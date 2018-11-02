Валерия продемонстрировала идеальную талию

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-02T17:32:12+03:00

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Знаменитости собрались на дружеский ужин накануне престижной музыкальной премии «Виктория», которую курируют поэт Михаил Гуцериев и маэстро Игорь Крутой.

Напомним: российская национальная музыкальная премия «Виктория» пройдет 7 декабря в Кремлевском дворце. Эта награда вручается артистам и авторам за достижения в области музыки.

Поэт Михаил Гуцериев - один из учредителей премии "Виктория".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Игорь Крутой обменивался новостями с певцом Львом Лещенко.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Звездой ужина, проведенного в преддверии премии, стала 50-летняя певица Валерия. Артистка продемонстрировала новый рокерский стиль, облачившись в укороченную кожаную «косуху», которая подчеркнула ее идеальную талию.

Валерия подчеркнула стройные формы оригинальным нарядом.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Наверное, такие хрупкие формы из наших легендарных знаменитостей были разве только у Людмилы Гурченко. Говорят, талия у актрисы была очень миниатюрной — 48 сантиметров.

Судя по всему, у красавицы Валерии похожие параметры. Певицу все расспрашивают, как ей удается так молодо выглядеть. Артистка не скрывает, что много занимается спортом и соблюдает диету.

Недавно Валерия выпустила именную систему диетического питания.

— Я сторонница здорового образа жизни, всю жизнь стараюсь правильно питаться, — рассказала «КП» певица. — Пробовала много разных рационов с доставкой правильного питания (сейчас это популярная услуга), но мне дольше двух недель не получалось задержаться ни на одном, потому что привозят хоть и полезную еду, но невкусную, пресную. А мне хочется, чтобы еда приносила удовольствие. Поделилась своей идеей с Эмином Агаларовым (певец, бизнесмен. — Ред.). Он прямо с восторгом воспринял: супер, запускаемся. Пять месяцев занял процесс подготовки. Надо было собрать правильную команду. Кухню ставил шеф-повар всех ресторанов Эмина, и, конечно же, мы еще привлекли кандидата медицинских наук — диетолога. И мой личный вклад здесь, безусловно, есть в каждом блюде. Я абсолютно все тестировала, дорабатывала вместе с технологами и диетологами.

Иосиф уже сбросил 10 кило. И мама моя тоже. Она похудела на 7 килограммов. Секрет в чем? Есть надо немного, но часто. Ребята, которые со мной работают, смеются: вы опять едите, что ли? Я все время с этими коробочками.

КСТАТИ

Фигура на «отлично»: 50-летняя Валерия в бикини выглядит как студентка

Валерия с семьей отправилась на отдых в Швейцарию: несколько лет назад певица купила дом в стране часов и шоколада, и теперь проводит в нем почти каждое лето. Вилла звезды и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина расположена неподалёку от Женевского озера, и артистка при первой же возможности спешит на пляж позагорать. Тем более, что погода стоит жаркая и солнечная (подробности)