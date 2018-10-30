2018-10-30T12:48:35+03:00
Происшествия

ФСБ задержала в Татарстане террористов со стреляющими ручками, как у Джеймса Бонда

Члены законспирированной террористической ячейки готовились к нападениям на мирных граждан [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
Один из участников незаконной организации задержан.Один из участников незаконной организации задержан.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с полицией и спецназом Росгвардии провели в Татарстане операцию по задержанию членов законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство"(запрещена на территории России).

ФСБ задержала в Татарстане террористов со стреляющими ручками, как у Джеймс Бонда.

"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Он оказался ранее судимым за пропаганду запрещенного в России "Исламского государства". Одновременно проведены задержания еще 6 ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков в 18-ти адресах изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика "Исламского государства", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Бандиты оказались вооружены не только пистолетами, но и стреляющими ручками под мелкокалиберный патрон. Такое самодельное оружие появилось в Европе и США в годы Второй мировой войны. Уже в годы Холодной войны им вооружали своих шпионов и диверсантов западные спецслужбы. Такая стреляющая ручка была у Джеймс Бонда в фильме "Никогда не говори никогда".

У бандитов изъяли самодельные "стреляющие ручки". Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

У бандитов изъяли самодельные "стреляющие ручки".Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По данным ФСБ России члены этой международной террористической группы джихадистов планировали совершить ряд резонансных акций на территории России и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.

Сотрудники ФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, в октябре сотрудники ФСБ России обезвредили похожую ячейку в столичном регионе. У шестерых бородатых кондитеров из Средней Азии изъяли флаг запрещенной организации "Исламское государство", запрещенную экстремистскую литературу, схемы самодельных бомб, несколько миллионов рублей, два автомата Калашникова, и более 60 боевых патронов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФСБ: в Татарстане задержаны 18 участников боевиков

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД накрыли в Татарстане ячейку ИГИЛ*. Были задержаны 18 человек, по месту жительства их проведены обыски. В ходе которых обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, атрибутика ИГИЛ* и экстремистская литература (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Песков: у Кремля нет позиции по заключению нового договора по Азовскому морю
Дональд Трамп отменит гражданство по праву рождения для мигрантов в США
В среду Путин проведет переговоры с президентом Молдавии
Фаррелл Уильямс запретил Дональду Трампу использовать на митингах песню «Happy»
Новак: заградительные пошлины на экспорт нефти могут применяться только как крайняя мера
Украинская певица Приходько заявила о желании примкнуть к партии Тимошенко
НАТО не допустит опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами РФ
Мосприрода объяснила, почему кормление белок может быть опасным
Ученые нашли новый способ борьбы с раком
К 2025 году 80% россиян будут пользоваться сетью 5G
В Кремле следят за ситуацией на рынке бензина
Китай и Россия начали сотрудничать в сфере телевидения
Песков прокомментировал решение Меркель уйти с поста канцлера
Песков оценил фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!"
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
В ближайшие два года Великобритания увеличит в два раза расходы на военные нужды
Стали известны регионы, откуда чаще всего переезжают в Москву
Пассажир разбившегося Boeing 737 рассказал, как ему удалось выжить
Полиция начала ДНК-экспертизу тел пассажиров индонезийского "Боинга"
В Минфине опровергли сообщения об изменении налогов на роскошь
В Москве мужчины заказали доставку холодильника и ограбили курьера
Плохое питание в американской тюрьме подорвало здоровье Виктора Бута