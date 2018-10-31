«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Смоленской области: ВИЧ становится обычным хроническим заболеванием

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-31T19:20:20+03:00

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31 октября в Смоленске на торжественном мероприятии, посвященном закрытию предпоследнего этапа Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в четырех городах региона – Смоленске, Рославле, Вязьме, Ярцеве.

Акция привлекла внимание населения, расширила знания о проблеме и мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

Заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов отметил, что на Смоленщине акция такого масштаба, как «Тест на ВИЧ: Экспедиция», проводится впервые, интерес к ней очевиден:

– Прошедшие три дня акции привлекли внимание населения, расширили наши знания о проблеме и мерах профилактики ВИЧ-инфекции – а это важные слагаемые успеха, – сказал Константин Никонов. – Очень ценно, что организаторы один день акции выделили для работы на предприятии. Поддержка подобных инициатив всецело отвечает приоритетам Администрации Смоленской области: мы заботимся о здоровье, благополучии и безопасности нашего населения.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проводилось в четырех городах региона – Смоленске, Рославле, Вязьме, Ярцеве.

Начальник управления организации медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Смоленской области Кристина Тхапа констатировала, что кампании по профилактике ВИЧ-инфекции всегда отличаются позитивом:

– Не стала исключением и акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Верим, что смоляне – участники акции – смогли сделать для себя правильный вывод: бояться не надо – надо знать! В России и Смоленской области уделяется большое внимание борьбе с этим хроническим заболеванием. И не только в разовых акциях, в каждодневной кропотливой работе по предупреждению ВИЧ-инфекции. Организационные меры департамента по здравоохранению Смоленской области, направленные на раннее выявление ВИЧ-инфекции, уже дали результат: за 9 месяцев протестировано более 18% жителей области. Сейчас у нас есть все условия для оказания эффективной медицинской помощи ВИЧ-положительным – квалифицированные доктора, необходимые препараты. Антиретровирусную терапию в Смоленской области получают 60,5% больных – значительно больше, чем в среднем по России. Мы надеемся, что благодаря акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», благодаря новым знаниям о ВИЧ-инфекции приверженность пациентов терапии возрастет, и мы поможем нашим пациентам прожить долгую и качественную жизнь.

Главный врач ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» Ольга Цыбакова отметила общую тенденцию, о которой говорили и в других регионах:

– Не страшно знать о ВИЧ-инфекции, страшно не знать о ней. Ведь незнание может привести к тяжелым, иногда непоправимым последствиям. Опыт показывает, что наши пациенты, приверженные лечению, живут полноценной жизнью, создают счастливые семьи, рожают здоровых детей и добиваются целей, которые перед собой ставят. Очень приятно видеть в добром здравии наших первых больных, инфицированных 30 лет назад и следующих рекомендациям врачей. Не случайно одна из брошюр, подготовленных для пациентов СПИД-центром, называется «Позитивная жизнь», и название соответствует содержанию. Считаем что позитивное – несмотря на плохую погоду – настроение акции создавали в первую очередь ее молодые участники. Сегодняшняя статистика такова, что ВИЧ-инфекция выявляется в основном у работающих людей зрелого возраста. Но регистрируются заболевания и у совсем молодых людей, поэтому избегать рисков заражения ВИЧ нужно научиться как можно раньше.

O-SPIDE.RU

Участница команды КВН «Триод и диод» Елизавета Кажанова рассказала, что многие смоляне, и из ее окружения в том числе, настороженно относятся к теме ВИЧ/СПИДа, стараются избегать разговоров на эту тему. По ее мнению, «это происходит от того, что люди до сих пор в этой теме не разбираются и знают только то, что ВИЧ/СПИД – это очень страшно и всегда приводит к смерти. Поэтому главная цель данной акции состоит именно в информировании людей. И люди, которые пришли и сделали тест на ВИЧ в рамках акции, получили полную достоверную информацию о ВИЧ-инфекции и в дальнейшем донесут все полученные знания об этом заболевании до своих родных, друзей, знакомых и близких. Надеюсь, что в скором времени мы начнем относиться к проблеме ВИЧ так же, как и к другим болезням».

Торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Смоленской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» традиционно прошла в конце мероприятия. Передача флага от региона к региону является символом объединения российских регионов перед проблемой распространения ВИЧ/СПИДа, а также преемственности, выраженной в форме эстафеты. Калининградская область, в которой акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» завершится, приняла у Смоленска эстафету акции Минздрава России в знак поддержки и преемственности.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.