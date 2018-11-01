Прогрессивным людям можно даже прощать палачей, ведь они казнили и казнят плохих людей

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-01T13:12:48+03:00

Прогрессивным людям можно всё. Можно хамить, плеваться, ничего не видеть, когда дело касается своих, и цепляться к любой ерунде, когда речь идёт о чужих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш колумнист, писатель Захар Прилепин возмущен политикой двойных стандартов Ксении Собчак, которая вдруг перешла на личности

Изменить размер текста: A A

Очень тронул этот пост. Законодательница мод, кумир миллионов Ксения Анатольевна Собчак вдруг озаботилась внешним видом Маргариты Симоньян. Поначалу я подумал, что это какой-то поддельный аккаунт, не Ксении Анатольевны, а какого-то её не слишком остроумного врага: я же знаю эту милейшую и воспитанную девушку, кандидата в президенты, и прочая, и прочая - она не может вести себя так глупо. Но нет: её аккаунт.

Надо же, чего только не узнаешь о людях. Никак не могу привыкнуть, никак.

Кажется, нет ничего более анекдотичного, чем "праведный гнев" прогрессивных людей.

О, эти люди никогда не переходят на личности. Никогда не обсуждают чужой внешний вид, они сверхтолерантны и в неизъяснимой степени политкорректны. Они не шариковы, они преображенские. Одно их появление в нашем мрачном свинарнике преображает действительность, от них исходит свет, тепло, электричество. Не то что от нас, скотов.

Они - сами по себе! - стиль, мода, милосердие, гуманизм. И все остальные лучшие в мире понятия должны ассоциироваться только с ними. Интеллигенция, конечно же - это они, и только они. Они несут добро в лукошке, раздавая всем по ягодке: жри, зверьё грязномордое.

Ксения Анатольевна Собчак вдруг озаботилась внешним видом Маргариты СимоньянФото: скриншот сайта

Есть, правда, некоторые скучные "но".

Вы помните, как Ксения Анатольевна переодеваться в православных священников, как смешно у неё это получается; но упаси Бог задеть её за что-нибудь ей родной и понятное. Как она восклицает "Позор!" - видя людей под портретом Сталина. Правда, без проблем, со своей фирменной улыбкой, она же позирует под портретом Бандеры; но это тоже детали.

Прогрессивным людям жалко политзаключённых; правда, если это хорошие политзаключённые, которые страдают за прогрессивные сияющие ценности. А если они страдают за ценности плохие - то эти политзаключённые пусть провалятся в тартарары, ничего страшного. Прогрессивным людям можно даже прощать палачей, потому что это прогрессивные палачи, и они самым прогрессивным образом казнили и казнят плохих людей - ради счастья хороших людей, таких как они, например.

Фото Собчак в образе священника

Всё можно. Прогрессивным людям можно всё.

Можно хамить, плеваться, сардонически хохотать в ответ на любой человеческий вопрос, кривляться, ничего не видеть, когда дело касается своих, и цепляться к любой ерунде, когда речь идёт о чужих.

Своим - закон, чужие пусть гребут лесом.

Главное для них: кричать хорошо поставленным голосом, когда они огребают сами.

И потом снова со слезой в голосе рассказывать как важно выдавить из себя раба по капле, как важно остаться человеком.

Тьфу. Как же надоело. То, что у нас народилось и выросло колоссальное количество натурального, с гонором и при деньгах, наглого и самого низкопробного быдла - их прямая заслуга. Возможно, единственная их заслуга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захар Прилепин - Ксении Собчак: «Да, я убивал людей. Это такая работа»

Писатель и телеведущая схлестнулись в батле на телеканале «Дождь». Один из фрагментов их разговора - о ценности человеческой жизни - выдался особенно горячим (подробности)