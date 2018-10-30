2018-10-30T17:09:43+03:00
Наука

Американцы уже стали ближе всех к Солнцу

Зонд NASA Parker Solar Probe побил рекорд сближения с нашим светилом
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Космический аппарат подлетел к Солнцу ближе, чем Меркурий.Космический аппарат подлетел к Солнцу ближе, чем Меркурий.
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Космический зонд Parker Solar Probe подлетел к Солнцу ближе всех других — 29 октября 2018 года он оказался на расстоянии в 43 миллиона километров от нашего светила. И тем самым побил рекорд аппарата Helios-2, созданного учеными Германии и США, который держался с апреля 1976 года.

Превзойдено и другое достижение — в скорости. Зонд разогнался быстрее 247 тысяч километров в час, на которые был способен его предшественник.

Parker Solar Probe вывела в космос ракета Delta IV Heavy.

Parker Solar Probe вывела в космос ракета Delta IV Heavy.

Parker Solar Probe продолжит сближаться с Солнцем. Первый подлет состоится 5 ноября 2018 года. Всего их запланировано 24 — один ближе другого. На последнем витке зонд должен оказаться всего в 6 миллионах километрах от светила и впервые в мире пролететь чуть ли не сквозь его корону. Ученые надеятся, что информация, собранная в этой неизведанной области космического пространства, поможет разгадать тайны многих процессов, во власти которых находятся и Земля и ее обитатели.

Вид на Землю с борта Parker Solar Probe. До нее примерно 40 миллионов километров.

Вид на Землю с борта Parker Solar Probe. До нее примерно 40 миллионов километров.

Parker Solar Probe стартовал 12 августа 2018 года, 28 сентября обогнул Венеру и устремился к Солнцу. Подробно о тех тайнах, которые предстоит раскрыть с помощью небывалой — самой жаркой — миссии в истории космических исследований, читайте тут.

Примерный план полета зонда.

Примерный план полета зонда.

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