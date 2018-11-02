Юнус-Бек Евкуров о ситуации в Ингушетии: Обстановка у нас контролируемая. Просто люди – небезразличные

СЕГОДНЯ 00:25 2018-11-02T01:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

«Настроение рабочее»

- Алло, Юнус-Бек! Ну, наконец-то! Спасибо, что сами мне вот перезвонили. А то я уже три дня не могу до вас дозвониться...

- Привет, Саш! Что ты хотел?

- Да такой вот сперва - очень важный вопрос... Мои друзья, мои родственники, мои фанаты, которые являются и вашими фанатами тоже, за вас болеют... Они спрашивают, как у вас дела, как настроение, как здоровье? Потому что они все знают, что вы кашляли одно время. (Глава республики, пока в Магасе шли митинги, на ногах перенес серьезную простуду.) Отвечайте, что передать?

- Настроение рабочее. Кашлять чуть-чуть продолжаю. Но такой кашель уже, остаточные явления.

Ну, и обстановка у нас контролируемая...

- Некоторые предлагают вам прислать что-нибудь - чтобы окончательно вылечиться. А моя супруга сварила варенье из таких вот ягод, которые заживляющие - и для души, и от простуды... Может, передать баночку облепихи?

- Настоящие друзья присылают, а не спрашивают. (смеется) Поэтому - делай выводы.

- Извините. Все, передам!

«Кризиса нет»

- Теперь вопрос такой. Много говорилось вот об этой ситуации, которая сложилась в Ингушетии последние недели. Это можно назвать кризисом? Или - нет? И сколько вообще процентов населения во все это втянуто?

- Ну, во-первых, не будем называть это кризисом. Это ни в коей мере не кризис. Это раз.

Второе. Это я больше назвал бы фактором таким, - что людям небезразлично то, что происходит, и - любые решения. Не говорю про ту часть организаторов этих акций, которые заинтересованы, преследуют свои личные корыстные интересы (кашляет).

Ну, и плюс - я бы ни в коем случае не называл процент, потому что, если 1 процент – это все-таки население республики, жители республики. И мы должны считаться со всеми мнениями. Поэтому считать, какой процент больше или меньше, - мне кажется, это даже вредно. И неправильно по отношению к жителям. Такое мое убеждение.

Во время Всемирного конгресса ингушского народа в Доме культуры города Назрань, 30 октября 2018 года. ФОТО Елена Афонина/ТАСС

- Вот так?

- Да! Ну, давай это не будем говорить - это некрасиво. Неполиткорректно. Это не тема Евкурова. Поэтому давай не будем…

- Не продолжаем, короче... Вам, значит, дорог каждый...

«Звонок президента - большой плюс»

- И еще вот такой вопрос возникает у моих друзей. Вы так лояльно относитесь к своим оппонентам... Это потому, что вам Владимир Путин звонил? (Президент России две недели назад по телефону подробно обсудил с главой Ингушетии ситуацию в республике. - А.Г.) Или вы сами так просто - по душе такой человек?

- Во-первых, конечно - это большой плюс, что имеем мнение президента в плане того, что любые вот эти митинговые вещи - они должны заканчиваться мирным путем, а не силовыми действиями. Это - раз.

Второе. Я на протяжении десяти лет, работая главой республики, и на протяжении многих лет, служа в армии, всегда понимал, что есть та часть, категория, которая недовольна, есть люди, у которых есть свои амбиции, которые хотят по-другому себя реализовать, которые идут в оппозицию. И со всеми бороться силовыми методами, а не демократическим путем, - это дороже обходится. Мировая практика показывает, что «не демократия» не имеет такой перспективы в дальнейшем. Это решение сиюминутное. Сегодня задержали, посадили, - а что дальше?

Сегодня есть те же организаторы митингов, они известны, десять лет я их вижу, еще до меня они были и этим занимались. Они известны всем жителям республики. У них есть свои взгляды. И их не надо сильно бояться.

Конечно, правоохранительные органы будут жестко пресекать их действия, и делают это, если за рамки закона выходят уже. Сегодня есть административное наказание, есть протоколы, есть предупреждения, есть представления.... Все должно быть в рамках закона. Это мое твердое убеждение, я всегда на это ссылался и говорил об этом. И в данной ситуации такой подход - тоже не исключение.

Дело, Саш, не в том, что Евкуров лоялен или не лоялен (кашляет), а дело в том, что я все-таки стараюсь сам, как бы мне ни хотелось, не переступать закон.

- «Как бы мне ни хотелось» - это я все же зачеркну, уберу. Ладно, Юнус-Бек?

- Ну, убери... Как хочешь. Хотя - я бы не стал сильно править меня на твоем месте. Не злоупотребляй, ладно! Так - честнее...

- Ну, ладно, хорошо. Уговорил.

«В Конституционный суд России пока не ходил»

- А вот после решений Конституционного суда республики, в котором далеко не все тейпы участвовали, - дальше-то ваши какие шаги? Вы в Конституционный суд России собираетесь обратиться?

- Во-первых, Конституционный суд (Республики Ингушетия. - А.Г.) принял решение, которое не отменяет закон уже принятый, а которое не согласно с решением и соглашением. Дальше процедура такая... Правительство республики, чтобы исполнить это решение республиканского Конституционного суда, оно обязано его исполнить, обращается в течение месяца в наш парламент с предложением реализовать это решение. И парламент в течение трех месяцев должен точку поставить над этим действом. Я же, как глава республики, имею право обратиться в верхнюю инстанцию – в Конституционный суд Российской Федерации. Обратиться туда, чтобы они уже поставили точку…

- Вы будете туда обращаться?

- Это - пока вопрос. Я не хочу сейчас обсуждать решение Конституционного суда республики, как бы оно мне нравилось или не нравилось, но решение уже состоялось. Поэтому здесь тоже будет неполиткорректно.

Тем не менее, я всегда говорил и буду говорить, и сейчас повторяю, что то решение, которое состоялось, то соглашение (по пересмотру границы между Чечней и Ингушетией. - А.Г.), которое мы подписали с главой Чеченской Республики, тот закон, который состоялся, - это историческая страница нашей республики, в том числе наших взаимоотношений.

И я уверен, что мы на правильном пути. И я буду эту позицию до конца отстаивать.

Участник митинга в Назрани, октябрь 2018 года. ФОТО Елена Афонина/ТАСС

- Значит, пока в Конституционный суд России вы не будете обращаться?

- Я пока про это не говорил бы.

- Ладно, тогда об этом заканчиваем...

«Социальные программы не рухнут, люди не пострадают»

- Юнус-Бек, а вот все эти программы социальные... Я их посмотрел, там целый набор объектов - на миллионы, если не на миллиарды рублей, которые вы пробили, в хорошем смысле, и через правительство, и через министерства, и по просвещению, и медицине в том числе, и так далее... Вот эти все программы не пострадают из-за того, что вы 60 % своего рабочего времени тратите на, в хорошем смысле опять-таки, на убеждение, на работу с людьми? Вот эти все ваши наработки, которые вы не за год, не за два, а за десять лет сделали, наладили контакты, - это все не рухнет, не пострадает?

- Насчет рухнет... Не рухнет – это точно. Это раз.

Во-вторых, эти госпрограммы, в том числе и в рамках национальных проектов, в рамках выполнения Указов Президента России, федеральные и другие программы, - они, конечно, будут работать, они действуют и и мы продолжим их реализовывать. И объекты строятся, и за этим жесткий контроль есть.

- То есть, митинги здесь никак не отразились...

- Здесь, единственное, страдает инвестиционная привлекательность. Те организаторы вот этих акций, они в какой-то степени оторвались от жизни.

- В каком плане?

- Мы долго-долго, десять лет! - «чистили» республику от всяких там вещей, которые там - и по терроризму, и по экстремизму, и по обстановке тяжелой...

Потом мы показали республику всем, - что мы в состоянии проводить любые мероприятия, у нас безопасно.

И вот митинговые страсти... Конечно, они в какой-то степени нас затормозили. И на полтора-два шага назад отодвинули. Здесь надо работу проводить с инвесторами, снова надо работать. Вот здесь это есть. Имиджевая составляющая республики... Надо ее снова налаживать.

А остальное там – для выполнения общих задач, которые в плане стоят, это рабочие моменты.

«Организаторы митингов провокаций не допустили»

- Но ведь вы же показали лицо республики не только в России, вас здесь очень многие увидели, поверили, что терроризма нет, курорты развиваются. Вы же вышли и на международный уровень и участвовали в различных мероприятиях, связанных с приездом зарубежных высоких гостей. Вас президент Путин приглашал, когда принимал в Москве руководителей ряда государств...

- Конечно, это масштабная работа была. Но опять же, ничего страшного. Потому что мы - отказавшись с самого начала от силовой составляющей - ушли вообще от столкновений. И здесь - в том числе - надо отдать должное и организаторам митинговых страстей, как бы кто там ни провоцировал, и сами организаторы тоже ушли от провокаций по отношению к власти, силовым подразделениям.

Поэтому, будем считать, что это тоже - как пример для многих регионов, как можно провести такие мероприятия без крови, без столкновений, вот таким мирным путем.

А дальше - уже процесс работает профилактический, который мы должны проводить.

* * *

- Ваша семья как все эти передряги переживает?

- Нет, все нормально, все в рабочем режиме.

- Вы сейчас все равно кашляете... Я же слышу. Я тогда вам - баночку варенья. Как, - мне туда, прямо в Магас ее привезти или как, куда мне эту баночку?

- Ты в Москве там передай - сам знаешь, куда. А мне передадут, не волнуйся.

Варенье и мед для Юнус-Бека Евкурова.Фото: Александр ГАМОВ

- Все, сегодня-завтра. Сколько вам литров?

- Литр достаточно. (смеется)

(В этот же день корреспондент «Комсомолки» отправил - куда положено - чтобы передали Юнус-Беку Евкурову две банки варенья - облепихового и малинового, а также банку меда.)

- Сейчас потеплело в республике, я так понял? Во всех смыслах, правильно?

- Все нормально, все по плану.

- Я вас обнимаю.

- Давай...

КСТАТИ

Ответы на пять наивных вопросов о «пограничном майданчике» в Ингушетии

1. Из-за чего конфликт?

В 1991 году Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики не стало. Чечня провозгласила независимость, а Ингушетия, после всенародного референдума вошла в состав Российской Федерации, о чем была сделана соответствующая запись в Конституции РФ. В то время, бывшие административные границы никто не стал демаркировать. «Дудаевская» Чечня-Ичкерия была недоговороспособна и это еще мягко сказано. Генерал Аушев и генерал Дудаев просто подписали соглашение, по которому граница между Чечней и Ингушетией считалась соответствующей административным границам между автономными областями в 1934 году. А потом, все как-то не доходили руки – две «чеченские войны», потом восстановление Чечни – было не до территориальных споров, которые на Кавказе во все времена проходили крайне болезненно. Тем более, в 1992 году, ингуши уже пережили один конфликт из-за административных границ с соседями - осетинами (подробности)