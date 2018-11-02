2018-11-02T22:52:16+03:00
Звезды

Бывший гражданский муж Виктории Бони женится на шведской модели

Наследник ирландского миллиардера Алекс Смерфит нашел идеальную девушку [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Виктория объявила о разрыве с Алексом Смерфитом в феврале 2017 года.Виктория объявила о разрыве с Алексом Смерфитом в феврале 2017 года.
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Виктория Боня и Алекс Смерфит почти расстались два года назад. У телеведущей и наследника ирландского миллиардера есть общая дочь Анджелина — девочка сейчас живет с матерью. После расставания с Викторией 33-летнего Алекса (он младше 38-летней Бони на 5 лет) видели на вечеринках и ресторанах то с одной девушкой, то с другой. Но теперь, похоже, бывший гражданский муж Вики окончательно определился и нашел девушку своей мечты. Алекс встречается со шведской моделью Натали Синквист, на которой он, по слухам, собирается жениться. Якобы Смерфит во-вот сделает девушке предложение. Возлюбленную Алекса уже одобрили его родители.

Избраннице Смерфита 25 лет, она рекламирует нижнее белье и купальники, но при этом ведет достаточно спокойный образ жизни — Натали ни разу не была замечена в скандалах, в светских кругах и в шоу-бизнесе о ней не ходит никаких сплетен. Ну разве что в минус ей можно записать тот факт, что шведка иногда снимается топлесс.

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Слухи о том, что Алекс и Виктория расстались, впервые появились в конце 2016 года. А весной 2017-го Боня сообщила о разрыве в Инстаграме.

- Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда, - написала телеведущая. -Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому.

Почему произошел разрыв, Боня никогда прямо не говорила, но давала понять, что ей нужен более самостоятельный и зрелый мужчина, готовый к семейной жизни. Хотя Боня и Смерфит растили дочь, богатый наследник не спешил вести телеведущую под венец. Именно поэтому, возможно, они и решили разойтись.

Сообщение о разрыве с гражданским мужем Виктория решила сделать после того, как в Интернете сегодня днем всплыли снимки Алекса Смерфита, страстно целующегося со своей новой возлюбленной в одном из ночных клубов Парижа. Пара весело проводила время, не особо скрываясь от фотографов. В спутнице Смерфита интернет-пользователи узнали уроженку Ростова-на-Дону по имени Катя. Потом на Каннском фестивале Алекса видели с британской моделью Киберли Гарнер.

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Боня же после расставания с Алексом публично вышла в свет только с одним мужчиной. В мае этого года на Каннском фестивале Вика появилась под руку с импозантным французом Пьером Андюраном. Бизнесмен, владеющий компанией с миллиардными оборотами, казался милым, привлекательным, а главное — нежно влюбленным в Боню. Поклонники тогда искренне порадовались за телеведущую, которая рассказывала: мол, у нас с Пьером все серьезно, мы уже познакомили детей и подумываем о свадьбе. А спустя пару месяцев Андюран тихо исчез с горизонта Вики. После телеведущая заявила, что ее роман с миллиардером был исключительно пиар-историей — якобы Пьер заплатил ей крупную сумму за то, чтобы они изображали влюбленную пару. Бизнесмен в ответ молчать не стал и заявил, что его роман с Боней бьл настоящим, и что он почти год снимал квартиру для телеведущей и ее дочки Анджелины — якобы у самой Бони не хватало средств на аренду. Правда, после и Виктория, и Пьер от своих слов открестились, свалив все на СМИ — якобы их не так поняли, и ничего подобного они не говорили.

Виктория Боня впервые появилась с импозантным французом Пьером Андюраном на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фото: Инстаграм.

Виктория Боня впервые появилась с импозантным французом Пьером Андюраном на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фото: Инстаграм.

Виктория сейчас живет в США. Звезда экрана намекнула, что собирается осесть в Калифорнии. В США Боня мечтает сделать карьеру как модель и актриса. Вика уверена, что у нее получится: в Инстаграме он заверила поклонников, что все ее мечты сбываются, просто нужно не сдаваться и смело воплощать их в жизнь.

- Все, о чем я когда-то мечтала, теперь происходит в моей жизни. Главное — мечтать. Нужно мечтать очень глобально. Если вы не можете этого делать, значит сбились с пути, — сообщила Виктория.

Дочь Анджелина почти все время проводит вместе с мамой. Алекс спокойно отпустил шестилетнюю наследницу за океан, ведь они видятся довольно часто – Виктория регулярно приезжает в Монако, где живет Алекс, или отправляет девочку к папе на каникулы.

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