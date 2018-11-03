КПРФ не будет участвовать в выборах губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-03T16:41:15+03:00

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Новые выборы главы Приморского края, которые состоятся 16 декабря, обойдутся без кандидата от позиционирующей себя «главной оппозиционной силой» страны КПРФ. Региональное отделение КПРФ на своей конференции решило не выдвигать своего кандидата. Андрей Ищенко, участвовавший в предыдущей выборной кампании, чьи итоги были признаны недействительными, заявил, что его и краевой парторганизации решение о неучастии в новых выборах «связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов». Хотя еще недавно утверждал, что готов выступить в новом предвыборном марафоне и посостязаться с врио губернатора Приморья Олегом Кожемякой.

Да и первый секретарь ПКО КПРФ Анатолий Долгачев поменял свою риторику: если неделю назад он утверждал, что в кармане у КПРФ «железно» есть 70 подписей своих депутатов, а недостающие необходимо добрать для преодоления муниципального фильтра, то на конференции он же заявил, что для кандидата от коммунистов «заблокировали десять муниципальных образований», в которых местные депутаты уже поставили все свои подписи в поддержку других кандидатов.

Андрей Тарасенко руководил Приморским краем с октября 2017 годаФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Напомним, второй тур выборов главы Приморского края состоялся 16 сентября. В него вышли кандидат от «Единой России» врио главы Приморья Андрей Тарасенко и выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко. Команды обоих кандидатов обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях и фальсификациях, часть которых при проверках подтвердилась, причем, что характерно, с обеих сторон. А в результате корректно посчитать итоги просто не оказалось возможным. Центризбирком рекомендовал признать состоявшееся голосование недействительным, а краевой суд подтвердил позднее это решение избиркома. Глава Центризбиркома Элла Памфилова тогда же, в сентябре порекомендовала и Тарасенко, и Ищенко не участвовать в новой выборной кампании.

- Выборы в Приморье будут через три месяца. Я надеюсь, что ни один из нынешних кандидатов не решится выставить на них свою кандидатуру. Они потеряли доверие людей, - заявила она и пояснила, чем надо бы заниматься новым кандидатам вместо поисков «блох» в шерсти оппонента. - Они должны понимать, что нужно решать проблемы и избираться не путем давления и фальсификаций. Нужно работать с людьми, вызывать у них доверие.

Тарасенко внял этому совету, а Ищенко до последнего был намерен бороться за место главы края.

Однако, многие эксперты уверены, что в борьбе с теперешним конкурентом, а им стал харизматичный новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко (идущий на выборы формально самовыдвиженцем), у Ищенко нет никаких шансов. Тем более, что стали вскрываться разные неприятные истории, связанные с кандидатом от КПРФ, как это было в истории с кандидатом в президенты РФ от этой же партии Павлом Грудининым.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова тогда же, в сентябре порекомендовала и Тарасенко, и Ищенко не участвовать в новой выборной кампании. ФОТО Никеричев Андрей / АГН Москва

И в такой предвыборной ситуации поведение КПРФ в духе «не очень-то и хотелось» остается, наверное, на их взгляд, наиболее достойным. Безусловно, хотя сейчас уже число кандидатов в губернаторы губернатора Приморья составило 16 человек, а их число, скорее всего, еще и вырастет, поскольку выдвижение закончится лишь 18 ноября, интрига этой кампании практически исчезла. Та же КПРФ могла выдвинуть альтернативного кандидата вместо Ищенко, раз его рейтинг стал не таким большим, как был. Благо, что выдвижение кандидатов началось еще 26 октября, и можно было подготовиться. Но, видимо, «коротка кольчужка», то есть «скамейка запасных». А в результате утрачена даже потенциальная возможность доказать на деле, что оппозиция способна эффективно решать управленческие задачи высшей категории сложности, к коим, безусловно, можно отнести руководство таким регионом, каким является Приморский край.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Марат Баширов, политолог:

Это серьезный сигнал, который говорит, что КПРФ задумалась о кадровой политике. Это серьезные перемены. До сих пор все здесь было отдано на откуп региональным отделениям партий, а главный фокус сохранялся на борьбе за места в региональном Законодательном собрании. Вдруг оказалось, что кандидат от оппозиции может выиграть и возглавить регион. И становится важным того ли человека выбрали кандидатом.

Что касается этой конкретной ситуации, там есть очень важные обстоятельства. Еще до конференции местные депутаты отказались подписывать листы за его выдвижения. Вспомним, что Ищенко говорил, что подписи от депутатов от КПРФ ему обеспечены, и надо лишь добрать недостающие. Но оказалось, что у него и этого не было. Они там про Ищенко достаточно много знают, и думаю, что такое решение для них – просто благо.

Алексей Мартынов, политолог:

Это вполне предсказуемая история, в том смысле, что ее обсуждали в экспертном сообществе. Коммунисты-зюгановцы – люди опытные, ушлые. Одно дело – продавать позицию спойлера, кандидата от партии летом, когда все спокойно, когда никто и не рассчитывал ни на какой результат. А совсем другое – когда после таких скандальных выборов, что их итоги пришлось отменять, выставлять против такого тяжеловеса, как Кожемяко. И все понимают, что эти выборы под особым вниманием Москвы. И все кандидаты рассматриваются под увеличительным стеклом. А у того же Ищенко не один скелет в шкафу, начиная от обманутых дольщиков и других нелицеприятных обстоятельств. Это уже классическая иезуитская казуистика в духе Зюганова. Мол, «мы не будем участвовать в выборах, потому что мы в прошлых победили». В каких? Чьи результаты объявлены недействителньыми, в том числе, и из-за ваших провокаций на них? Смешно, правда.

Думаю, причина в том, что они взвесили все издержки и пытаются скрутить сейчас такую фигу из того, что у них под рукой.

Вячеслав Смирнов, политтехнолог:

Тактически это очень интересное решение. Потому что коммунисты решили заявить, что они выиграли предыдущие выборы и будут добиваться по суду признания своей победы. При этом не будут участвовать в повторных выборах и, соответственно, не будут выдвигать Ищенко в качестве кандидата. Видимо, сказалось, что тот результат, который был, когда они шли против Тарасенко, нелюбимого большинством приморцев, невозможно повторить против Кожемяко, который всё-таки местный.

У врио губернатора Олега Кожемяко все же остаются оппоненты в лице ЛДПР, Партии роста и других. Их – достаточно много. Сколько из них преодолеют муниципальный фильтр, пока непонятно, но их будет достаточно: от 10 до 20 кандидатов. Выборы будут, конечно, конкурентные. Желающих много. Посмотрим, как проголосуют приморцы. Но пока основную тему – что местный кандидат против московского варяга – Кожемяко отбил и забрал на себя тот электорат, который голосовал за Ищенко просто по той причине, что он местный.

Олег Матвейчев, политолог:

Голосование, чьи итоги отменили, было голосованием «против». Тарасенко там, пенсионная реформа. На Ищенко никто внимания не обращал. За него проголосовали просто как за некую условную фамилию. Но когда человек стал «звездой», набрав 40 с лишним процентов, пусть, с разными фальсификациями и прочим, но, тем не менее, это очень большой результат, тогда его начали рассматривать внимательно. Оказалось, бизнесмен-строитель, но возникли обманутые дольщики. Они стали выступать, естественно, как всегда, когда люди идут в публичную политику и на встречах рассказывают, какие они хорошие. Скандалы стали достоянием общественности, и рейтинг Ищенко, который был в районе 40%, скатился примерно до 20%.

Очевидно, что одно дело бороться с каким-то Тарасенко, и совсем другое – с самым мощным политиком Дальнего Востока и хозяйственником, как Олег Кожемяко. Понятно, что впереди проигрыш. Что возникает в головах у коммунистов? Что чем прослыть проигравшими, лучше выставить себя жертвами, не признавать отмены итогов выборов, словом, жить в той реальности, в которой им комфортно. Мы-де победители, у нас-де украли победу. В сентябре 2018-го у них время остановилось, и они в нем живут и по сию пору и себя хвалят. С настоящей реальностью просо не дружат.

Это просто трусость. Понятно, что через какое-то время, полгода, год, им придется вернуться в настоящую реальность и подружиться с ней. Но на данный момент они предпочитают комфорт.

Возможно, кстати, что они испугались еще каких-то черных пятен в биографии Ищенко, которые пока неизвестны. Как это было с тем же товарищем Грудининым, у которого объявлялись новые «скелеты в шкафу», новые счета, подробности разводов и т.д. уже после президентских выборов.

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