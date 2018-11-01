Из «культурной столицы» - культурно

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-01T13:47:25+03:00

Ксения Анатольевна, что же вы так? Уроженка культурной столицы, а ведете себя, как в 36-ом трамвае Фото: Олег ЗОЛОТО

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Неслыханный скандал случился в полузапрещенном мессенджере «Телеграмм», которым, несмотря ни на что, пользуется вся элита России. Кандидат в президенты, «светская львица» и «икона стиля» Ксения Собчак грубо высмеяла Маргариту Симоньян, главреда «России сегодня». Высмеяла, воспользовавшись запрещенным приемом допустимым только при склоках в общественном транспорте. Но, у Маргариты Симоньян нашлось множество заступников и скандал выплеснулся далеко за страницы «Телеграмма».

Ксения Анатольевна, что же вы так? Уроженка культурной столицы, а ведете себя, как в 36-ом трамвае, когда все приличные люди в Автово* вышли, а вы на Юго-Запад** поехали и с кондуктором закусились, потому что на четвертинку хватило и на папиросы, а на билет уже не осталось.

Вот ссадят вас у кольца 56-го, напротив Угольной гавани*** и кладбища кораблей, что делать будете, когда собаки бездомные привяжутся? Я понимаю, что вы икона стиля, не знаю, правда, какого.

Ксения Собчак грубо высмеяла Маргариту Симоньян, главреда «России сегодня»Фото: скриншот сайта

Зато я хорошо знаю, что где бы я не лазал, рядом всегда были ребята из RT - что в Сирии, что в Славянске - их глазами на Западе нашу правду смотрят. Вам, видать, все это страшно не нравится, раз у вас такие злобные проекции возникли. Тяжело, понимаю, вся страна - ленинградская коммуналка, а Москва - ее кухня. Однако в чужие кастрюльки плевать, такого даже выпускники Пряжки**** себе не позволяют. Прим.с ув. Почт.

* До 80-х годов окраина Ленинграда, со «сталинской застройкой» и приметами цивилизации.

** Район массовой многоэтажной застройки в «зоне намыва», славящийся в 80-90-х годах своими дикими нравами.

*** Самая непрезентабельная и жутковатая часть Ленинградского-Петербургского порта.

**** Старейшая психиатрическая больница существующая с 18-го века

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Захар ПРИЛЕПИН

Очень тронул этот пост. Законодательница мод, кумир миллионов Ксения Анатольевна Собчак вдруг озаботилась внешним видом Маргариты Симоньян. Поначалу я подумал, что это какой-то поддельный аккаунт, не Ксении Анатольевны, а какого-то её не слишком остроумного врага: я же знаю эту милейшую и воспитанную девушку, кандидата в президенты, и прочая, и прочая - она не может вести себя так глупо. Но нет: её аккаунт.

Надо же, чего только не узнаешь о людях. Никак не могу привыкнуть, никак (подробности)