Как принять свой возраст и жить счастливо

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-30T16:47:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Философ-космист, автор Метода 7Р0, писательница Евдокия Лучезарнова считает, что стареть надо достойно. Ведь бывает так, что для некоторых людей зрелый возраст становится скорее досадным препятствием, чем периодом, которым нужно наслаждаться. Вы правда так считаете? Тогда вам срочно требуется помощь… От себя самого.

«Пожалуй, все люди на свете боятся состариться, - считает писательница. – Ведь когда-то мы заболеем, потеряем память, свободу передвижения, способность ухаживать за собственным телом и домом. Останемся одинокими. И люди боятся этого гораздо больше, чем утратить внешнюю привлекательность, даже если не осознают этого. Поэтому принять свой возраст - означает перестать закрывать глаза на проблемы, которые могут возникнуть».

1. Начните контролировать свою жизнь.

Евдокия Лучезарнова считает, что необходимо осознать, чего вы на самом деле боитесь в старости и найти, как этому противостоять.

«Напишите детальный план, в котором дадите отпор страху. Например, не пропускать обследования, откладывать деньги, перейти на правильное питание, удобнее обустроить дом и т.д. Это станет фундаментом для новой уверенности в себе. Если вам кажется, что у вас ничего не получится - просто подождите. Умение наслаждаться и гордиться собственным возрастом приходит не сразу. Для начала научитесь спокойно сообщать, сколько вам лет. Женщины часто пытаются себя омолаживать, скрывают свой возраст. Некоторые даже меняют год рождения в паспорте. Это неправильно. Человек, не принимающий свой возраст, не способен проживать свою жизнь, он начинает играть некую навязанную обществом роль».

2. Вычеркните из своего сознания идею, что успех – это молодость.

Писательница считает, что несмотря на возраст, всегда надо оставаться уверенным в себе человеком. По ее мнению, каждый человек должен излучать здоровье, оптимизм и чувство собственного достоинства.

«Перестаньте кормить маркетологов, скупая «суперэффективные» средства от старения. Вместо этого пересмотрите понятие привлекательности. Да, вы больше никогда не будете выглядеть на 20. Но быть элегантной, притягательной и харизматичной — этого у вас никто не отнимет».

3. Делайте только то, что любите, продолжайте учиться и реализовывать себя.

«Другими словами, ведите ту жизнь, к которой привыкли или о которой всегда мечтали. Столько всего интересного можно сделать! Воплощайте личные проекты, участвуйте или организовывайте мероприятия, которые отражают ваш характер. Стремитесь к мечтам, делайте карьеру в спорте или искусстве — многие начинают после 50 и достигают высот. Создавайте новые связи, осваивайте новые профессии, передавайте другим знания и заботьтесь о тех, кто нуждается. Все это позволит ощущать себя нужным и потенциальным. На мой взгляд, чем дольше живет человек, тем больше он заслуживает уважения. Только подумайте, он продержался в этой жизни! Он до сих пор цел и невредим или мало поврежден. Когда смотришь на людей, которые в зрелом возрасте остаются активными, подвижными, интеллектуальными, с ними всегда хочется побеседовать и узнать секреты их успеха».