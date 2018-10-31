Наводнение в Венеции: За один день базилика Сан-Марко состарилась на 20 лет

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-31T14:44:05+03:00

Сейчас ситуация улучшается, вода с каждым часом уходит, и максимальный уровень воды местами достигает высоты 105 см. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти подсчитывают ущерб от плохой погоды. Из Италии сообщает наш спецкор Татьяна Огнева-Сальвони [видео]

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Пока по соцсетям гуляют фотографии якобы веселых венецианцев по пояс в воде, а блогеры говорят, что мечтают теперь попасть в Венецию в период высокой воды, власти подсчитывают ущерб и хватаются за голову. Поток воды в понедельник достиг рекордных 156 сантиметров высоты и покрыл 75% территории города. Площадь Сан-Марко была полностью под водой. Повреждены древние фрески и мозаики в центральной базилике, в Палаццо Загури на выставке были повреждены два гобелена Жоан Миро, они уже на реставрации. Среди ночи была экстренно создана группа спасателей, которые по цепочке передавали произведения искусства. Главный риск составляла даже не соленая вода, а все то, что поплыло из канализаций. Очевидцы говорят в новостях, что запах был ужасающий.

Венеция на 75% ушла под воду во время наводнения.

Прокурор города Карло Альберто Тессерин бьет тревогу и говорит, что всего за один день Базилика Сан-Марко состарилась на 20 лет:

Главный риск составляла даже не соленая вода, а все то, что поплыло из канализаций.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Подобное наводнение знаменитой базилики - второе из нового тысячелетия и пятое за всю историю площади Сан-Марко.

На ближайшие праздничные дни прогноз погоды также не утешительный.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также прокурор сказал, что единственным решением в складывающейся ситуации является «прервать связь между морем и лагуной».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675598" frameborder="0"></iframe> Из-за шторма в Венеции затопило ресторан.

- Для нас восстановление ущерба от частых наводнений, помимо связанных с этим расходов, становится все более трудным, а в какой-тот момент это может стать невозможным, особенно в сценарии глобального изменения климата, который научный мир считает вполне определенным.

Город РапаллоФото: REUTERS

Сейчас ситуация улучшается, вода с каждым часом уходит, и максимальный уровень воды местами достигает высоты 105 см.

Венеция на 75% ушла под воду во время наводнения.

Разрушен яхтенный порт, минимум два десятка дорогих супер-яхт разбиты о скалы.Фото: REUTERS

В целом по Италии также много разрушений. Из самых страшных следующие: в прибрежном Рапалло разрушен яхтенный порт, а как минимум два десятка дорогих супер-яхт разбиты о скалы. Город Портофино полностью отрезан от Италии, как сообщил журналистам мэр города: «Дороги не существует, 180 туристов блокированы в наших отелях». Аэропорт Генуи закрыт и все полеты отменены, так как взлетные полосы были затоплены в результате морского шторма, а сейчас заполнены принесенным ветром и водой мусором.

Подобное наводнение знаменитой базилики - второе из нового тысячелетия и пятое за всю историю площади Сан-Марко.Фото: REUTERS

Официально на данный момент известно как минимум о 12 погибших в результате плохой погоды, несколько пропавших без вести и несколько сотен человек, получивших травмы. На ближайшие праздничные дни прогноз погоды также не утешительный, в наибольшей опасности зоны Венето и Трентино.

Венеция на 75% ушла под воду во время наводнения.

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В Венеции 75% территории затопило из-за шторма

Как передает агентство ANSA со ссылкой на данные центра прогноза приливов, накануне уровень воды в Венеции достиг 156 см над уровнем моря. Доступ к центральной городской площади Святого Марка закрыт представителями правоохранительных органов (подробности)