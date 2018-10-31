«Обычная женщина»: Хоронили проститутку - порвали два матраса

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-31T18:58:11+03:00

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Хорошая новость: этой осенью на ТВ прорвало плотину и с экранов хлынули, наконец, сериалы, которые не стыдно посмотреть. Некоторые из них хороши настолько, что продюсерам жалко их показывать вот так сразу в эфире, поэтому их крутят в платном онлайн-кинотеатре (речь о «Домашнем аресте» и «Звоните ДиКаприо!»). Пока за символические деньги, но ведь далеко не всякий русский человек готов отдать и копейку за то, что при некоторых навыках можно скрасть за так.

С «Обычной женщиной» нам повезло: сериал сразу стали показывать для всех. Фабула испытывает телезрителя на прочность: ну, где это видано, чтобы в нашем русском сериале героиня была добрая мать семейства и владелица борделя одновременно. Мы больше к драмам про кротких золушек привыкли, на худой конец — к исторической клюкве в сахаре (см. с понедельника сагу «Годунов»). Но это не Первый канал, не «Россия 1», а ТВ-3 - тут рискнуть можно. И даже не за полночь, а в 21.00, когда куча людей смотрит программу «Время».

Более-менее неоднозначные персонажи с нелинейным развитием характеров у типичного телезрителя вызывают раздражение. «Опять чернуха!» - восклицает он и уходит на кухню - класть колбасу на бутерброд. Хотя чернухи в этом сериале как раз нет: в жизни обычные женщины, может, и не закапывают трупы красивых проституток на дальнем кордоне, но в остальном-то все очень похоже на реальную картину бытия: много работы, дети, свекровь-злыдня (Татьяна Догилева), изменяющий от скуки муж (Евгений Гришковец). Затюканная бытом героиня Анны Михалковой устроила бунт - сначала еле слышимый, а потом, надо полагать, все более громогласный, и это как минимум любопытно. Это сериал про наше время, буквально про нас с вами, что на ТВ страшная редкость.

Евгений Гришковец в сериале "Обычная женщина". ФОТО ТВ3

Кроме типичных телезрителей, есть еще «нетипичные» - воспитанные зарубежной, прежде всего американской сериальной индустрией. Эти телезрители моложе и лучше зарабатывают, они рекламоемки - вот почему ими грезят все более-менее вменяемые телепродюсеры. История про грехопадение владелицы цветочного ларька снята с прицелом на них, живущих онлайн и про телевизор давно забывших, поэтому первую серию в рекламных целях загрузили во все соцсети, даже про «Одноклассники» вспомнили.

Авторы «Обычной женщины» явно рассчитывают, что их история потрясет сериаломанов настолько, что они сделают то, что делали чуть реже чем никогда: включат отечественное телевидение. В этом горячечном желании продюсеры пошли на отчаянный шаг: в одном из релизов черным по белому написано, что вот-де в Каннах на сериальной ярмарке «Обычную женщину» назвали русским Breaking Bad. Мол, посмотрите - у нас не хуже, чем в той истории про бывшего учителя химии, ставшего наркобароном. В США обычный мужчина, а у нас обычная женщина. Более того, на рекламном постере героиня Анны Михалковой сидит в кресле в той же позе, что и Уолтер Уайт из Breaking Bad. Очевидно, что это не совпадение, а совершенно сознательная цитата.

Постеры сериалов Breaking Bad (2008-2013) и "Обычная женщина" (2018) очень похожи. И это неспроста.

И это вскрывает тайную болезнь наших деятелей сериальных искусств. Придумывать классные истории они уже научились, а верить, что все у них получится, творить в безумии страстей «как для себя» - еще не очень. Поэтому им нужны эти американские костылики. Но ведь нельзя сделать лучше, если делаешь копию.

Нельзя даже сделать точно так же. На уровне второй серии интрига «Обычной женщины» начинает растрескиваться, мешая сочувствовать героине: все еще неясно, с чего это простая тетка вообще занялась сутенерством (а в Breaking Bad все было сразу понятно и ого-го). Хотя тело персонажа Аглаи Тарасовой в матрасе прятали и хоронили весьма художественно, это да.

Затюканная бытом героиня Анны Михалковой устроила бунт. ФОТО ТВ3

Если, работая над проектом, они всю дорогу вспоминали американский «эталон», это и есть главный ужас «Обычной женщины», перед которым меркнут темные делишки главной героини. Вся надежда на великолепного режиссера Бориса Хлебникова, которому, дай Бог, хватило сил выплыть из этого продюсерского морока. Отработанные технологии — это хорошо, но есть же еще глубины нашей, русской души.

ТВ-3

«Обычная женщина»

По будням, 21.00.

Также доступно на онлайн-сервисе «ТНТ-Премьер».