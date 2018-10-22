2018-10-22T03:19:37+03:00
Происшествия

Бойня в Керчи: перед нападением Росляков сжёг свои вещи и закопал сейф

Жертвами керченского стрелка стали 20 человек, более 70 пострадали [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Криминалисты исследуют окрестности дома РосляковыхКриминалисты исследуют окрестности дома РосляковыхФото: Анастасия ЖУКОВА
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Спустя несколько дней страшной трагедии в Керчи, где 18-летний Владислав Росляков убил 20 человек в политехническом колледже, выявились новые подробности того, как «стрелок» готовился к нападению.

Оказывается, перед атакой он закопал сейф на пустыре и сжёг часть своих личных вещей – фотографии, тетрадки, носители информации и религиозную литературу, сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что пока неизвестно, что именно парень хранил в сейфе, но, возможно, его содержимое поможет следователям найти ответы на многие вопросы.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, подруга матери Рослякова, которая была понятой при обыске их однокомнатной квартиры, рассказала, что полиция не нашла там ни одной вещи Влада, даже носков и трусов. Сейфа с оружием тоже не было.

Теперь криминалисты внимательно исследуют окрестности дома, где жил студент-убийца, в том числе и пустырь. Именно там, предположительно, юный злоумышленник тренировался в стрельбе и собирал бомбы.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков расстрелял соучеников и преподавателей в стенах Керченского политехнического колледжа, а потом покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек, еще 73 пострадали, 47 из них госпитализированы.

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