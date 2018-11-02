Поощрять доносительство, искоренить «неформальную занятость» и расширять платные парковки: Минфин нашел способы повысить сборы с населения

СЕГОДНЯ 20:57 2018-11-05T20:57:40+03:00

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«Рекомендации, способствующие увеличению доходной базы» выложены в открытом доступе на сайте Минфина. 58 страниц методички изобилуют советами, как искать всевозможных уклонистов, повышать налоги, помогать людям стучать друг на друга и… развивать институты самообложения граждан! Это когда народ почему-то решает добровольно помимо уже имеющихся обязательных налогов придумать и обложить себя себе новым местным сбором – так сказать, самообложиться. Мы не поленились прочитать этот прекрасный труд. Дальше даем цитаты из полюбившихся мест.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЧИНОВНИКОВ

Надо срочно поставить на место зарвавшихся самозанятых граждан. Как они смеют репетиторствовать, ремонтировать машины, сидеть с детьми, не платя налоги? Для борьбы с ними необходимо: «...расширение состава комиссий по снижению неформальной занятости... Подобные меры связаны с оптимизацией работы существующих в регионах и муниципалитетах комиссий по легализации налоговой базы».

Почему-то когда говорят об оптимизации больниц и школ, то подразумеваются, что людей уволят, а учреждения закроют. Зато оптимизация комиссий в муниципалитетах обязательно связана с наймом новых бюрократов.

Ладно, бороться за увеличение доходов начнем с расширения штата чиновников.

РАСКРЫТЬ ГЛАЗА НА ПОЛЬЗУ НАЛОГОВ

Регионам необходимы единые онлайн площадки для приема жалоб от жителей. Никогда не догадаетесь зачем.

«Цель создания онлайн-площадки для обработки обращений населения в региональные органы управления состоит в том, чтобы привлечь население к обсуждению вопросов о необходимости уплаты налогов и сборов в установленные сроки».

Это гениально! Зачем отвечать на жалобы о холодных батареях и грязи во дворе? Давайте, жители, мы вам расскажем о необходимости платить налоги. О каком асфальте без ям может идти речь, пока все должники не повывелись?

СТУКАЧЕСТВО В ЗАКОНЕ

«Выявление случаев сдачи в аренду жилья без договора аренды и уплаты НДФЛ может стать одним из ключевых мероприятий, направленных на ускоренный рост доходов... В качестве механизма, позволяющего заинтересовать управляющие компании выявлять подобные случаи и сообщать о них, можно из местных бюджетов давать стимулирующие гранты управляющим компаниям, как поощрение за прирост поступлений по НДФЛ».

Пусть дворники-мигранты за премию стучат на жителей дома, сдающих квартиры. А так как гастарбайтеров, уклоняющихся от налогов, тоже надо выявлять, то на них будут доносить обиженные жители. Все стучат на всех.

ПУСТЬ ВОДИТЕЛИ ЗАПЛАТЯТ

«Следует расширить практику использования мобильных камер видео-фиксации. Надо внимательно относиться к выбору места их установки, проводить анализ эффективности в данном месте... оценку потенциальной собираемости штрафов также следует проводить. Рекомендуется дальнейшее развитие системы платных услуг, сети платных парковок и платных автодорог».

Наконец-то честно признались, что камеры фиксации и платные парковки вводятся для пополнения бюджета. А нам-то заливали про безопасность, про необходимость упорядочить движение и пересадить людей на общественный транспорт. Когда в следующий раз чиновник будет говорить о нашей же пользе от дополнительных транспортных сборов, не верьте ему. Самые искренние люди работают в Минфине, они не боятся называть вещи своими именами.

...И ХОЗЯЕВА ЛОДОК ТОЖЕ

«Регионам и муниципалитетам рекомендуется активизировать работу по выявлению незарегистрированных средств водного транспорта».

Вот это правильно. Владельцы лодок не пользуются платной парковкой в центре, платными дорогами, они не получают штрафы с камер. Непорядок! Мы сейчас всем лодочникам быстро напомним про транспортный налог. Осталось придумать, как уговорить рыб стучать на уклонистов.

РОССИЯ САМООБЛОЖИВШАЯСЯ

«Ряд проблем местного уровня может быть решен и решается с использованием самообложения граждан. Регионам и муниципалитетам рекомендуется развивать институты софинансирования и самообложения... Добровольный характер таких платежей позволяет избежать проблем с организацией самообложения».

Да это настоящий алмаз! Институт самообложения. Сначала людям промоют мозги на онлайн площадках, потом предложат стучать друг на друга, дальше соберут деньги за пользование дорогами и лодкой. А в конце граждане, видимо, забыв, что уже оплатили налогами и ремонт дорог, и прочие госуслуги, захотят снять головную боль с местных властей - добровольно подкинуть еще деньжат.

ПОМНИМ ПРО ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Не подумайте, что автор методички предлагает только выявлять, собирать и самооблагать. В самом конце вспоминают и о том, что на самом деле должно быть основным источником бюджета – развитии малого и среднего бизнеса: «Компенсировать часть затрат новым предприятиям малого и среднего бизнеса на разработку проектно-сметной документации, субсидировать приобретение новых технологий, взять на себя часть затрат на подготовку площадок для размещения предприятий».

Будем надеяться, что тех, кто получит субсидию, будет все же побольше, чем контролирующих чиновников.

ВОПРОС ДНЯ

А как еще пополнить местный бюджет?

Алексей МАМОНТОВ, глава Московской международной валютной ассоциации:

- Пополнить местные бюджеты эффективнее всего теми деньгами, которые у них уже есть. Которые они сами собирают. Почему население выступает против новых налогов - потому что видит, как расходуются средства: бездумно! И это анализ Счетной палаты. Миллиарды уходят на ветер.

Валерий КАТЫШЕВ, мэр города Буй, фермер-сыровар:

- Надо заниматься производством. Наш город имел более 30 предприятий, сейчас около 15. Слава богу, жива железная дорога и основные предприятия. Но поголовье с 300 тысяч коров снизилось в разы. Облагайте кого угодно - с чего вы будете собирать? Вот я на общественных началах руковожу городом, где живет 24 тысячи человек, - с себя решил начать экономить. И думаю - как при профиците федерального бюджета бюджеты регионов загоняют в долги? У Костромской губернии долги больше 20 млрд. Что, нельзя из триллиона прибыли федерального бюджета дать сумму по 0,1 процента в регионы? А так-то у нас денег нет ни хрена. Надо дать возможность продохнуть тем, кто работает.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:

- Это обдирание второй шкуры с людей, которые и так живут тяжело. Надо налоги пополнять за счет олигархов, которые в офшоры свои деньги вывели. И успешно работают депутатами и возглавляют всякие корпорации. Изъятие этих денег будет без особого ущерба для них. А обирать тех, кто на своих огородах выращивает овощи или рыбачит, - это просто хамство.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя:

- Милостыню собирать чиновникам на улицах! Убрать от храмов нищих и посадить чиновников. Что касается новых налогов... Если вспомнить времена Хрущева - там с каждой курицы и с каждого плодоносящего дерева платили налог. И чем кончилось?

Дмитрий КОСЫРЕВ, член президиума Движения за права курильщиков:

- Сейчас соревнование сверхдержав происходит в сфере налогов. В США одно известие о том, что разрабатываются законы об облегчении налогов и снятии сотен ограничений для граждан, которые напринимали демократы, привело к всплеску деловой активности. А в Китае сессия парламента начинается с обсуждения снижения налогов...

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