Москвичи собрали полмиллиона рублей на лечение 3-летней Даши Агониной из многодетной приемной семьи

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-30T15:03:33+03:00

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Известный музыкант Петр Налич и шеф-повар из Италии Франческо Ди Белла впервые помогали детям с врождённым пороком сердца. Музыкант весь вечер пел для гостей неаполитанские романсы под гитару – что вкупе с итальянской кухней создало неповторимую атмосферу. А Франческо был рад продемонстрировать гостям свое умение и угостить изысканными блюдами итальянской кухни. Но больше всего его порадовала возможность помочь больному ребенку.

- Помогать всегда очень важно, ведь речь идет о благотворительности, - отметил Франческо. - Мы во Флоренции вместе с друзьями часто делали подобные мероприятия. Я люблю готовить для добрых людей. Теперь я живу в Москве, и для меня важно продолжать эту традицию. Я думаю, это правильно и очень просто – помогать на постоянной основе.

Франческо Ди Белла: "Я люблю готовить для добрых людей" Фото: Александр Сорин

Потрясающие картины с видами Италии предоставили старые друзья фонда «Детские сердца» – Дюдя Сарабьянов, Алексей Ланцев, Татьяна Ян и другие известные русские художники. Все средства от приобретения картин пошли на помощь трехлетней Даше Агониной из Астрахани.

В 2 года благодаря новому клапану на сердце Даша научилась смеяться

История Даши – это история отчаянной борьбы за жизнь. Эта девочка – одна из семи приемных детей в семье Агониных, которые воспитывают еще и четверых своих. Врожденный порок сердца Даше диагностировали еще в роддоме, и до мая 2017 года она находилась в специализированном доме ребенка, потому что перенесла несколько операций и нуждалась в постоянном медицинском наблюдении. Тогда же, в 2017-м, мама Даши впервые обратилась в фонд за помощью: девочке требовалась срочная имплантация искусственного сердечного клапана, но очередь на операцию была слишком длинной, а времени у Даши почти не было. Тогда фонд оплатил первый этап этого лечения, который стоил более 250 тысяч. Операция прошла успешно, и теперь девочке требуется пройти второй этап хирургического вмешательства, без которого шансы на реабилитацию и нормальное детство у Даши стремительно уменьшаются.

История Даши – это история отчаянной борьбы за жизньФото: Личный архив

Дело в том, что из-за врожденного порока девочка очень медленно развивалась: в 2 года весила меньше 7 кг, не сидела, не переворачивалась, ела только молочную смесь из бутылки. После имплантации сердечного клапана Даша стала быстро расти и развиваться: научилась кушать с ложки, играть игрушками, переворачиваться, начинает ходить в ходунках. Но самое главное – она научилась смеяться. Чтобы развитие ребенка продолжалось, требуется скорректировать установленный клапан.

На эту операцию и собирал деньги фонд «Детские сердца». И хотя стоимость лечения – 314 тысяч рублей, фонду удалось собрать почти в два раза больше – 550 тысяч. Организаторы рады этому факту: значит, есть возможность помочь кому-то еще, ведь подопечных, которым требуется срочная операция, у фонда не один десяток.

Привычка делать добро

- Это очень правильный формат благотворительного события, - говорит директор фонда Катя Бермант, – потому что фонд не потратил на организацию ни одного рубля! Все «ингредиенты» для мероприятия, начиная от помещения и заканчивая продуктами, предоставили наши друзья, для которых уже стало доброй традицией и даже обыденностью – поддерживать больных детей.

Именно этого и мечтает добиться Катя Бермант – чтобы идея благотворительности стала для простых людей обыденностью, такой же привычкой, как чистить зубы по утрам или уступать место пожилым людям в метро. Ее идея – привить россиянам привычку творить благо – не нова, она успешно работает во всем мире в виде рекуррентных платежей (или автоматических, как мы привыкли их называть).

Петр Налич весь вечер пел для гостей неаполитанские романсы под гитару Фото: Александр Сорин

- Ежемесячно перечислять небольшую сумму на благотворительность – это современная практика цивилизованного мира, такие платежи не обременительны для семейного бюджета, но для фондов, которые ежедневно спасают чьи-то жизни, помогают сформировать так называемую подушку безопасности, – поясняет Катя Бермант. – Для каждого из нас 100 рублей в месяц – это посильная и зачастую незаметная трата, но эти капли сливаются внутри фонда в большое море – море добра и человечности.

«Детские сердца» – один из старейших благотворительных фондов России, с 2002 года занимается адресным сбором средств на оплату кардиохирургического лечения детям с врождёнными пороками сердца. За 16 лет спасено 3747 детей и собрано более 750 млн рублей. Оформить подписку на ежемесячное пожертвование можно прямо сейчас