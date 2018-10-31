"Я жду совершеннолетия, чтобы ответственность нес я, а не родители": Архангельский подрывник был одержим историями анархистов

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-31T17:25:14+03:00

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Ровно две недели разделяет керченскую трагедию и взрыв в здании архангельского ФСБ. Параллели между этими ЧП - на поверхности. Во-первых, в обеих случаях "террористами-смертниками" выступили юные студенты политехнических техникумов (по сути ПТУ). Во-вторых, оба они использовали самодельные взрывные устройства. И, судя по записям в соцсетях 17-летнего Михаила Ж. из Архангельска, на него поступок 18-летнего Владислава Рослякова в Керчи произвел большое впечатление. Стал своего рода спусковым крючком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675735" frameborder="0"></iframe> В Архангельске после взрыва у дверей ФСБ оцеплен Троицкий проспект и близлежащие улицы.

В одной из онлайн-групп анархо-коммунистов (ультралевое движение, которое ставит целью полное уничтожение любой власти) Михаил состоял под ником «Валерьян Панов» и оставил там более тысячи сообщений за год.

На бойню в Керчи «Валерьян Панов» живо откликнулся и хотя не высказывал действиям Рослякова прямого одобрения, активно распространял в группе фото и видео с места трагедии и странички Рослякова «ВКонтакте». Один из его комментариев мог заставить насторожиться силовиков, которые должны мониторить подобные группы: «Студенту одной стипендии хватит на изготовление нормального взрывного устройства».

Студент был одержим идеями индивидуального терроризма и радикальных акций.

Своего интереса к самодельным бомбам «Валерьян Панов» и раньше не скрывал. Например, он со знанием дела и спецтерминов писал о бризантности (скорости детонации) взрывчатых веществ и пироксилиновом (бездымном) порохе.

Идеями индивидуального терроризма и радикальных акций студент был буквально одержим. Он активно репостил рассказы об исторических терактах из революционного паблика «Нечаевщина» (назван в честь анархиста и террориста XIX века Сергея Нечаева, одного из прототипов романа «Бесы» Достоевского), категорически отвергал идею мирных политический действий и призывал других участников группы анархо-коммунистов к «акциям прямого действия».

«Мирными шествиями ничего не сделаешь», «ты живешь в самом жестоком государстве, никакого мирного исхода быть не может», «одна из причин прибегнуть к террору - это то, что он содержит в себе пропаганду действием». Такими перлами изобиловали записи Панова в группе. Он же критиковал Льва Толстого за концепцию «непротивления злу насилием», пропагандировал «Азбуку анархиста» Нестора Махно и книги теоретика анархизма Петра Кропоткина, активно интересовался уголовными делами «Нового величия» и «Сети» (две группы, членов которых сейчас судят за создание экстремистского сообщества в Интернете).

Одна из первых записей «Валерьяна Панова» гласит: «Я жду своего совершеннолетия, чтобы ответственность за свои действия нес я, а не родители». Но своего совершеннолетия студент так и не дождался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675730" frameborder="0"></iframe> Взрыв у здания ФСБ в Архангельске.Автор - "Комсомольская правда"

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Максим ШЕВЧЕНКО, политолог:

«Это не политический террорист, а обычный психопат»

- На мой взгляд, случаи в Керчи и Архангельске никак не связаны. Разве что и там, и там действовали два очевидных психопата. Просто у одного была политическая мотивация, а у другого не было.

На молодежь влияет бесконечное насилие, которое они видят из телевизоров и мониторов комрьютеров - война, бомбардировки других стран, игры со стрельбой и взрывами. У молодых нет иммунитета ко всему этому. Но это даже не проблема компьютерных игр, это проблема эпохи. В конце XIX - начале XX века не было компьютерных стрелялок, но студенты подрывали себя в политических целях. И это тоже была проблема эпохи.

Но я считаю - то, что этот архангельский парень называл себя анархо-коммунистом и восхищался террористами 150-летней давности - ничего не значит. Человек, который взрывает сам себя, в любом случае проходит по ведомству психиатрии, а уж какие политические взгляды он себе придумал - вопрос десятый.

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