не секрет, что ливневки в Краснодарском крае работают далеко не в полную силу.

- Законодательство требует, чтобы ливневые стоки попадали в море через глубоководный выпуск, а до него через очистные сооружения, - объясняет кандидат технических наук Эдуард Кушу. - А на практике у нас ливневые стоки просто текут по улицам, дорогам и дворам, попадают в переполненную реку, которая выносит все в море. Необходимо строительство глобальной системы ливневой канализации на Черноморском побережье!

Разгул стихии начинался с луж по колено. А спустя пару часов три района оказались практически полностью под водой. Фото: Анна БУРЛАКОВА/ТАСС

Но в данном конкретном ЧП, по всей видимости, ливневые стоки не могли сыграть большой роли.

- Количество осадков было настолько большим (за сутки выпала двухмесячная норма), что никакие ливневки, даже самые большие, не спасли бы от наводнения, - считает начальник Краснодарского гидрометеоцентра Андрей Бондарь.

4. Какую компенсацию получат пострадавшие?

- Более 1 миллиарда рублей зарезервировано на выплаты пострадавшим, - отрапортовали в администрации Краснодарского края. - По 100 тысяч рублей получат краснодарцы, оставшиеся без жилья. По 50 тысяч те, кто потерял часть дома. 10 тысяч - единовременная матпомощь каждому прописанному в зоне бедствия кубанцу. Восстановление мостов и дорог, находящихся в федеральном подчинении, возьмет на себя правительство страны.

Мобильный пункт раздачи питьевой воды. ФОТО УМЧС Краснодарского края

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674821" frameborder="0"></iframe> Потоп в Туапсе. Видео.Люди ходят в воде по пояс: за-за обильных осадков река Туапсе вышла из берегов

5. Непогода вернется в ближайшее время?

На момент подписания номера без света остаются 290 домов в 5 населенных пунктов. Без воды приходится жить 14 тысячам человек. В местах временного размещения находятся 205 жителей. Остальные пострадавшие разъехались по родственникам. А погода тем временем окончательно наладилась. Синоптики обещают кубанцам полный штиль на 10 ближайших дней и солнце. Воздух к середине недели прогреется до +24 градусов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вечные «грабли» Краснодарского потопа

Наш колумнист Герман Пятов о том, почему год за годом резкие подъёмы уровня воды в реках и подтопления становятся "неожиданностью" для чиновников и жителей

"Не было такого никогда... и вот опять!" Опять "неожиданно" стихия обрушилась на Краснодарский край, есть разрушения, есть, к сожалению, жертвы, парализовано автомобильное и железнодорожное сообщение. Телефон разрывается от звонков редакторов и журналистов с просьбой дать "комментарий". Ну чтож... (подробности)

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