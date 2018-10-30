ФСБ задержала в Татарстане террористов со стреляющими ручками, как у Джеймса Бонда

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-30T12:48:35+03:00

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Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с полицией и спецназом Росгвардии провели в Татарстане операцию по задержанию членов законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство"(запрещена на территории России).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675614" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала в Татарстане террористов со стреляющими ручками, как у Джеймс Бонда.

"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Он оказался ранее судимым за пропаганду запрещенного в России "Исламского государства". Одновременно проведены задержания еще 6 ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков в 18-ти адресах изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика "Исламского государства", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Бандиты оказались вооружены не только пистолетами, но и стреляющими ручками под мелкокалиберный патрон. Такое самодельное оружие появилось в Европе и США в годы Второй мировой войны. Уже в годы Холодной войны им вооружали своих шпионов и диверсантов западные спецслужбы. Такая стреляющая ручка была у Джеймс Бонда в фильме "Никогда не говори никогда".

У бандитов изъяли самодельные "стреляющие ручки".Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По данным ФСБ России члены этой международной террористической группы джихадистов планировали совершить ряд резонансных акций на территории России и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.

Сотрудники ФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, в октябре сотрудники ФСБ России обезвредили похожую ячейку в столичном регионе. У шестерых бородатых кондитеров из Средней Азии изъяли флаг запрещенной организации "Исламское государство", запрещенную экстремистскую литературу, схемы самодельных бомб, несколько миллионов рублей, два автомата Калашникова, и более 60 боевых патронов.

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