«Тест на ВИЧ: Экспедиция» – Центральный федеральный округ пройден

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-02T14:19:52+03:00

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12 июня III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), стартовала на Камчатке. Маршрут акции, направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, проложен через 30 регионов, 120 городов. На сегодняшний день обследовано около 44 тысяч человек.

Позади уже пять федеральных округов. Шестым на пути мобильных пунктов тестирования стал Центральный федеральный округ.

Первой в ЦФО стала Воронежская область

Как ни странно, тема дискриминации ВИЧ-положительных актуальна и в Центральном федеральном округе. Приближённость к столице, к актуальной информации и множеству профилактических мероприятий хоть и меняет ситуацию с отношением общества к ВИЧ-положительным, но не так эффективно, как бы этого хотелось. Как рассказала Наталья Коржова, координатор общественного объединения людей, живущих с ВИЧ: «15–20 лет назад люди стремительно узнавали о том, что в твоем подъезде живет ВИЧ-положительный. Дежурили бабушки с ведрами хлорки, протирали ступеньки, по которым я ходила, перила, дверные ручки, к которым я прикасалась». Хотя сейчас такого уже нет и отношение в обществе медленно, но верно меняет направление, многие ВИЧ-положительные предпочитают по-прежнему не открывать диагноз даже близким. Равные консультанты в Воронеже активно участвовали в дотестовом и послетестовом консультировании, которое проходили все сдавшие тест на ВИЧ.

Дайте им спокойно жить

С 23 по 26 октября мобильные пункты тестирования побывали в Московской области – Королеве, Балашихе, Химках и Красногорске. К тестированию присоединились работники АО «Научно-исследовательский инженерный институт».

26 октября в здании Правительства Московской области прошла церемония передачи флага Подмосковья Смоленской области. Это символ эстафеты, объединяющей регионы страны в борьбе с ВИЧ. Последний пункт этой эстафеты – Калининград.

Выступая на итоговом мероприятии, посвященном участию Московской области в акции, помощник министра здравоохранения Ляля Габбасова отметила, что с момента принятия государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции информирование и тестирование граждан проводится с каждым годом все шире. В рамках акций по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, которые проводятся уже на протяжении трех лет, повышается уровень информированности населения, люди узнают больше о методах профилактики и путях передачи этого заболевания.

Ляля Адыгамовна рассказала о том, как участники нынешней акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» помогали ВИЧ-положительным с медицинской точки зрения. «Но есть еще один немаловажный аспект, – подчеркнула она. – Улучшение их качества жизни, снижение дискриминации, налаживание нормальной социальной атмосферы».

Действительно, не так страшна сама болезнь, как мизерная информированность о ней. По словам специалистов, молодежь сейчас довольно продвинута, но старшее поколение о ВИЧ не знает вообще и знать особо не хочет. Вплоть до заявлений в полицию с просьбой изолировать соседа-«спидоносца» от общества, так как «нам приходится с ним за одни дверные ручки держаться».

Поэтому главная задача акции – привлечь внимание граждан к проблеме, повысить мотивацию к тестированию, увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, донести информацию о том, чем страшна ВИЧ-инфекция. А также о том, как нельзя заразиться – в том числе через дверные ручки, рукопожатия, объятия и даже поцелуи.

ВИЧ без права передачи

Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Утёмова выразила благодарность Минздраву России за предоставленную региону возможность поучаствовать в акции. По ее словам, руководство региона уделяет проблеме повышенное внимание.

– В Московской области проживает 42 000 ВИЧ-положительных и ежегодно выявляется 3,5 тысячи вновь выявленных пациентов. Это значимые цифры, поэтому мы должны предпринять все усилия, чтобы они получили право на достойную и долгую жизнь. Для этого в Московской области имеются все ресурсы для оказания качественной медицинской помощи. Только в 2018 году из регионального бюджета в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья выделено 830 млн. рублей для лекарственной помощи ВИЧ-положительным пациентам. Это на 50 млн. больше, чем в прошлом году. И сегодня я могу с гордостью отметить, что каждый вновь выявленный пациент может получить лечение в день постановки диагноза и получить право на качественную жизнь. Поэтому так важны акции Минздрава России, которые позволяют не только выявлять новые случаи ВИЧ-инфекции, но и доносить необходимую информацию о лечении.

В интервью «КП» Елена Дмитриевна сказала, что у Московской области особенная специфика. Тут и повышенная плотность населения, и 4 миллиона мигрантов. Тем не менее общие показатели по ВИЧ гораздо лучше, чем в среднем по стране.

Знать, чтобы жить

Главврач ГКУЗ Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Александр Пронин сетовал на безразличие соотечественников к своему здоровью: нет времени провериться, лень... А тут тестирование само идет к людям. И наглядно показывает: обследование – процедура простая, безболезненная, не причиняющая неудобств.

– Для нас подобный формат проведения акции стал своеобразным открытием, а работа с людьми в плане экспресс-обследования на ВИЧ действенна, – прокомментировал Александр Пронин. – Я надеюсь, что теперь мы будем внедрять этот формат работы в свою практику.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Московской области Наталья Санина отметила особое место медицинского персонала первичного звена – участковых терапевтов – в профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Это три тысячи врачей. И очень важно укреплять связь специалистов по ВИЧ и терапевтов, предоставлять терапевтам самую актуальную информацию.

Именно поэтому в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проводятся обучающие семинары «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика». Все желающие слушатели в его ходе получают современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции и профилактическим мероприятиям.

КСТАТИ

Жители Смоленской области присоединились к акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». И хотя погода не радовала, но, как отметила главный врач ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» Ольга Цыбакова, позитивное настроение создавали молодые участники акции, которые ответственно относятся к своей жизни и здоровью. Сейчас заболевание в основном регистрируется у работающих людей зрелого возраста, но и совсем молодые люди не избегают инфекции. Поэтому так важно знать смолоду все, что касается этой болезни.

Участница команды КВН «Триод и диод» Елизавета Кажанова отметила главное: «Люди, которые пришли и сделали тест на ВИЧ в рамках акции, получили полную достоверную информацию о ВИЧ-инфекции и в дальнейшем донесут все полученные знания об этом заболевании до своих родных, друзей, знакомых и близких. Надеюсь, что в скором времени мы начнем относиться к проблеме ВИЧ так же, как и к другим болезням».

ИТОГИ

Пройдено 3833 километра. ВИЧ-статус узнали 5902 человека. В акции приняли участие жители 12 населенных пунктов и сотрудники 3 ведущих предприятий округа.

Впереди – последний регион на пути мобильных пунктов тестирования – Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ. Там 7 ноября и завершится самая масштабная акция по тестированию на ВИЧ в истории России.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.